Uzak Şehir'den Ayrılan 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Belli Oldu
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Kanal D ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Uzak Şehir'de ikinci sezon sonunda adeta yaprak dökümü yaşandı. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu gibi dizinin popüler isimleri diziye veda etti. Her birinin yeni dizi ya da film projeleri birer birer belli olurken ünlü oyuncu Alper Çankaya, Uzak Şehir'in rakiplerinden birine transfer oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son iki sezondur zirveyi elden bırakmayan ve Taşacak Bu Deniz'le birlikte rekor üstüne rekora koşan Uzak Şehir'de 3. sezon öncesi pek çok veda yaşanmıştı.
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Uzak Şehir'de Şahin karakterine veda ettikten sonra Netflix'in Eve Giden Yol dizisinde rol alan Alper Çankaya'nın yeni dizisi belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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