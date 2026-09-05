Birçok Yapımda Yer Alan Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Olay, Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamıyordu. Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesiyle oyuncu, salonun koltuğunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk kontrollerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Buna karşın oyuncunun vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, açık yara veya belirgin darp izine rastlanmadığı öğrenildi.