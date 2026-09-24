Şabaniye'nin Nazlı'sı Çiğdem Tunç'un Son Hali Gündem Oldu
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Yeşilçam'ın unutulmaz yapımlarından Şabaniye'de canlandırdığı Nazlı karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Tunç'u hatırlamayan yoktur. Yıllarca hem sinema hem televizyon ekranlarında karşımıza çıkan Tunç, özellikle Mehmet Ali Erbil'le sunduğu programlarla da bir döneme damgasını vurmuştu. Kendi kurduğu tiyatroyla sahnelerden hiç kopmayan ünlü oyuncu, bu kez son haliyle gündeme geldi. 63 yaşındaki Çiğdem Tunç'un yıllara meydan okuyan görüntüsü dikkat çekti.
Gelin, yıllar içinde neler yaptığına ve bugünkü haline birlikte bakalım.
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Yeşilçam'ın üzerinden kaç yıl geçerse geçsin unutulmayan filmleri ve o filmlerle hafızamıza kazınan isimleri var. Çiğdem Tunç da onlardan biri!
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Fakat Çiğdem Tunç'u yalnızca Şabaniye'nin Nazlı'sı olarak hatırlamak da biraz haksızlık olur. Çünkü kendisi bir dönem televizyon ekranlarının en tanıdık yüzlerinden biriydi.
Yıllar boyunca farklı projelerde karşımıza çıkan Çiğdem Tunç, bugün de sanat hayatından kopmuş değil.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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