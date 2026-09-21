MASAK Freni: Hedef Yatırım Bankası'nın 2 Milyar TL'lik Swap İşlemi MASAK Tarafından Durduruldu
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Hedef Yatırım Bankası, tek seferde 2 milyar TL göndermeye kalktı. Alıcı, İsviçre merkezli Swissquote'un bir bankadaki muhabirlik hesabıydı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) işlemi durdurdu. Karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile yapılan görüşmelerin ardından çıktı.
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Swap işlemi yakalandı.
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Tek seferde 2 milyar TL yollandı.
Bankadan konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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