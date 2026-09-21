Özel Hayatını Sır Gibi Saklayan Edis Yeni Aşkını Konserde Ağzından Kaçırdı!

'Benim Ol' ile hayatımıza girdiği günden bu yana pop müziğin en sevilen isimlerinden biri haline gelen Edis'in kariyer basamaklarını nasıl hızla çıktığını uzun uzun anlatmaya artık pek gerek yok. Peş peşe gelen hitleri, dillere dolanan şarkıları ve özellikle sahnedeki enerjisiyle kendine oldukça sağlam bir yer açtı. Ama konu özel hayatına geldiğinde işler hep biraz değişti.

Edis, yıllar içerisinde aşk hayatıyla ilgili sorularla karşılaşsa da ilişkilerini kamuoyunun önünde yaşamamayı tercih etti. Hatta daha kariyerinin ilk yıllarında verdiği röportajlarda bile bir ilişkiyi medyatik hale getirmek istemediğini açık açık söylüyordu. 2017 yılında hayatında kimse olmadığını söylerken geçmişte uzun süre devam eden bir ilişkisinden bahsetmiş, 2022'de ise aşk hayatı sorulduğunda uzun ilişkisinin ardından ciddi bir beraberliğinin olmadığını anlatmıştı.

Yani Edis'i yıllardır sahnede ne kadar açık ve rahat görüyorsak, aşk hayatı söz konusu olduğunda bir o kadar ketum görmeye alıştık. Kiminle birlikte olduğu, hayatında biri olup olmadığı derken bu tarafını hep kendine sakladı.

Ta ki bu geceye kadar!