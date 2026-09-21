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Müge Anlı'nın Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Yeni Görevi Belli Oldu

Müge Anlı'nın Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Yeni Görevi Belli Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 07:15
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Emniyet teşkilatında son dönemde peş peşe gelen atama ve yer değişikliklerinin ardından, televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi olarak da tanınan emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kariyerine hangi noktada devam edeceği sorusu yanıt buldu; tecrübeli ismin yeni çalışma adresi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi oldu.

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Son haftalarda hem İstanbul il emniyet yapısında hem de Türkiye genelindeki il müdürlüklerinde geniş çaplı bir değişim süreci yaşandı.

Son haftalarda hem İstanbul il emniyet yapısında hem de Türkiye genelindeki il müdürlüklerinde geniş çaplı bir değişim süreci yaşandı.

Bu hareketlilik sırasında en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun mesleki yol haritası netlik kazandı. Alınan bilgilere göre Yüzbaşıoğlu, çalışmalarını doğrudan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün merkez kadrosunda devam ettirecek.

Yüzbaşıoğlu, geride bıraktığımız döneme Sarıyer'deki ilçe emniyet müdürlüğü göreviyle giriş yapmış, bahar aylarında alınan bir kararla Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. İstanbul genelinde eylül başında şube ve ilçe müdürlükleri düzeyinde gerçekleştirilen rotasyon kapsamında Eyüpsultan'daki nöbetini tamamlayan Yüzbaşıoğlu, makamını Can Coşkun'a devretmişti. Bu ayrılığın hemen ardından tecrübeli polisin bir sonraki adımının ne olacağı kamuoyunda merak uyandırmıştı.

Söz konusu belirsizlik, Resmî Gazete'de ilan edilen ve 39 kentin emniyet müdürünü değiştiren, 24 ismi ise genel müdürlük bünyesine çeken geniş kapsamlı kararnameyle birlikte yeni bir boyut kazandı. Yayımlanan son listede herhangi bir şehir için il müdürlüğü görevlendirmesi bulunmayan Şinasi Yüzbaşıoğlu'nun, teşkilatın merkez teşkilatında görev alarak mesaisini başkent koordinasyonunda sürdüreceği kesinleşti. Böylece yerel ilçe yönetimlerinden sonra Yüzbaşıoğlu'nun çalışma alanı doğrudan emniyetin tepe yönetim birimlerine taşınmış oldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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