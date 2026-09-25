Netanyahu Konuşurken Salon Boşaldı, Azerbaycan Temsilcisi Yerinden Kıpırdamadı

Onlarca ülkenin BM heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımına, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sürgün etmesine ve toprak gasplarına, Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki olarak Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Genel Kurul salonunu terk etti ya da salona hiç gelmedi. Bazı ülkeler ise sıralarında yalnızca genç diplomatlarını ya da tek bir temsilciyi bırakarak Netanyahu'ya mesaj vermeyi tercih etti. Netanyahu'yu protesto eden 70'e yakın ülke arasında Türkiye, Filistin, Tunus, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Katar, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Malavi, Madagaskar, Kırgızistan, Kuveyt, Endonezya, Gana, Küba, Butan, Sudan, İspanya, Cabo Verde, Mauritius, Nijer, Nijerya, Libya, Gambiya, Sri Lanka, Bangladeş, Komorlar, Afganistan, Umman, Moldova, Brezilya, Peru, Nikaragua, Özbekistan, Antigua ve Barbuda, Botsvana, Bahamalar ve Monako yer aldı.