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Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un Son Hali Gündem Oldu

Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un Son Hali Gündem Oldu

Magazin
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.09.2026 - 18:29
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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şabaniye'de canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç'u hatırlamayan yoktur. Yıllarca hem sinema hem televizyon ekranlarında karşımıza çıkan Tunç, özellikle Mehmet Ali Erbil'le sunduğu programlarla da bir döneme damgasını vurmuştu. Kendi kurduğu tiyatroyla sahnelerden hiç kopmayan ünlü oyuncu, bu kez son haliyle gündeme geldi. 63 yaşındaki Çiğdem Tunç'un yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti. 

Gelin, yıllar içinde neler yaptığına ve bugünkü haline birlikte bakalım.

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Yeşilçam'ın üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutulmayan filmleri ve o filmlerle hafızamıza kazınan isimleri var. Çiğdem Tunç da onlardan biri!

Yeşilçam'ın üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutulmayan filmleri ve o filmlerle hafızamıza kazınan isimleri var. Çiğdem Tunç da onlardan biri!

Özellikle Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu 1984 yapımı 'Şabaniye'yi kaç kez izlediğimizi artık saymayı bıraktık herhalde. Kartal Tibet'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban'ın aşık olduğu Nazlı karakterini ise Çiğdem Tunç canlandırmıştı.

Güzelliği ve enerjisiyle dönemin dikkat çeken isimlerinden biri olan Tunç, aslında sanat dünyasına oyunculukla adım atmadı. Uzun yıllar bale eğitimi alan ünlü isim, profesyonel sanat hayatına balerin olarak başladı. Ardından yolu sinemayla kesişti ve özellikle 80'li yıllarda peş peşe yapımlarla izleyici karşısına çıktı. 

'Şabaniye' ise aradan geçen onca yıla rağmen Çiğdem Tunç denildiğinde hala ilk akla gelen yapımlardan biri. Hatta filmin televizyonda her yeniden yayınlanışında Nazlı karakteri ve Tunç'un yıllar içindeki değişimi yeniden merak konusu oluyor.

Fakat Çiğdem Tunç'u yalnızca Şabaniye'nin Nazlı'sı olarak hatırlamak da biraz haksızlık olur. Çünkü kendisi bir dönem televizyon ekranlarının en tanıdık yüzlerinden biriydi.

Fakat Çiğdem Tunç'u yalnızca Şabaniye'nin Nazlı'sı olarak hatırlamak da biraz haksızlık olur. Çünkü kendisi bir dönem televizyon ekranlarının en tanıdık yüzlerinden biriydi.

Tunç'un özellikle Mehmet Ali Erbil'le birlikte sunduğu programlar, ikiliyi 90'lı yılların unutulmaz ekran yüzlerinden biri haline getirmişti. Sunuculuğun yanı sıra oyunculuğu da bırakmayan Tunç'u yıllar içinde birbirinden farklı yapımlarda izledik. 'Çılgın Bediş', 'Tatlı Hayat', 'Neredesin Firuze', 'Genco', 'Geniş Aile' ve 'Jet Sosyete' gibi farklı dönemlere damga vuran projelerde rol aldı.

Sinema ve televizyonun yanında tiyatrodan da kopmayan ünlü isim, kariyerini sahnede sürdürmeye devam etti. 

Çiğdem Tunç'un kariyerinde Yeşilçam'dan televizyona, sunuculuktan tiyatroya uzanan epey uzun bir yolculuk vardı. Fakat yeni neslin kendisini keşfetmesinde de, eski izleyicinin yeniden hatırlamasında da Şabaniye'nin payı hala oldukça büyüktü.

Yıllar boyunca farklı projelerde karşımıza çıkan Çiğdem Tunç, bugün de sanat hayatından kopmuş değil.

Yıllar boyunca farklı projelerde karşımıza çıkan Çiğdem Tunç, bugün de sanat hayatından kopmuş değil.

Kendi kurduğu Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Tunç, tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Tiyatronun 2026-2027 sezonu için hazırladığı yeni oyun ise 'Neon Çiçekler'. Mustafa Aslantaş'ın kaleme aldığı, Tunç'un Yaşar Ayvacı ile birlikte yönettiği iki perdelik müzikal komedinin prova sürecinden kareler de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Yani Çiğdem Tunç hem yönetmen hem de oyuncu kimliğiyle sahnede aktif olmaya devam ediyor. Şimdilerde 63 yaşında olan Tunç, bu kez son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Tunç, zaman zaman hem günlük hayatından hem de sahne çalışmalarından karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncunun son görüntülerini görenlerin dikkatini çeken ise yıllara rağmen koruduğu enerjisi ve görüntüsü oldu. Tunç için daha önce de 'Zaman durmuş gibi', 'Yıllara meydan okuyor' ve 'Zamansız güzellik' gibi yorumlar yapılmıştı. Üstelik Çiğdem Tunç da yıllar önce 'Şabaniye'nin yeniden gündeme gelmesinin ardından yaşına ve görüntüsüne gelen yorumlara kayıtsız kalmamıştı. Kendisini gençliğindeki haliyle kıyaslayanlara esprili bir dille seslenen Tunç, estetik ameliyat geçirmediğini ve doğal kalmayı tercih ettiğini söylemiş; kendi kuşağındaki sanatçıların artık ustalık dönemlerinde olduğunun altını çizmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen Nazlı'yı hatırlayanların sayısı da azalmış değil anlayacağınız. Bir zamanların Yeşilçam yıldızı bugün hala sahnede ve 63 yaşındaki son haliyle yeniden gündeme oturmayı başardı!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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