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Fotoğrafı Paylaşılan Kedi Ünlü Oyuncuya Benzetildi: Bir Kez Fark Edince Görmemek Zor!

Fotoğrafı Paylaşılan Kedi Ünlü Oyuncuya Benzetildi: Bir Kez Fark Edince Görmemek Zor!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
22.09.2026 - 15:03
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Bir kedinin fotoğrafı, hiç beklenmedik bir benzerlikle karşımıza çıktı. İlk bakışta yan yana duran iki sevimli kedi görüyorsunuz; sonra arkadakinin yüzüne biraz daha dikkatli bakıyorsunuz. O ciddi ifade, doğrudan kameraya çevrilen gözler ve tanıdık gelen bakış… Kedi, Türk sinemasının en sevilen oyuncularından birine benzetildi. Fotoğrafları yan yana görünce biz de bir süre ikisi arasında gidip geldik!

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Vizontele’nin Başkan Nazmi’sinden Organize İşler'in Yusuf Ziya’sına… Altan Erkekli, yıllardır hayatımıza giren karakterlere yüzünü ve sesini verdi.

Vizontele’nin Başkan Nazmi’sinden Organize İşler'in Yusuf Ziya’sına… Altan Erkekli, yıllardır hayatımıza giren karakterlere yüzünü ve sesini verdi.

Onu bazen bir kasabanın belediye başkanı olarak, bazen de kızını korumaya çalışan bir baba olarak izledik. Vizontele ve Vizontele Tuuba filmlerindeki Başkan Nazmi, Altan Erkekli denince pek çoğumuzun aklına gelen ilk karakterlerden. Organize İşler'de ise Yusuf Ziya Ocak rolüyle karşımıza çıkmıştı. 

Erkekli’nin canlandırdığı karakterler birbirinden farklı olsa da bakışlarında hemen tanıdığımız bir şey var. Kimi zaman düşünceli, kimi zaman şefkatli, kimi zaman da karşısındakine söyleyecek çok sözü varmış gibi… İşte oyuncunun o ifadesi, bu kez hiç ummadığımız bir yerde karşımıza çıktı.

Bir kedi fotoğrafında!

Sosyal medyada paylaşılan karedeki kedi, Altan Erkekli’ye benzetildi.

Sosyal medyada paylaşılan karedeki kedi, Altan Erkekli’ye benzetildi.

Öndeki siyah beyaz yavru merakla kameraya bakarken, benzetmenin asıl konusu arkada oturan kedi oldu!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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