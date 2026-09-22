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Fon Soruşturması: SPK'dan Pay Geri Alımlarında Yeni Karar! Üst Sınır Kaldırıldı

Fon Soruşturması: SPK'dan Pay Geri Alımlarında Yeni Karar! Üst Sınır Kaldırıldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 14:50
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verdi. Yeni düzenleme, SPK'nın 22 Eylül 2026 tarihli İlke Kararı kapsamında yürürlüğe girdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir İlke Kararı aldı.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir İlke Kararı aldı.

Kurul Karar Organı'nın 22 Eylül 2026 tarihli ve 60/1711 sayılı kararıyla, daha önce belirlenen esaslar kapsamında gerçekleştirilecek pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verildi.

Karara göre, Kurulun 19 Mart 2025 tarihli ve 16/531 sayılı i-SPK.22.9 İlke Kararı uyarınca gerçekleştirilecek pay geri alımlarında, Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınır uygulanmayacak.

Yeni düzenleme, SPK tarafından ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar geçerli olacak.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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