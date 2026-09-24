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39 Yıllık Şirkete Kayyum: Doğusan Boru'nun Ana Hissedarının Yönetimi TMSF'ye Geçti

39 Yıllık Şirkete Kayyum: Doğusan Boru'nun Ana Hissedarının Yönetimi TMSF'ye Geçti

Borsa İstanbul
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.09.2026 - 19:27
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Borsa İstanbul'da işlem gören Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimi, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri kapsamında alınan kararla kayyum yetkileriyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirket, gelişmeyi 23 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

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Hisse yüzde 9,98 düştü.

Hisse yüzde 9,98 düştü.

Kayyum kararının duyurulmasının ardından DOGUB koduyla işlem gören Doğusan Boru hisseleri yüzde 9,98 değer kaybederek 31,76 liraya geriledi ve günlük işlem hacmi 32 milyon 276 bin lot seviyesinde gerçekleşti.

Karar KAP'a bildirildi.

Karar KAP'a bildirildi.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklamada, 'Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetiminin, ilgili yasal mercilerin kararı ve Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri doğrultusunda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyımlık yetkileriyle yürütülmesine karar verildi' denildi. Kararı hangi mahkemenin verdiği ve hangi soruşturma kapsamında alındığı açıklamada yer almazken, Doğusan Boru yetkilileri ana hissedarın yönetim yapısındaki değişimin yakından takip edildiğini ve süreçle ilgili yeni gelişmelerin mevzuat çerçevesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılacağını bildirdi.

Şirket aynı zamanda Seraper markasının sahibi.

Şirket aynı zamanda Seraper markasının sahibi.

Merkezi Erzincan'da bulunan ve Seraper markasıyla bilinen Doğusan Boru, renkli perlitli beton kiremit ve eklentileri ile yer ve duvar karosu üretiyor ve Borsa İstanbul'da Alt Pazar'da işlem görüyor. 39 milyon lira sermayeli şirketin geri kalan yüzde 43,91'lik payı diğer yatırımcılara ait bulunurken, ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat üzerinden şirketin yüzde 56,09'una dolaylı olarak Sevda Fırat sahip. Doğusan Boru ayrıca mermer blok işleme ve plaka üretimi yapan Doğu Halk Holding'in yüzde 40,08'ine sahip.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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