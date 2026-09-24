39 Yıllık Şirkete Kayyum: Doğusan Boru'nun Ana Hissedarının Yönetimi TMSF'ye Geçti
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Borsa İstanbul'da işlem gören Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin yüzde 56,09'una sahip ana hissedarı Doğusan Yatırım İnşaat A.Ş.'nin yönetimi, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri kapsamında alınan kararla kayyum yetkileriyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Şirket, gelişmeyi 23 Eylül'de Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
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Hisse yüzde 9,98 düştü.
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Karar KAP'a bildirildi.
Şirket aynı zamanda Seraper markasının sahibi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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