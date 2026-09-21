Özel Hayatını Sır Gibi Saklayan Edis Yeni Aşkını Konserde Ağzından Kaçırdı!
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Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak tutan Edis'ten hiç beklemediğimiz bir aşk itirafı geldi! İlişkileri hakkında konuşmamayı tercih eden ve bu konudaki soruları çoğu zaman ustalıkla geçiştiren ünlü şarkıcı, bu kez sahnede kendini ele verdi. Konser sırasında keyfinin bir hayli yerinde olduğunu söyleyen Edis, hayatında biri olduğunu ilk kez cümle aleme duyurdu. Üstelik ağzından kaçırdığını fark edince verdiği tepki de geceye damgasını vurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Türk popunun son yıllardaki en güçlü isimlerinden Edis, şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmese de özel hayatı konusunda aynı açıklıkta olmayı hiçbir zaman tercih etmedi.
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Yıllardır süregelen sessizliği ne hikmetse bu gece verdiği konserde bozan Edis, sahnede bir anda aşka geldi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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