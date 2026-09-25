"Mesut Komiser" Şevket Çoruh, Arka Sokaklar'ın Final Kararı Hakkında İlk Kez Konuştu

Açıklamasının en dikkat çeken kısmı ise dizinin reyting performansına dair sözleri oldu. Çoruh, Arka Sokaklar'ın yeni çekilen pek çok diziden daha fazla izlenirken bitmesini kararında bulduğunu şu sözlerle anlattı:

'Ama içine en çok sinen şey; Arka Sokaklar'ın şu anda yeni çekilen dizilerden çok daha fazla reyting almasına rağmen bitmesi. Bence... bence çok kararında, tam zamanında... 20 sene sonra...'