Netanyahu Konuşurken Salon Boşaldı, Azerbaycan Temsilcisi Yerinden Kıpırdamadı
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BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasına yönelik protesto, salonu terk eden ülkeler kadar yerinde kalanlarla da gündeme geldi. AA muhabirinin Genel Kurul görüntülerinden derlediği bilgilere göre, Netanyahu'yu dinlemeyi tercih eden ülkeler arasında Azerbaycan da vardı.
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Yaklaşık 70 ülke salonu terk etti.
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İran masaya Süleymani'nin fotoğrafını bıraktı.
Azerbaycan da salonda kaldı.
Körfez ülkeleri de dinleyenler arasındaydı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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