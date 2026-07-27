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Gönül Dağı'nda Flaş Ayrılık: Ramazan'dan Sonra Partneri de Diziye Veda Etti

Gönül Dağı'nda Flaş Ayrılık: Ramazan'dan Sonra Partneri de Diziye Veda Etti

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
27.07.2026 - 09:07
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon başında diziye veda eden Cihat Süvarioğlu'nun partneri diziye veda etti.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olmaya devam ediyor.

6 sezonu geride bırakan dizi eylül ayında 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Eskişehir'de çekilen dizide yeni sezon hazırlıkları başlarken çekimler öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz sezon partneri Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı'ndan ayrılmış, Sevdiğim Sensin'in kadrosuna dahil olmuştu.

Geçtiğimiz sezon partneri Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı'ndan ayrılmış, Sevdiğim Sensin'in kadrosuna dahil olmuştu.

Cihat Süvarioğlu'nun ardından 1 sezon daha diziye devam eden ve ilk bölümden bu yana Gönül Dağı'nda rol alan Hazal Çağlar diziye veda etti. Gönül Dağı'nın Asuman'ı Hazal Çağlar'ın yapım şirketiyle karşılıklı olarak anlaşarak diziden ayrıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncu dizide 220 bölüm rol almıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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