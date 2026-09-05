Birçok Yapımda Yer Alan Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu
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İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın, kız arkadaşı tarafından evindeki koltukta hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.
İlk incelemelerde oyuncunun vücudunda kesici veya delici alet izine ya da darp nedeniyle oluşmuş açık yaraya rastlanmadı. Bununla birlikte göz çevresinin yanı sıra kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.
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Yakınlarının bir iki gündür haber alamadığı ortaya çıktı.
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Tiroid rahatsızlığı olduğu biliniyordu.
Dizi kadrosundan çıkarılmıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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