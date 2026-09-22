Fotoğrafı Paylaşılan Kedi Ünlü Oyuncuya Benzetildi: Bir Kez Fark Edince Görmemek Zor!

Onu bazen bir kasabanın belediye başkanı olarak, bazen de kızını korumaya çalışan bir baba olarak izledik. Vizontele ve Vizontele Tuuba filmlerindeki Başkan Nazmi, Altan Erkekli denince pek çoğumuzun aklına gelen ilk karakterlerden. Organize İşler'de ise Yusuf Ziya Ocak rolüyle karşımıza çıkmıştı.

Erkekli’nin canlandırdığı karakterler birbirinden farklı olsa da bakışlarında hemen tanıdığımız bir şey var. Kimi zaman düşünceli, kimi zaman şefkatli, kimi zaman da karşısındakine söyleyecek çok sözü varmış gibi… İşte oyuncunun o ifadesi, bu kez hiç ummadığımız bir yerde karşımıza çıktı.

Bir kedi fotoğrafında!