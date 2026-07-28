Arka Sokaklar'ın Final Haberinin Ardından Dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Duygulandıran Veda
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin akıbeti bir süredir merak ediliyordu. Yeni sezonda devam etme ihtimali olduğu için ucu açık bir sezon finaliyle ekrana gelen Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'ın akıbetini duyurdu. Ünlü senarist, Arka Sokaklar'ın bittiğini resmen açıklarken bir dönem dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'ten duygusal bir veda paylaşımı geldi.
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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için karar verildi. Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.
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İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in duygusal veda paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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