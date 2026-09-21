AFAD'dan Deprem Açıklaması: Gece Yarısı Adana'da Deprem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Adana'da, Saimbeyli ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.
Saat 04.02'de meydana gelen deprem Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri ve çevre illerde de hissedildi.
Deprem sırasında evlerinde uyuyan İsmail Menteş isimli bir vatandaş, sarsıntıyı uykuda hissettiklerini belirterek, 'Yatıyorduk, beşik gibi sallandık. Uyuyorduk. Kapının önüne dışarı çıktık. Fazla bir sallantı olmadı' dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deprem çevre illerden de hissedildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın