Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un Son Hali Gündem Oldu

Kendi kurduğu Çiğdem Tunç Tiyatrosu'nun genel sanat yönetmenliğini üstlenen Tunç, tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Tiyatronun 2026-2027 sezonu için hazırladığı yeni oyun ise 'Neon Çiçekler'. Mustafa Aslantaş'ın kaleme aldığı, Tunç'un Yaşar Ayvacı ile birlikte yönettiği iki perdelik müzikal komedinin prova sürecinden kareler de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Yani Çiğdem Tunç hem yönetmen hem de oyuncu kimliğiyle sahnede aktif olmaya devam ediyor. Şimdilerde 63 yaşında olan Tunç, bu kez son haliyle gündeme geldi. Sosyal medyayı aktif kullanan Tunç, zaman zaman hem günlük hayatından hem de sahne çalışmalarından karelerini takipçileriyle paylaşıyor.

Ünlü oyuncunun son görüntülerini görenlerin dikkatini çeken ise yıllara rağmen koruduğu enerjisi ve görüntüsü oldu. Tunç için daha önce de 'Zaman durmuş gibi', 'Yıllara meydan okuyor' ve 'Zamansız güzellik' gibi yorumlar yapılmıştı. Üstelik Çiğdem Tunç da yıllar önce 'Şabaniye'nin yeniden gündeme gelmesinin ardından yaşına ve görüntüsüne gelen yorumlara kayıtsız kalmamıştı. Kendisini gençliğindeki haliyle kıyaslayanlara esprili bir dille seslenen Tunç, estetik ameliyat geçirmediğini ve doğal kalmayı tercih ettiğini söylemiş; kendi kuşağındaki sanatçıların artık ustalık dönemlerinde olduğunun altını çizmişti.

Aradan geçen yıllara rağmen Nazlı'yı hatırlayanların sayısı da azalmış değil anlayacağınız. Bir zamanların Yeşilçam yıldızı bugün hala sahnede ve 63 yaşındaki son haliyle yeniden gündeme oturmayı başardı!