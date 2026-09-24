Cem Yılmaz Kalp Krizi Sonrası Yeni Hobisini Açıkladı: Bu Kez İşi Garantiye Aldı!
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Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, operasyonun ardından hayatında bazı değişikliklere gitmişti. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin doktorlarından aldığı en dikkat çekici tavsiyelerden biri de 'stresten uzak dur' olmuştu.
Tabii Yılmaz'ın bu tavsiyeyi mizahına malzeme etmesi uzun sürmedi. Daha dün oto sanayiden 'Stressiz işe girdim' diyerek paylaşım yapan Yılmaz, belli ki işi biraz daha garantiye almak istedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Geçtiğimiz haftalarda hepimizi korkutan Cem Yılmaz, yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatında bazı değişikliklere gitmişti.
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Doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesi Cem Yılmaz'ın diline bir kez düşünce, tabii devamı da geldi. Daha dün kendisini oto sanayide görmüştük!
Çünkü Cem Yılmaz'ın yeni hobisi bu kez nakış oldu! Ünlü komedyen eline çiçekli nakışını alıp verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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