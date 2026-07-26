Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Oğlu Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!
Türk televizyonlarının son yıllardaki en çok konuşulan senaristlerinden biri olan Melis Civelek, kaleme aldığı diziler kadar özel hayatı ve ailesiyle de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti'nin büyük başarısının ardından kızı Feyza Civelek'in dizideki rolü nedeniyle uzun süre 'torpil' tartışmalarının odağında kalan Civelek ailesi, bu kez yeni bir gelişmeyle konuşulmaya başladı. Melis Civelek'in oğlu Ömer Nadir Civelek'in de senaryosunu yazdığı yeni dizi Anne Yarısı'nın kadrosuna dahil olduğu ortaya çıktı. Haber sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kullanıcıların 'Aile şirketi gibi oldu' ve 'Yine torpil iddiaları başlayacak' şeklindeki yorumları da gecikmedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Türk dizi sektörünün deneyimli isimlerinden Melis Civelek, bugüne kadar imza attığı yapımlarla televizyon dünyasında önemli bir yer edinmeyi başardı.
Aslında Melis Civelek'in yalnızca Feyza Civelek'in annesi değil, aynı zamanda Ömer Nadir Civelek'in de annesi olduğu geçtiğimiz yıllarda gündeme gelmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, NTC Medya'nın NOW için hazırladığı Anne Yarısı dizisinin kadrosuna son olarak Ömer Nadir Civelek katıldı.
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