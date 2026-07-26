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Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Oğlu Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!

Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Oğlu Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.07.2026 - 19:25
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Türk televizyonlarının son yıllardaki en çok konuşulan senaristlerinden biri olan Melis Civelek, kaleme aldığı diziler kadar özel hayatı ve ailesiyle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti'nin büyük başarısının ardından kızı Feyza Civelek'in dizideki rolü nedeniyle uzun süre 'torpil' tartışmalarının odağında kalan Civelek ailesi, bu kez yeni bir gelişmeyle konuşulmaya başladı. Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek'in de senaryosunu yazdığı yeni dizi Anne Yarısı'nın kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Haber sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcıların 'Aile şirketi gibi oldu' ve 'Yine torpil iddiaları başlayacak' şeklindeki yorumları da gecikmedi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Türk dizi sektörünün deneyimli isimlerinden Melis Civelek, bugüne kadar imza attığı yapımlarla televizyon dünyasında önemli bir yer edinmeyi başardı.

Türk dizi sektörünün deneyimli isimlerinden Melis Civelek, bugüne kadar imza attığı yapımlarla televizyon dünyasında önemli bir yer edinmeyi başardı.

Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum, No: 309 ve Yasak Elma gibi çok konuşulan projelerde senarist olarak görev alan Civelek, son yıllarda ise özellikle Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiriyor.

Toplumsal meseleleri aile ilişkileri üzerinden işleyen Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listelerinin zirvesindeki yerini koruyan yapımlardan biri oldu. Sezonlar boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri arasında yer alan yapım, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmedi.

Dizinin ilk sezonundan bu yana Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de bu isimlerin başında geliyor. Melis Civelek'in kızı olan oyuncu, daha ilk bölümlerden itibaren 'Annesi dizinin senaristi olduğu için kadroda yer aldı' yorumlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Feyza Civelek ise bu iddiaları birçok kez reddederek seçmelere katıldığını ve rolü kendi performansıyla aldığını söylemişti.

Buna rağmen sosyal medyada Nilay karakteri ve oyunculuğu uzun süre tartışıldı. Kimileri performansını eleştirirken, kimileri de diziye kattığı enerjiyi başarılı buldu. Ancak tartışmaların ötesinde Nilay karakteri zamanla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Feyza Civelek de kendine özgü tavırları, sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemine yansıyan açıklamalarıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.

Aslında Melis Civelek'in yalnızca Feyza Civelek'in annesi değil, aynı zamanda Ömer Nadir Civelek'in de annesi olduğu geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti.

Aslında Melis Civelek'in yalnızca Feyza Civelek'in annesi değil, aynı zamanda Ömer Nadir Civelek'in de annesi olduğu geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti.

Ablasının izinden giderek oyunculuk kariyerine yönelen Ömer Nadir Civelek'in, Melis Civelek'in bir diğer projesi olan Sandık Kokusu dizisinde de rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Her ne kadar ablası kadar göz önünde olmasa da Ömer Nadir Civelek'in ismi o dönem sosyal medyada farklı bir nedenle konuşulmuştu. Feyza Civelek hakkında yapılan eleştirel bir paylaşıma bıraktığı beğeni dikkat çekmiş, kardeşinin bu hamlesi kısa sürede magazin sayfalarına taşınmıştı. Sosyal medya kullanıcıları uzun süre bu beğeniyi konuşurken, Civelek ailesi yine gündemin merkezindeki isimlerden biri olmuştu.

Ömer Nadir Civelek bugüne kadar kariyerini daha sessiz ilerletmeyi tercih etse de annesi Melis Civelek'in yazdığı projelerde yer alması nedeniyle zaman zaman 'torpil' tartışmalarının içine çekildi. Özellikle Feyza Civelek'in yıllardır maruz kaldığı eleştiriler düşünüldüğünde, genç oyuncunun yeni projesi de sosyal medyada benzer yorumların yapılmasına neden oldu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Anne Yarısı dizisinin kadrosuna son olarak Ömer Nadir Civelek katıldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Anne Yarısı dizisinin kadrosuna son olarak Ömer Nadir Civelek katıldı.

Senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı'nın oturduğu dizi; Cihangir Ceyhan ve Burcu Özberk'i başrollerde buluşturacak.

Okuma provası gerçekleştirilecek dizinin çekimleri 1 Ağustos'ta İzmir sahneleriyle başlayacak, ardından ekip Kapadokya'da sete çıkacak.

Ablası Feyza Civelek gibi oyunculuğu tercih eden Ömer Nadir Civelek, dizide Özcan karakterine hayat verecek. Genç oyuncu, Ali'nin (Cihangir Ceyhan) halası Altın'ın (Selen Uçer) küçük oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak. Hikayede Ali ve halası Altın'ın aileleri, yan yana konaklarda yaşamalarına rağmen yıllardır süren miras kavgası nedeniyle birbirlerine düşman iki aile olarak ekrana gelecek.

Ömer Nadir Civelek'in kadroya dahil olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları da yorum yapmayı ihmal etmedi. Kimi kullanıcılar genç oyuncuya şans verilmesi gerektiğini savunurken, kimileri ise Melis Civelek'in hem kızının hem de oğlunun kendi projelerinde yer almasını 'torpil' yorumlarıyla tiye aldı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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