Uzak Şehir'den Ayrılan 'Şahin' Alper Çankaya'nın Yeni Dizisi Belli Oldu

Adeta sektöre yön veren, yeni İstanbul dışı, aşiret ve toprak temalı dizilerin yolunu açan Uzak Şehir, 2. sezonunda da zirvede yer almaya devam etmişti. Pazartesi günü kendisine rakip olan her dizinin final yapması da Uzak Şehir'in elde ettiği başarılardan biri oldu. Mardin'in Midyat ilçesinde çekilen dizide yeni sezon öncesi ayrılıklar da yaşanmıştı. Alper Çankaya, Ferit Kaya, Burç Kümbetlioğlu gibi popüler isimler diziye veda etmişti.