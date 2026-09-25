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"Mesut Komiser" Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu

"Mesut Komiser" Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu

Kanal D Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
25.09.2026 - 20:16
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Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninin sona ermesinin ardından dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh da sessiz kalmadı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılışında konuşan usta oyuncu, final kararını esprili bir dille yorumladı. Peki Çoruh, dizinin bitmesi hakkında ne düşünüyor?

KAYNAK: Snob Magazin

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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.

Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar, geçtiğimiz temmuz ayında yeni sezon için devam etmeme kararı alınmasıyla ekran macerasını noktalamıştı. Dizinin senaristi Ozan Yurdakul, D Media ve Kanal D'nin ortak kararıyla projenin sona erdiğini duyurmuştu.

Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılışında muhabirlerin sorularını yanıtlayan Şevket Çoruh, konuya gülerek girdi: 'Vallahi işte... 'Tam tuttu' derken diziyi bitirdiler.'

Usta oyuncu, kararın zamansız olmadığını da ekledi: 'Yani zamansız falan değil. Yani bu bizim takdirimizde olan bir şey değil. Sonuçta yapımcıların, patronların takdirinde olan bir şey.'

Çoruh'a göre Arka Sokaklar, yeni dizilerden daha fazla reyting alırken ekrana veda etti.

Çoruh'a göre Arka Sokaklar, yeni dizilerden daha fazla reyting alırken ekrana veda etti.

Açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise dizinin reyting performansına dair sözleri oldu. Çoruh, Arka Sokaklar'ın yeni çekilen pek çok diziden daha fazla izlenirken bitmesini kararında bulduğunu şu sözlerle anlattı:

'Ama içine en çok sinen şey; Arka Sokaklar'ın şu anda yeni çekilen dizilerden çok daha fazla reyting almasına rağmen bitmesi. Bence... bence çok kararında, tam zamanında... 20 sene sonra...'

"Kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı, kaç Papa gördük" diyen Çoruh, 20 yılı tek cümlede özetledi.

"Kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı, kaç Papa gördük" diyen Çoruh, 20 yılı tek cümlede özetledi.

Dizinin ekranda geçirdiği uzun yılları esprili bir dille anlatan oyuncu, 'zirve' kelimesi yerine başka bir ifadeyi tercih etti:

'Yani 'zirvede' demeyelim, biz çok zirve gördük Arka Sokaklar'da ama tarih gördük yani. Kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı, kaç belediye başkanı, kaç Papa gördük. O yüzden yani ben... hepimiz müsterihiz yani. Bitebilir Arka Sokaklar, bir sürü dizi gibi.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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