O Başrolün Her Reyting Puanı 238 Bin TL'ye Mal Oluyor: 15 Dizi Oyuncusunun Reyting Başına Ücreti Hesaplandı!
Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri aylardır konuşuluyor, ancak bu kaşelerin ekrana ne kadar izleyici taşıdığı pek hesaba katılmıyor. Akşam'ın aktardığı ücret iddialarına dayanan 15 oyuncunun bölüm başı kaşesi, dizilerinin 16-22 Kasım haftasındaki Total reytingine bölününce en yüksek ücreti alan isimle bir reyting puanına en pahalıya gelen isim aynı kişi çıkmadı. Listenin başındaki iki isim bu sıralamada zirveye yerleşemezken, haftanın en çok izlenen dizisinin başrolleri en ucuz kalanlar arasında yer aldı.
Ücret listesinin zirvesinde bölüm başına 1,5 milyon TL ile Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor.
Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat'taki her reyting puanı yaklaşık 238,6 bin TL'lik bir ücrete karşılık geliyor.
Haftanın zirvesindeki Taşacak Bu Deniz'in üç başrolü reyting başına en ucuz isimler arasında kaldı.
15 oyuncunun bir reyting puanına düşen bölüm ücreti sıralaması
Hesabın tamamı aşağıdaki sıralamada yer alıyor; her satırda oyuncunun iddia edilen bölüm ücreti, dizisinin Total reytingine bölünerek puan başı maliyete çevrildi.
1. Tolga Sarıtaş (Teşkilat) - 1,2 milyon TL / 5,03 = 238,6 bin TL
2. Uraz Kaygılaroğlu (Yeraltı) - 1,5 milyon TL / 9,22 = 162,7 bin TL
3. Ozan Akbaba (Uzak Şehir) - 1,5 milyon TL / 9,79 = 153,2 bin TL
4. Deniz Can Aktaş (Yeraltı) - 1,2 milyon TL / 9,22 = 130,2 bin TL
5. Feyyaz Duman (Altı Üstü İstanbul) - 850 bin TL / 7,08 = 120,1 bin TL
6. Bensu Soral (Teşkilat) - 600 bin TL / 5,03 = 119,3 bin TL
7. Çağan Efe Ak (Daha 17) - 700 bin TL / 6,44 = 108,7 bin TL
8. Devrim Özkan (Yeraltı) - 1 milyon TL / 9,22 = 108,5 bin TL
9. Sinem Ünsal (Uzak Şehir) - 1 milyon TL / 9,79 = 102,1 bin TL
10. Rahimcan Kapkap (Altı Üstü İstanbul) - 625 bin TL / 7,08 = 88,3 bin TL
11. Ceren Ayruk (Daha 17) - 500 bin TL / 6,44 = 77,6 bin TL
12. Ulaş Tuna Astepe (Taşacak Bu Deniz) - 850 bin TL / 11,03 = 77,1 bin TL
13. Deniz Baysal (Taşacak Bu Deniz) - 750 bin TL / 11,03 = 68 bin TL
14. Ava Yaman (Taşacak Bu Deniz) - 500 bin TL / 11,03 = 45,3 bin TL
15. Ata Yaşat (Daha 17) - 250 bin TL / 6,44 = 38,8 bin TL
Ücretler basına yansıyan iddialara, reytingler ise 16-22 Kasım haftasının Total sonuçlarına dayanıyor; rakamlar yuvarlandı.
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