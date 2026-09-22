Fotoğrafı Paylaşılan Kedi Ünlü Oyuncuya Benzetildi: Bir Kez Fark Edince Görmemek Zor!
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Bir kedinin fotoğrafı, hiç beklenmedik bir benzerlikle karşımıza çıktı. İlk bakışta yan yana duran iki sevimli kedi görüyorsunuz; sonra arkadakinin yüzüne biraz daha dikkatli bakıyorsunuz. O ciddi ifade, doğrudan kameraya çevrilen gözler ve tanıdık gelen bakış… Kedi, Türk sinemasının en sevilen oyuncularından birine benzetildi. Fotoğrafları yan yana görünce biz de bir süre ikisi arasında gidip geldik!
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Vizontele’nin Başkan Nazmi’sinden Organize İşler'in Yusuf Ziya’sına… Altan Erkekli, yıllardır hayatımıza giren karakterlere yüzünü ve sesini verdi.
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Sosyal medyada paylaşılan karedeki kedi, Altan Erkekli’ye benzetildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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