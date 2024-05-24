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Sandık Kokusu'nda Oynadığı Ortaya Çıkmıştı: Ömer Nadir Civelek'ten Ablası Feyza'yı Kızdıracak Beğeni!

Sandık Kokusu'nda Oynadığı Ortaya Çıkmıştı: Ömer Nadir Civelek'ten Ablası Feyza'yı Kızdıracak Beğeni!

Kızılcık Şerbeti
themyscira - Editör
24.05.2024 - 19:44

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek, annesi Melis Civelek'in dizinin senaristi olması sebebiyle torpil iddialarına maruz kalıyordu. Kardeşi Ömer Nadir'in de Melis Civelek'in bir başka dizisi olan Sandık Kokusu'nda rol aldığı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Ancak Ömer Nadir'in yaptığı beğeni, ablasıyla aralarının açık olduğunu düşündürdü.

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Son günlerde adı gündemden düşmeyen Feyza Civelek, yasaklı madde gündeminden önce de annesi Melis Civelek'in dizisinde rol alması sebebiyle "torpil" iddiasıyla adından söz ettiriyordu.

Son günlerde adı gündemden düşmeyen Feyza Civelek, yasaklı madde gündeminden önce de annesi Melis Civelek'in dizisinde rol alması sebebiyle "torpil" iddiasıyla adından söz ettiriyordu.

Her ne kadar bu durumu yalanlasa da eleştiri oklarına maruz kalmaktan kurtulamıyordu.

Her ne kadar bu durumu yalanlasa da eleştiri oklarına maruz kalmaktan kurtulamıyordu.

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de anneleri Melis Civelek'in yazdığı bir başka dizi olan Sandık Kokusu'nda rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Geçtiğimiz günlerde kardeşi Ömer Nadir Civelek'in de anneleri Melis Civelek'in yazdığı bir başka dizi olan Sandık Kokusu'nda rol aldığı ortaya çıkmıştı.

Detaylar burada:

Genç oyuncu torpil iddialarını bir yana bırakıp, ablasıyla benzer olmayı doğrudan reddetti!

Genç oyuncu torpil iddialarını bir yana bırakıp, ablasıyla benzer olmayı doğrudan reddetti!

Instagram hesabından yaptığı bu beğeni de akıllara ablasıyla aralarında bir sorun olabileceğini getirdi.

Instagram hesabından yaptığı bu beğeni de akıllara ablasıyla aralarında bir sorun olabileceğini getirdi.
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Ne dersiniz, bu beğeninin sebebi böyle bir şey mi sizce?

Ne dersiniz, bu beğeninin sebebi böyle bir şey mi sizce?

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