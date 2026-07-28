Uzak Şehir'in Rakibi ATV Dizisinin Düşüşü Devam Ediyor: 27 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları Açıklandı
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27 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
Uzak Şehir'in sezon finali yapmasıyla pazartesi yayınlanan tek dizi olan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul'un yeni bölümünün ekrana geldiği 27 Temmuz Pazartesi günü sevilen dizi şaşırtan bir düşüş yaşadı. Altı Üstü İstanbul, 3 kategoride de düşüş yaşadı. Yeni sezonda Uzak Şehir karşısında zorluk yaşama ihtimali daha da güçlendi.
İşte, 27 Temmuz Pazartesi Reyting Sonuçları...
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27 Temmuz Pazartesi reyting sonuçları belli oldu.
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27 Temmuz Pazartesi TOTAL Reyting Sonuçları:
27 Temmuz Pazartesi AB Reyting Sonuçları:
27 Temmuz Pazartesi ABC1 Reyting Sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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