"Mesut Komiser" Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu
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Arka Sokaklar'ın 20 sezonluk serüveninin sona ermesinin ardından dizinin Mesut Komiser'i Şevket Çoruh da sessiz kalmadı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nun açılışında konuşan usta oyuncu, final kararını esprili bir dille yorumladı. Peki Çoruh, dizinin bitmesi hakkında ne düşünüyor?
KAYNAK: Snob Magazin
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Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın bitme kararının oyuncuların değil yapımcıların elinde olduğunu hatırlattı.
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Çoruh'a göre Arka Sokaklar, yeni dizilerden daha fazla reyting alırken ekrana veda etti.
"Kaç başbakan, kaç cumhurbaşkanı, kaç Papa gördük" diyen Çoruh, 20 yılı tek cümlede özetledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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