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Netanyahu Konuşurken Salon Boşaldı, Azerbaycan Temsilcisi Yerinden Kıpırdamadı

Netanyahu Konuşurken Salon Boşaldı, Azerbaycan Temsilcisi Yerinden Kıpırdamadı

Azerbaycan Birleşmiş Milletler Binyamin Netanyahu
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
25.09.2026 - 20:19
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BM 81. Genel Kurulu'nda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun konuşmasına yönelik protesto, salonu terk eden ülkeler kadar yerinde kalanlarla da gündeme geldi. AA muhabirinin Genel Kurul görüntülerinden derlediği bilgilere göre, Netanyahu'yu dinlemeyi tercih eden ülkeler arasında Azerbaycan da vardı.

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Yaklaşık 70 ülke salonu terk etti.

Yaklaşık 70 ülke salonu terk etti.

Onlarca ülkenin BM heyeti, İsrail'in Gazze'deki soykırımına, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürmesine, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlileri sürgün etmesine ve toprak gasplarına, Suriye ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki olarak Netanyahu kürsüye çıktıktan sonra Genel Kurul salonunu terk etti ya da salona hiç gelmedi. Bazı ülkeler ise sıralarında yalnızca genç diplomatlarını ya da tek bir temsilciyi bırakarak Netanyahu'ya mesaj vermeyi tercih etti. Netanyahu'yu protesto eden 70'e yakın ülke arasında Türkiye, Filistin, Tunus, Suriye, Cezayir, Tacikistan, Yemen, Mısır, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, İran, Katar, Lübnan, Malezya, Moğolistan, Malavi, Madagaskar, Kırgızistan, Kuveyt, Endonezya, Gana, Küba, Butan, Sudan, İspanya, Cabo Verde, Mauritius, Nijer, Nijerya, Libya, Gambiya, Sri Lanka, Bangladeş, Komorlar, Afganistan, Umman, Moldova, Brezilya, Peru, Nikaragua, Özbekistan, Antigua ve Barbuda, Botsvana, Bahamalar ve Monako yer aldı.

İran masaya Süleymani'nin fotoğrafını bıraktı.

İran masaya Süleymani'nin fotoğrafını bıraktı.

Protestonun en dikkat çeken anlarından biri İran heyetinden geldi. İran temsilcileri salonu terk etmeden önce, Ocak 2020'de Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırıda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin fotoğrafını masalarına bıraktı. İran'ın bu hamlesinin ardından aşırı siyonist İsrailli sosyal medya hesapları, Süleymani'nin fotoğrafları üzerinden alaycı paylaşımlar yaptı.

Azerbaycan da salonda kaldı.

Azerbaycan da salonda kaldı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkardığı Netanyahu'nun konuşmasını salonda dinlemeyi tercih eden ülkeler de dikkat çekti. Bu ülkeler arasında 7 Ekim 2023'ün ardından İsrail'e desteğini esirgemeyen ABD, Tel Aviv ile savunma, enerji ve ekonomi alanlarında ilişkilerini derinleştiren Yunanistan, yönetim değişikliğinin ardından İsrail yanlısı bir tutum benimseyen Slovenya, Kolombiya, Venezuela ve İsrail'e geleneksel olarak güçlü destek veren Almanya, Arjantin, Macaristan, Sırbistan, Ukrayna, Çekya ile Azerbaycan yer aldı. İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki uygulamalarına geleneksel olarak karşı çıkan Çin'in misyonu salonda tek kişiyle temsil edilirken, son dönemde Tel Aviv ile diplomatik krizler yaşayan İngiltere, Fransa, İrlanda, Belçika, Norveç ve Avrupa Birliği temsilcilerinin de salonda kalması göze çarptı.

Körfez ülkeleri de dinleyenler arasındaydı.

Körfez ülkeleri de dinleyenler arasındaydı.

Netanyahu'nun konuşmasını dinlemeye devam eden diğer ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Slovakya, Uganda, Zambiya, Avusturya, Avustralya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kanada, Kamerun, Meksika, Litvanya, Lüksemburg, İzlanda, Kenya, El Salvador, Fildişi Sahilleri, Kamboçya, Surinam, Seyşeller, Romanya, Nepal, Kazakistan, Ekvador, Gabon, Kosta Rika, Kongo, Burundi, Burkina Faso, Belarus, Andora, Portekiz, Polonya, Danimarka, Zimbabve ve Solomon Adaları bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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