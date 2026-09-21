Cindy Crawford'ın 27 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti!

Presley Walker Gerber, moda dünyasının en tanıdık simalarından Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber çiftinin tek oğluydu; manken Kaia Gerber'in de ağabeyiydi. 1999'da dünyaya gelen Gerber, küçük yaşlardan beri kamera karşısında büyüdü, adı hep annesininkiyle birlikte anıldı. Henüz 15 yaşındayken IMG Models ile imzayı atan Gerber, 2016'da Moschino defilesiyle podyuma ilk kez çıktı. Kısa sürede Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger ve Ralph Lauren gibi büyük markaların podyumlarında yürüdü ve annesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği bir reklamla da adını duyurdu.

2019'da alkollü araç kullanmaktan tutuklanması magazin gündemine düşen ilk büyük olay oldu; üç yıl denetimli serbestlik, bir alkol eğitim programı ve toplum hizmeti cezası aldı.

Bir yıl sonra yüzüne kazıdığı 'MISUNDERSTOOD' (Yanlış Anlaşılmış) dövmesiyle bambaşka bir tartışmanın ortasında buldu kendini; kimileri bu çıkışını cesur bulurken kimileri sert eleştiriler yöneltti, dövme ise zamanla büyük ölçüde silindi.

Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın getirdiği yükü zaman zaman dile getiren Gerber, annesinin gölgesinde kalmamak için uğraştığını verdiği röportajlarda birkaç kez itiraf etmişti.