İki Haftadır Düşüşteydi, Filenin Sultanları Etkisini Gösterdi: 26 Temmuz Pazar Reyting Sonuçları Belli Oldu
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26 Temmuz reyting sonuçları belli oldu.
Geçtiğimiz iki haftayı düşüşle geçiren Daha 17 dizisi sonunda yeniden yükselişe geçebildi. Filenin Sultanları'nın final maçı da izleyiciyi etkisi altına almış görünüyor. Daha 17'nin Dünya Kupası maçlarından etkilenip düşüşe geçmesinin ardından bu kez yükseliş gösterdi.
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Yaz sezonunun en çok izlenen dizisi olan Daha 17 son iki haftadır Dünya Kupası'nın da etkisiyle düşüşe geçmişti.
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Filenin Sultanları'nın şampiyonluk maçı gündüz yayınlanmasına rağmen zirveyi zorladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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