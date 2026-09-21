Müge Anlı'nın Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Yeni Görevi Belli Oldu

Bu hareketlilik sırasında en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun mesleki yol haritası netlik kazandı. Alınan bilgilere göre Yüzbaşıoğlu, çalışmalarını doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez kadrosunda devam ettirecek.

Yüzbaşıoğlu, geride bıraktığımız döneme Sarıyer'deki ilçe emniyet müdürlüğü göreviyle giriş yapmış, bahar aylarında alınan bir kararla Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İstanbul genelinde eylül başında şube ve ilçe müdürlükleri düzeyinde gerçekleştirilen rotasyon kapsamında Eyüpsultan'daki nöbetini tamamlayan Yüzbaşıoğlu, makamını Can Coşkun'a devretmişti. Bu ayrılığın hemen ardından tecrübeli polisin bir sonraki adımının ne olacağı kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Söz konusu belirsizlik, Resmî Gazete'de ilan edilen ve 39 kentin emniyet müdürünü değiştiren, 24 ismi ise genel müdürlük bünyesine çeken geniş kapsamlı kararnameyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Yayımlanan son listede herhangi bir şehir için il müdürlüğü görevlendirmesi bulunmayan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun, teşkilatın merkez teşkilatında görev alarak mesaisini başkent koordinasyonunda sürdüreceği kesinleşti. Böylece yerel ilçe yönetimlerinden sonra Yüzbaşıoğlu'nun çalışma alanı doğrudan emniyetin tepe yönetim birimlerine taşınmış oldu.