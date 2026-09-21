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Özel Hayatını Sır Gibi Saklayan Edis Yeni Aşkını Konserde Ağzından Kaçırdı!

Özel Hayatını Sır Gibi Saklayan Edis Yeni Aşkını Konserde Ağzından Kaçırdı!

Magazin Edis
Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
21.09.2026 - 23:40
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Özel hayatını yıllardır gözlerden uzak tutan Edis'ten hiç beklemediğimiz bir aşk itirafı geldi! İlişkileri hakkında konuşmamayı tercih eden ve bu konudaki soruları çoğu zaman ustalıkla geçiştiren ünlü şarkıcı, bu kez sahnede kendini ele verdi. Konser sırasında keyfinin bir hayli yerinde olduğunu söyleyen Edis, hayatında biri olduğunu ilk kez cümle aleme duyurdu. Üstelik ağzından kaçırdığını fark edince verdiği tepki de geceye damgasını vurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Türk popunun son yıllardaki en güçlü isimlerinden Edis, şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmese de özel hayatı konusunda aynı açıklıkta olmayı hiçbir zaman tercih etmedi.

Türk popunun son yıllardaki en güçlü isimlerinden Edis, şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmese de özel hayatı konusunda aynı açıklıkta olmayı hiçbir zaman tercih etmedi.

'Benim Ol' ile hayatımıza girdiği günden bu yana pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Edis'in kariyer basamaklarını nasıl hızla çıktığını uzun uzun anlatmaya artık pek gerek yok. Peş peşe gelen hitleri, dillere dolanan şarkıları ve özellikle sahnedeki enerjisiyle kendine oldukça sağlam bir yer açtı. Ama konu özel hayatına geldiğinde işler hep biraz değişti.

Edis, yıllar içerisinde aşk hayatıyla ilgili sorularla karşılaşsa da ilişkilerini kamuoyunun önünde yaşamamayı tercih etti. Hatta daha kariyerinin ilk yıllarında verdiği röportajlarda bile bir ilişkiyi medyatik hale getirmek istemediğini açık açık söylüyordu. 2017 yılında hayatında kimse olmadığını söylerken geçmişte uzun süre devam eden bir ilişkisinden bahsetmiş, 2022'de ise aşk hayatı sorulduğunda uzun ilişkisinin ardından ciddi bir beraberliğinin olmadığını anlatmıştı.

Yani Edis'i yıllardır sahnede ne kadar açık ve rahat görüyorsak, aşk hayatı söz konusu olduğunda bir o kadar ketum görmeye alıştık. Kiminle birlikte olduğu, hayatında biri olup olmadığı derken bu tarafını hep kendine sakladı.

Ta ki bu geceye kadar!

Yıllardır süregelen sessizliği ne hikmetse bu gece verdiği konserde bozan Edis, sahnede bir anda aşka geldi!

Edis'in keyfinin yerinde olduğu zaten her halinden belliydi. Sahnede oldukça neşeli görünen ünlü şarkıcının gecenin ilerleyen dakikalarında yaptığı açıklama ise adeta tuzu biberi oldu. Çünkü Edis, bugüne kadar kamuoyuyla paylaşmadığı özel hayatına dair bu kez küçücük ama oldukça net bir ipucu verdi.

Konser sırasında hayatında biri olduğunu ilk kez cümle aleme açıklayan Edis, 'Ben de hiç fena değilim bu arada. Nasıl da tutamadım kendimi.' diyerek gülmeye başladı.

İşin en tatlı kısmı da söylediğinin ne anlama geldiğini kendisinin de anında fark etmesiydi zaten! 😅 Yıllardır aşk hayatını mümkün olduğunca kendi dünyasında yaşayan Edis, belli ki bu kez mutluluğunu içinde tutmakta biraz zorlandı. İsmini vermedi, kim olduğuna dair tek bir ipucu da paylaşmadı ama hayatında artık birinin olduğunu kendi ağzından ilk kez duyduk. Ardından da gülerek konserine kaldığı yerden devam etti.

Bakalım Edis'in ağzından kaçırdığı bu minicik itirafın ardından gizemli aşkın kim olduğunu öğrenmemiz de yakın mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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