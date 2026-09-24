39 Yıllık Şirkete Kayyum: Doğusan Boru'nun Ana Hissedarının Yönetimi TMSF'ye Geçti

Merkezi Erzincan'da bulunan ve Seraper markasıyla bilinen Doğusan Boru, renkli perlitli beton kiremit ve eklentileri ile yer ve duvar karosu üretiyor ve Borsa İstanbul'da Alt Pazar'da işlem görüyor. 39 milyon lira sermayeli şirketin geri kalan yüzde 43,91'lik payı diğer yatırımcılara ait bulunurken, ana hissedar Doğusan Yatırım İnşaat üzerinden şirketin yüzde 56,09'una dolaylı olarak Sevda Fırat sahip. Doğusan Boru ayrıca mermer blok işleme ve plaka üretimi yapan Doğu Halk Holding'in yüzde 40,08'ine sahip.