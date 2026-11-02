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Diziler Kriz Yüzünden Veda Etmişti: Milyonluk Ücret Alan Oyuncuların Yeni Sezon Kararı Belli Oldu!

Diziler Kriz Yüzünden Veda Etmişti: Milyonluk Ücret Alan Oyuncuların Yeni Sezon Kararı Belli Oldu!

Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz Yeraltı Dizisi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
02.11.2026 - 10:41
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Dizi sektöründe aylardır konuşulan maliyet krizinde beklenen uzlaşma sonunda sağlandı. Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre kanallar, yapımcılar ve oyuncular yeni sezon öncesinde ortak bir noktada buluştu. Ekranın en yüksek kaşeli isimlerinin bu masadan hangi kararla kalktığı ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu.

Kaynak: Akşam

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Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri, 30 milyon TL'yi bulan maliyetler nedeniyle aylardır tartışılıyordu.

Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri, 30 milyon TL'yi bulan maliyetler nedeniyle aylardır tartışılıyordu.

Türk dizilerinin yurt dışına satılmasıyla birlikte oyuncu kaşeleri hızla yükselmiş, bu tablo yapımcıların bütçe hesaplarını zorlamaya başlamıştı. Akşam'ın mayıs ayında gündeme getirdiği habere göre tek bir bölümün maliyeti 20 ile 30 milyon TL arasına çıkınca kanallar devreye girdi ve yapımcılardan bütçenin 15-18 milyon TL bandına indirilmesini istedi.

Reyting ve reklam gelirlerindeki düşüşle birleşen maliyet sorunu, geçen sezon pek çok dizinin ekranlara veda etmesinde etkili oldu. Yapımcılar da bölüm başına servet kazanan oyuncularla görüşerek kaşelerin aşağı çekilmesini talep etmiş, ünlü isimlerin bu teklife nasıl yanıt vereceği aylarca merak edilmişti.

Kanallar bölüm başı bütçeyi sabit tuttu, milyonluk kaşe alan oyuncular da yeni sezonda zam istemedi.

Kanallar bölüm başı bütçeyi sabit tuttu, milyonluk kaşe alan oyuncular da yeni sezonda zam istemedi.

Aylarca süren pazarlıkların sonunda tarafların uzlaşmaya vardığı, yeni sezon başlarken ortaya çıktı. Recep Aslan'ın aktardığına göre kanallar, bölüm başı 20-30 milyon TL arasında değişen bütçeleri yeni sezonda artırmadan aynı seviyede tuttu.

Yapımcıların oyuncular ve set ekibiyle yaptığı görüşmelerden de benzer bir karar çıktı; oyuncular ücretlerine zam istemeden, geçen sezonki kazançlarıyla projelerine devam edeceklerini söyledi. Karara ilişkin kanallardan ya da oyunculardan resmi bir açıklama gelmezken, bu gelişme dizi oyuncularının bölüm başı ne kadar aldığı sorusunun yanıtının da geçen sezonla aynı kaldığı anlamına geliyor.

Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu bölüm başı 1,5 milyon TL ile listenin zirvesinde.

Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu bölüm başı 1,5 milyon TL ile listenin zirvesinde.

Ücretler sabit kalınca en çok kazanan isimlerin sıralaması da değişmedi. Akşam'ın paylaştığı listeye göre Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ile Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu, bölüm başına 1,5 milyon TL ile ilk sırayı paylaşıyor. Onları 1,2 milyon TL ile Deniz Can Aktaş ve Tolga Sarıtaş, 1 milyon TL ile Sinem Ünsal ve Devrim Özkan izliyor.

Listenin devamında Taşacak Bu Deniz, Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 gibi dizilerin oyuncuları yer alıyor:

  • Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL
  • Feyyaz Duman: 850 bin TL
  • Deniz Baysal: 750 bin TL
  • Nehir Erdoğan: 750 bin TL
  • Çağan Efe Ak: 700 bin TL
  • Rahimcan Kapkap: 625 bin TL
  • İlker Aksum: 600 bin TL
  • Bensu Soral: 600 bin TL
  • Ava Yaman: 500 bin TL
  • Yüsra Geyik: 500 bin TL
  • Ceren Ayruk: 500 bin TL
  • Ata Yaşat: 250 bin TL

Yeni listede Devrim Özkan'ın ücreti 1 milyon TL olarak geçerken, ekim ortasında konuşulan iddialarda bu rakam 1,2 milyon TL olarak verilmişti. Listenin son sırasında ise bölüm başına 250 bin TL aldığı öne sürülen Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat bulunuyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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