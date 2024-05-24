Sandık Kokusu'nda Oynadığı Ortaya Çıkmıştı: Ömer Nadir Civelek'ten Ablası Feyza'yı Kızdıracak Beğeni!

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle torpil iddialarına maruz kalıyordu. Kardeşi Ömer Nadir'in de Melis Civelek'in bir başka dizisi olan Sandık Kokusu'nda rol aldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ancak Ömer Nadir'in yaptığı beğeni, ablasıyla aralarının açık olduğunu düşündürdü.