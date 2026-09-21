Müge Anlı'nın Kocası Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun Yeni Görevi Belli Oldu
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Emniyet teşkilatında son dönemde peş peşe gelen atama ve yer değişikliklerinin ardından, televizyon programcısı Müge Anlı’nın eşi olarak da tanınan emniyet müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu’nun kariyerine hangi noktada devam edeceği sorusu yanıt buldu; tecrübeli ismin yeni çalışma adresi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesi oldu.
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Son haftalarda hem İstanbul il emniyet yapısında hem de Türkiye genelindeki il müdürlüklerinde geniş çaplı bir değişim süreci yaşandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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