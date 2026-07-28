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Uzak Şehir'den Ayrılan 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Belli Oldu

Uzak Şehir'den Ayrılan 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Belli Oldu

Uzak Şehir
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.07.2026 - 08:39
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de ikinci sezon sonunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu gibi dizinin popüler isimleri diziye veda etti. Her birinin yeni dizi ya da film projeleri birer birer belli olurken ünlü oyuncu Alper Çankaya, Uzak Şehir'in rakiplerinden birine transfer oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son iki sezondur zirveyi elden bırakmayan ve Taşacak Bu Deniz'le birlikte rekor üstüne rekora koşan Uzak Şehir'de 3. sezon öncesi pek çok veda yaşanmıştı.

Son iki sezondur zirveyi elden bırakmayan ve Taşacak Bu Deniz'le birlikte rekor üstüne rekora koşan Uzak Şehir'de 3. sezon öncesi pek çok veda yaşanmıştı.

Adeta sektöre yön veren, yeni İstanbul dışı, aşiret ve toprak temalı dizilerin yolunu açan Uzak Şehir, 2. sezonunda da zirvede yer almaya devam etmişti. Pazartesi günü kendisine rakip olan her dizinin final yapması da Uzak Şehir'in elde ettiği başarılardan biri oldu. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizide yeni sezon öncesi ayrılıklar da yaşanmıştı. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu gibi popüler isimler diziye veda etmişti.

Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.

Onur Saylak’ın yönettiği Eve Giden Yol dizisinde yaz döneminde rol alan Alper Çankaya, ana akımda perşembe gününün şampiyonu Sevdiğim Sensin dizisine transfer oldu. Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide rol alacak ünlü oyuncunun hangi karaktere hayat vereceği henüz bilinmezken hem Uzak Şehir'in hem Eve Giden Yol'un hem de Sevdiğim Sensin'in AY Yapım bünyesinde çekilmesi dikkat çekti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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