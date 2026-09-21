article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ünlüler Dosyası
Cindy Crawford'ın 27 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti!

Cindy Crawford'ın 27 Yaşındaki Oğlu Hayatını Kaybetti!

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
21.09.2026 - 07:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Supermodel Cindy Crawford ve iş insanı Rande Gerber'in tek oğlu, model Presley Gerber, 20 Eylül Pazar günü Los Angeles'ta bulunan bir rehabilitasyon merkezinde 27 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda manken Kaia Gerber'in ağabeyi olan Gerber'in ölümü, aile ve moda dünyasında büyük bir üzüntü yarattı. Aile sözcüsü, bu zorlu ve acı verici dönemde kamuoyundan gizlilik talep etti.

Kaynak: TMZ

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin tek oğlu Presley Gerber, sık sık spekülasyonlarla gündeme geliyordu.

Cindy Crawford ve Rande Gerber çiftinin tek oğlu Presley Gerber, sık sık spekülasyonlarla gündeme geliyordu.

Presley Walker Gerber, moda dünyasının en tanıdık simalarından Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber çiftinin tek oğluydu; manken Kaia Gerber'in de ağabeyiydi. 1999'da dünyaya gelen Gerber, küçük yaşlardan beri kamera karşısında büyüdü, adı hep annesininkiyle birlikte anıldı. Henüz 15 yaşındayken IMG Models ile imzayı atan Gerber, 2016'da Moschino defilesiyle podyuma ilk kez çıktı. Kısa sürede Dolce & Gabbana, Calvin Klein, Burberry, Tommy Hilfiger ve Ralph Lauren gibi büyük markaların podyumlarında yürüdü ve annesiyle birlikte kamera karşısına geçtiği bir reklamla da adını duyurdu.

2019'da alkollü araç kullanmaktan tutuklanması magazin gündemine düşen ilk büyük olay oldu; üç yıl denetimli serbestlik, bir alkol eğitim programı ve toplum hizmeti cezası aldı.

Bir yıl sonra yüzüne kazıdığı 'MISUNDERSTOOD' (Yanlış Anlaşılmış) dövmesiyle bambaşka bir tartışmanın ortasında buldu kendini; kimileri bu çıkışını cesur bulurken kimileri sert eleştiriler yöneltti, dövme ise zamanla büyük ölçüde silindi.

Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın getirdiği yükü zaman zaman dile getiren Gerber, annesinin gölgesinde kalmamak için uğraştığını verdiği röportajlarda birkaç kez itiraf etmişti.

Presley Gerber'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

Presley Gerber'in hayatını kaybettiği öğrenildi.

TMZ'ye açıklama yapan aile sözcüsü, 'Bu çok zor ve acı verici bir dönemde aile kamuoyundan gizlilik talep ediyor' dedi.

Presley Gerber'in ölümü, kız kardeşi Kaia Gerber'in geçtiğimiz ay Vogue'a verdiği röportajda ağabeyinin bağımlılıkla mücadelesinden söz etmesinin yalnızca bir ay sonrasına denk geldi.

Kaia Gerber, söz konusu röportajda ağabeyinin bağımlılıkla mücadelesinin aile için yıllardır süren zorlu bir süreç olduğunu belirtmiş, buna karşın kardeşine olan desteğini sürdürdüğünü söylemişti.

Geçen Aralık ayında Instagram'da paylaştığı ve daha sonra kaldırdığı bir videoda antidepresan ve panik atak ilaçları kullandığını anlatan Gerber, 'Son zamanlarda pek çok farklı şekilde kayıplar yaşadım' demişti.

Cindy Crawford ve Rande Gerber, 1999'da dünyaya gelen oğullarının sağlık sorunlarıyla ilgili yıllar içinde nadiren kamuoyuyla doğrudan konuşmuş, çoğunlukla ailenin özel hayatını korumayı tercih etmişti.

Otopsi işlemleri henüz tamamlanmadığından ölüm nedeni resmi olarak açıklanmadı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın