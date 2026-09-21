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AFAD'dan Deprem Açıklaması: Gece Yarısı Adana'da Deprem Oldu

AFAD'dan Deprem Açıklaması: Gece Yarısı Adana'da Deprem Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
21.09.2026 - 07:01 Son Güncelleme: 21.09.2026 - 07:39
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Adana'da, Saimbeyli ilçesi merkezli 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Saat 04.02'de meydana gelen deprem Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kayseri ve çevre illerde de hissedildi.

Deprem sırasında evlerinde uyuyan İsmail Menteş isimli bir vatandaş, sarsıntıyı uykuda hissettiklerini belirterek, 'Yatıyorduk, beşik gibi sallandık. Uyuyorduk. Kapının önüne dışarı çıktık. Fazla bir sallantı olmadı' dedi.

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AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 04.02'de meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep gibi çevre illerde de hissedildi. 

AFAD: AN İTİBARIYLA OLUMSUZLUK YOK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını duyurdu.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, 'Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir' denildi.

Deprem sırasında evlerinde uyuyan İsmail Menteş, sarsıntıyı uykuda hissettiklerini belirterek, 'Yatıyorduk, beşik gibi sallandık. Uyuyorduk. Kapının önüne dışarı çıktık. Fazla bir sallantı olmadı' dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden açıklama:

'21 Eylül 2026 tarihinde Topallar-Saimbeyli (Adana) (37.8352 K 36.2627 D) merkez üssünde yerel saat ile 04:02'de aletsel büyüklüğü ML 4.8 - Mw 4.8 olan orta şiddette bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği 5.0 km olup sığ odaklı bir depremdir.

Deprem sonrası hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin merkezinde şiddet değerinin Iₒ= V olduğunu göstermektedir.

İlgili depremin odak mekanizma çözümü normal fay özelliği göstermektedir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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