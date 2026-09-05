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Ünlü Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç Hayatını Kaybetti! Serhat Mustafa Kılıç Kimdir?

Ünlü Oyuncu Serhat Mustafa Kılıç Hayatını Kaybetti! Serhat Mustafa Kılıç Kimdir?

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 18:45 Son Güncelleme: 05.09.2026 - 18:55
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Seksenler, Söz, Kış Uykusu ve Maraşlı gibi çok sayıda başarılı yapımda rol alan ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, 51 yaşında hayatını kaybetti. Kılıç, İstanbul Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Oyuncunun dün teşkilat kadrosundan ayrıldığı açıklanmıştı. Yapılan açıklamalarda oyuncudan yaklaşık iki gündür haber alınamadığı, cansız bedeninin kız arkadaşı tarafından bulunduğu öğrenildi.

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Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Türk televizyon, sinema ve tiyatrosunun tanınan isimlerinden Serhat Mustafa Kılıç'tan acı haber geldi. 8 Temmuz 1975 doğumlu oyuncu, 5 Eylül 2026'da İstanbul Kağıthane'deki evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

DHA'nın aktardığı bilgilere göre olay, Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Kılıç'tan perşembe gününden bu yana haber alamayan kız arkadaşı Özlem E., oyuncunun evine geldi. Kapıyı çaldığında yanıt alamayan Özlem E., kendisinde bulunan anahtarla eve girdi. Kılıç'ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan kız arkadaşı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde oyuncunun hayatını kaybettiği belirlendi.

İlk incelemelerde Kılıç'ın göz çevresi ile kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi. Ancak vücudunda kesici veya delici alet yarası ya da açık darp izine rastlanmadığı aktarıldı. Ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi için adli inceleme ve otopsi sürecinin beklendiği bildirildi.

DHA'nın haberinde, Kılıç'ın kız arkadaşının polise verdiği bilgide oyuncunun lenf kanseri olduğunu söylediği aktarıldı. Bununla birlikte bazı haberlerde Kılıç'ın bilinen bir tiroid rahatsızlığı bulunduğu ve farklı sağlık bilgileri paylaşıldı. Bu nedenle ölümün hastalığına bağlı olduğu yönünde şu aşamada kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Kesin ölüm nedeni otopsi sonucuyla netleşecek.

Serhat Kılıç Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Serhat Kılıç Kimdir, Kaç Yaşındaydı ve Hangi Yapımlarda Rol Aldı?

Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Aslen Malatyalı olan Kılıç; tiyatro, sinema ve televizyon oyunculuğunun yanı sıra şarkıcılık ve televizyon programcılığı da yaptı. 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu, özellikle Seksenler dizisindeki Ergun Plak ve Söz dizisindeki Çolak karakterleriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Kılıç, 1994 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Tiyatro Bölümü'ne burslu olarak girdi. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oldu. Profesyonel tiyatro kariyerine ise Ankara Sanat Tiyatrosu'nda, Rutkay Aziz'in yönettiği Ariel Dorfman imzalı Kayıplar (Dullar) adlı oyunla başladı.

1999-2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev yapan Kılıç, aynı dönemde Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve sahne dersleri verdi. Daha sonra Erzurum Devlet Tiyatrosu'nda görev aldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayan sanatçı, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden ayrılarak çalışmalarını İstanbul'da sürdürmeye başladı.

Televizyon kariyerinde ilk olarak 2000 yılında Bizim Evin Halleri dizisinde rol alan Kılıç; daha sonra Hatırla Sevgili, Yol Arkadaşım, Benim Annem Bir Melek ve Ezel gibi yapımlarda kamera karşısına geçti. Ancak oyuncunun geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerden biri, Seksenler dizisindeki Ergun Plak oldu.

Kılıç, 2017 yılında Söz dizisinde canlandırdığı Çolak karakteriyle de dikkat çekti. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Maraşlı, Kuruluş Osman, Tetikçinin Oğlu, Kirli Sepeti ve farklı dijital yapımlarda rol aldı. Sinema kariyerinde ise Veda, Kış Uykusu, Robinson Crusoe ve Cuma, Mavzer ve Cenazemize Hoş Geldiniz gibi filmlerde oynadı.

Serhat Kılıç'ın kariyerindeki önemli yapımlardan biri de Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Kış Uykusu oldu. 2014 yapımı filmde İmam Hamdi karakterini canlandıran Kılıç, film ekibiyle birlikte Cannes Film Festivali'nde yer aldı. Film, Cannes'da Altın Palmiye ödülünü kazandı.

Oyuncu aynı zamanda sahne çalışmalarını da sürdürdü. Yedi dilde şarkı söylediği Müzikoman adlı gösterisini 2022'den itibaren sahneleyen Kılıç, tiyatro kariyerinde Kırık Plak gibi oyunlarda da görev aldı.

Kılıç'ın son dönemdeki kariyerinde ise Kardelenler ve Gassal gibi yapımların yanı sıra TRT 1'in Teşkilat dizisi gündeme gelmişti. Oyuncunun Teşkilat'ın yeni sezon kadrosuna katıldığı açıklanmış, ancak sağlık sorunu nedeniyle çekimlere başlayamadan projeden ayrıldığı 4 Eylül 2026'da duyurulmuştu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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