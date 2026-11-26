Akşam'dan Recep Aslan'ın yeni sezon öncesinde aktardığı habere göre kanallar, bölüm başına 20-30 milyon TL arasında değişen bütçeler nedeniyle yapımcılardan indirim isteyince oyuncular da geçen sezonki kaşeleriyle çalışmaya devam etme kararı aldı. Ücretlerle ilgili kanallardan ya da oyunculardan resmi bir açıklama gelmedi, bu nedenle listedeki rakamlar basına yansıyan iddialar olarak okunmalı.

Hesaba yalnızca şu an yeni bölümleriyle ekranda olan dizilerin oyuncuları dahil edildi ve her oyuncunun bölüm ücreti, dizisinin 16-22 Kasım haftasında Total'de aldığı reytinge bölünerek bir reyting puanının kaça mal olduğu bulundu. Sonuçta tablonun en tepesine ücret listesinin ilk sırasındaki isimler değil, düşük reytingli bir dizinin başrolü yerleşti.