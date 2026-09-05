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Birçok Yapımda Yer Alan Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Birçok Yapımda Yer Alan Ünlü Oyuncu Serhat Kılıç Evinde Ölü Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 18:32
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İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Mustafa Kılıç, evinde hayatını kaybetmiş halde bulundu. Yaklaşık 1-2 gündür kendisinden haber alınamayan Kılıç'ın, kız arkadaşı tarafından evindeki koltukta hareketsiz halde bulunduğu öğrenildi.

İlk incelemelerde oyuncunun vücudunda kesici veya delici alet izine ya da darp nedeniyle oluşmuş açık yaraya rastlanmadı. Bununla birlikte göz çevresinin yanı sıra kol ve bacaklarında morluklar bulunduğu belirtildi.

Kaynak - Sabah / Yunus Emre Kavak

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Yakınlarının bir iki gündür haber alamadığı ortaya çıktı.

Yakınlarının bir iki gündür haber alamadığı ortaya çıktı.

Olay, Kağıthane'nin Nurtepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre,  Serhat Mustafa Kılıç'tan yaklaşık 1-2 gündür haber alınamıyordu. Kılıç'ın kız arkadaşının eve gelmesiyle oyuncu, salonun koltuğunda hareketsiz halde bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yapılan ilk kontrollerde Kılıç'ın göz çevresinde, kollarında ve bacaklarında morluklar tespit edildi. Buna karşın oyuncunun vücudunda herhangi bir kesici alet yarası, açık yara veya belirgin darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Tiroid rahatsızlığı olduğu biliniyordu.

Tiroid rahatsızlığı olduğu biliniyordu.

Serhat Mustafa Kılıç'ın bilinen sağlık sorunları arasında tiroid rahatsızlığının bulunduğu, bunun dışında herhangi bir hastalığının olmadığı belirtildi. 

Olay yeri incelemesinin tamamlanmasının ardından Kılıç'ın cenazesinin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesi bekleniyor. Oyuncunun ölüm sebebi, gerçekleştirilecek otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Dizi kadrosundan çıkarılmıştı.

Serhat Kılıç'ın dün Teşkilat dizisi kadrosundan çıkartıldığı açıklanmıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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