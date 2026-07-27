Gönül Dağı'nda Flaş Ayrılık: Ramazan'dan Sonra Partneri de Diziye Veda Etti
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nda 7. sezon öncesi beklenmedik bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezon başında diziye veda eden Cihat Süvarioğlu'nun partneri diziye veda etti.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, ekranların en uzun soluklu dizilerinden biri olmaya devam ediyor.
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Geçtiğimiz sezon partneri Ramazan'a hayat veren Cihat Süvarioğlu Gönül Dağı'ndan ayrılmış, Sevdiğim Sensin'in kadrosuna dahil olmuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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