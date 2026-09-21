MASAK Freni: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu

İşlem, kayıtlara 'swap' olarak geçti. Karşılık gösterilen 40,9 milyon dolar, hesaba henüz geçmemişti. BDDK ile yapılan görüşmelerde bunun ileri tarihli bir taahhüt olduğu ortaya çıktı. Yani ödeme, henüz gerçekleşmemiş bir sözden ibaretti.