Cem Yılmaz Kalp Krizi Sonrası Yeni Hobisini Açıkladı: Bu Kez İşi Garantiye Aldı!

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılmasının ardından anjiyoya alınmıştı. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde Yılmaz'a balon ve stent uygulaması yapılmıştı.

Neyse ki kısa süre sonra sağlık durumunun iyi olduğu haberi gelmiş, Yılmaz da hastane odasından yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Yaşadığı anı kendi üslubuyla anlatan Yılmaz, G.O.R.A. çekimlerinin hemen ardından göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söylemiş; eve gidip yatmak yerine hastaneye başvurmasının ne kadar önemli olduğunu da anlatmıştı. Doktorlarından gelen tavsiyeyi ise yine espriye vurmuştu:

“Doktorlar 'Stresten uzak durun' dedi, güldüm.”

Yılmaz daha sonraki günlerde sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de duyurmuş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.