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Arka Sokaklar'ın Final Haberinin Ardından Dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Duygulandıran Veda

Arka Sokaklar'ın Final Haberinin Ardından Dizinin Zeliş'i Yüsra Geyik'ten Duygulandıran Veda

Arka Sokaklar Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.07.2026 - 14:12
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Kanal D ekranlarında 20 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin akıbeti bir süredir merak ediliyordu. Yeni sezonda devam etme ihtimali olduğu için ucu açık bir sezon finaliyle ekrana gelen Arka Sokaklar'ın senaristi Ozan Yurdakul, geçtiğimiz günlerde Arka Sokaklar'ın akıbetini duyurdu. Ünlü senarist, Arka Sokaklar'ın bittiğini resmen açıklarken bir dönem dizide Zeliş karakterine hayat veren Yüsra Geyik'ten duygusal bir veda paylaşımı geldi.

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Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için karar verildi. Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar için karar verildi. Final yaptığı açıklanan Arka Sokaklar'a eski oyuncusundan veda paylaşımı geldi.

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın geleceği uzun süredir merak konusu olmaya devam ediyordu. Yeni sezonda devam etme ihtimali nedeniyle ucu açık bir sezon finaliyle ekranlara gelen diziyle ilgili beklenen açıklama, senarist Ozan Yurdakul'dan geldi.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yurdakul, Arka Sokaklar'ın ekran macerasının sona erdiğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından dizinin eski oyuncularından Yüsra Geyik de duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Bir dönem dizide Başkomiser Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş karakterini canlandıran başarılı oyuncu, paylaşımıyla hem projeye hem de yıllarca birlikte çalıştığı ekibe veda etti.

İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in duygusal veda paylaşımı:

İşte Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in duygusal veda paylaşımı:

'Vay be! Bir devir kapandı. Yıllarca başarıdan başarıya koşan, eşi benzeri olmayan, oyuncuların çok nadir başına gelen bir deneyimi en keyifli halde bana yaşattığınız için gelmiş geçmiş tüm emekçilere çok teşekkür ederim.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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