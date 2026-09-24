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Cem Yılmaz Kalp Krizi Sonrası Yeni Hobisini Açıkladı: Bu Kez İşi Garantiye Aldı!

Cem Yılmaz Kalp Krizi Sonrası Yeni Hobisini Açıkladı: Bu Kez İşi Garantiye Aldı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 17:39
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Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, operasyonun ardından hayatında bazı değişikliklere gitmişti. Sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini açıklayan ünlü komedyenin doktorlarından aldığı en dikkat çekici tavsiyelerden biri de 'stresten uzak dur' olmuştu. 

Tabii Yılmaz'ın bu tavsiyeyi mizahına malzeme etmesi uzun sürmedi. Daha dün oto sanayiden 'Stressiz işe girdim' diyerek paylaşım yapan Yılmaz, belli ki işi biraz daha garantiye almak istedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Geçtiğimiz haftalarda hepimizi korkutan Cem Yılmaz, yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatında bazı değişikliklere gitmişti.

Geçtiğimiz haftalarda hepimizi korkutan Cem Yılmaz, yaşadığı ciddi sağlık sorununun ardından hayatında bazı değişikliklere gitmişti.

29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde göğüs ve sırt ağrısı yaşayan Cem Yılmaz hastaneye kaldırılmış, kalp krizi geçirdiğinin anlaşılmasının ardından anjiyoya alınmıştı. Yaklaşık 40 dakika süren işlemde Yılmaz'a balon ve stent uygulaması yapılmıştı.

Neyse ki kısa süre sonra sağlık durumunun iyi olduğu haberi gelmiş, Yılmaz da hastane odasından yaptığı açıklamayla sevenlerinin yüreğine su serpmişti. Yaşadığı anı kendi üslubuyla anlatan Yılmaz, G.O.R.A. çekimlerinin hemen ardından göğsüne ve sırtına kötü bir ağrı saplandığını söylemiş; eve gidip yatmak yerine hastaneye başvurmasının ne kadar önemli olduğunu da anlatmıştı. Doktorlarından gelen tavsiyeyi ise yine espriye vurmuştu:

“Doktorlar 'Stresten uzak durun' dedi, güldüm.”

Yılmaz daha sonraki günlerde sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de duyurmuş, sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı.

Doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesi Cem Yılmaz'ın diline bir kez düşünce, tabii devamı da geldi. Daha dün kendisini oto sanayide görmüştük!

Doktorların "stresten uzak dur" tavsiyesi Cem Yılmaz'ın diline bir kez düşünce, tabii devamı da geldi. Daha dün kendisini oto sanayide görmüştük!

Cem Yılmaz, Maslak Oto Sanayi Sitesi'nde çekilen karelerini paylaşırken kendisine yeni bir meslek bulmuş gibi poz vermişti.

Paylaşımına düştüğü not ise sağlık sürecinden sonra doktorlarından aldığı tavsiyeye açık bir göndermeydi:

“Stressiz işe girdim.”

Oto sanayinin ne kadar 'stressiz' bir çalışma ortamı olduğu kısmını Cem Yılmaz'a bırakalım. Fakat anlaşılan o ki kendisi bir gün sonra çıtayı biraz daha yükseltip gerçekten sakin sayılabilecek işlere yönelmeye karar vermiş.

Çünkü Cem Yılmaz'ın yeni hobisi bu kez nakış oldu! Ünlü komedyen eline çiçekli nakışını alıp verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Çünkü Cem Yılmaz'ın yeni hobisi bu kez nakış oldu! Ünlü komedyen eline çiçekli nakışını alıp verdiği pozu takipçileriyle paylaştı.

Daha dün oto sanayide 'stressiz işe' giren Yılmaz'ın bugün iğne, iplik ve çiçekli nakışla karşımıza çıkması doğrusu zamanlamasıyla ayrıca güldürdü. 

Doktorların tavsiyesini ne kadar ciddiye aldı bilemeyiz ama stres seviyesini oto sanayiden nakışa kadar düşürdüğünü söylemek mümkün!

Bakalım Cem Yılmaz'ın yeni hobisi birkaç günlük bir heves olarak mı kalacak, yoksa kendisini bundan sonra sahne ve setlerin yanında nakış işlerken de görecek miyiz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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