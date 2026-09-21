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MASAK Freni: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu

MASAK Freni: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
22.09.2026 - 00:45
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Hedef Yatırım Bankası, tek seferde 2 milyar TL göndermeye kalktı. Alıcı, İsviçre merkezli Swissquote'un bir bankadaki muhabirlik hesabıydı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlemi durdurdu. Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerin ardından çıktı.

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Swap işlemi yakalandı.

Swap işlemi yakalandı.

İşlem, kayıtlara 'swap' olarak geçti. Karşılık gösterilen 40,9 milyon dolar, hesaba henüz geçmemişti. BDDK ile yapılan görüşmelerde bunun ileri tarihli bir taahhüt olduğu ortaya çıktı. Yani ödeme, henüz gerçekleşmemiş bir sözden ibaretti.

Tek seferde 2 milyar TL yollandı.

Tek seferde 2 milyar TL yollandı.

Hedef Yatırım Bankası, 2 milyar TL'lik parayı bir defada göndermek istedi. Banka, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor; hesabın sahibi ise İsviçre merkezli Swissquote'tu. MASAK, işlemi tespit edip durdurdu.

Bankadan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

Bankadan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.

BDDK ile MASAK arasında bu işlem üzerine görüşme yapıldı. Görüşmelerin odağı, bankanın karşılık gösterdiği dolar tutarıydı. Sonunda kurul, 2 milyar TL'lik işlemin durdurulmasına karar verdi. Bankanın konuya ilişkin bir açıklaması şimdilik yok.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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