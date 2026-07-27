article/comments
article/share
Haberler
TV
İki Haftadır Düşüşteydi, Filenin Sultanları Etkisini Gösterdi: 26 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

İki Haftadır Düşüşteydi, Filenin Sultanları Etkisini Gösterdi: 26 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.07.2026 - 13:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

26 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.

Geçtiğimiz iki haftayı düşüşle geçiren Daha 17 dizisi sonunda yeniden yükselişe geçebildi. Filenin Sultanları'nın final maçı da izleyiciyi etkisi altına almış görünüyor. Daha 17'nin Dünya Kupası maçlarından etkilenip düşüşe geçmesinin ardından bu kez yükseliş gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yaz sezonunun en çok izlenen dizisi olan Daha 17 son iki haftadır Dünya Kupası'nın da etkisiyle düşüşe geçmişti.

Yaz sezonunun en çok izlenen dizisi olan Daha 17 son iki haftadır Dünya Kupası'nın da etkisiyle düşüşe geçmişti.

Başka bir dizinin yayınlanmaması ve Dünya Kupası'nın sona ermesiyle birlikte yeniden yükselişe geçti. Her kategoride yaklaşık 2 puanlık yükseliş göstererek birinci sıraya yerleşti.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı gündüz yayınlanmasına rağmen zirveyi zorladı.

Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı gündüz yayınlanmasına rağmen zirveyi zorladı.

Türkiye-Brezilya voleybol maçı 3 kategoride birden 2. sırada yer aldı. Akşam Daha 17 ve MasterChef Türkiye dışında hiçbir dizi ve programın yeni bölümü yayınlanmadı.

Total

  • Daha 17 – Kanal D

  • Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi – TRT 1

  • Daha 17 Özet – Kanal D

AB

  • Daha 17 – Kanal D

  • Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi – TRT 1

  • MasterChef Türkiye – TV8

ABC

  • Daha 17 – Kanal D

  • Türkiye - Brezilya FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi – TRT 1

  • MasterChef Türkiye – TV8

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın