Fon Soruşturması: SPK'dan Pay Geri Alımlarında Yeni Karar! Üst Sınır Kaldırıldı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin gerçekleştireceği pay geri alımlarında toplam bedele ilişkin üst sınırın ikinci bir duyuruya kadar uygulanmamasına karar verdi. Yeni düzenleme, SPK'nın 22 Eylül 2026 tarihli İlke Kararı kapsamında yürürlüğe girdi.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şirketlerin pay geri alımlarında uygulanacak üst sınıra ilişkin yeni bir İlke Kararı aldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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