Cindy Crawford'ın 27 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti!
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Supermodel Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'in tek oğlu, model Presley Gerber, 20 Eylül Pazar günü Los Angeles'ta bulunan bir rehabilitasyon merkezinde 27 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda manken Kaia Gerber'in ağabeyi olan Gerber'in ölümü, aile ve moda dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Aile sözcüsü, bu zorlu ve acı verici dönemde kamuoyundan gizlilik talep etti.
Kaynak: TMZ
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Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin tek oğlu Presley Gerber, sık sık spekülasyonlarla gündeme geliyordu.
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Presley Gerber'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
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