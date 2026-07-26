Kızılcık Şerbeti'nin Senaristi Melis Civelek'in Oğlu Yeni Dizisi Anne Yarısı'nın Kadrosuna Dahil Oldu!

Güllerin Savaşı, Adını Feriha Koydum, No: 309 ve Yasak Elma gibi çok konuşulan projelerde senarist olarak görev alan Civelek, son yıllarda ise özellikle Kızılcık Şerbeti ile adından söz ettiriyor.

Toplumsal meseleleri aile ilişkileri üzerinden işleyen Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana reyting listelerinin zirvesindeki yerini koruyan yapımlardan biri oldu. Sezonlar boyunca sosyal medyanın en çok konuşulan dizileri arasında yer alan yapım, yalnızca hikayesiyle değil oyuncu kadrosuyla da gündemden düşmedi.

Dizinin ilk sezonundan bu yana Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek de bu isimlerin başında geliyor. Melis Civelek'in kızı olan oyuncu, daha ilk bölümlerden itibaren 'Annesi dizinin senaristi olduğu için kadroda yer aldı' yorumlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Feyza Civelek ise bu iddiaları birçok kez reddederek seçmelere katıldığını ve rolü kendi performansıyla aldığını söylemişti.

Buna rağmen sosyal medyada Nilay karakteri ve oyunculuğu uzun süre tartışıldı. Kimileri performansını eleştirirken, kimileri de diziye kattığı enerjiyi başarılı buldu. Ancak tartışmaların ötesinde Nilay karakteri zamanla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. Feyza Civelek de kendine özgü tavırları, sosyal medya paylaşımları ve magazin gündemine yansıyan açıklamalarıyla ekranların en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.