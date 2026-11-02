Diziler Kriz Yüzünden Veda Etmişti: Milyonluk Ücret Alan Oyuncuların Yeni Sezon Kararı Belli Oldu!

Ücretler sabit kalınca en çok kazanan isimlerin sıralaması da değişmedi. Akşam'ın paylaştığı listeye göre Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba ile Yeraltı'nın Bozo'su Uraz Kaygılaroğlu, bölüm başına 1,5 milyon TL ile ilk sırayı paylaşıyor. Onları 1,2 milyon TL ile Deniz Can Aktaş ve Tolga Sarıtaş, 1 milyon TL ile Sinem Ünsal ve Devrim Özkan izliyor.

Listenin devamında Taşacak Bu Deniz, Altı Üstü İstanbul ve Daha 17 gibi dizilerin oyuncuları yer alıyor:

Ulaş Tuna Astepe: 850 bin TL

Feyyaz Duman: 850 bin TL

Deniz Baysal: 750 bin TL

Nehir Erdoğan: 750 bin TL

Çağan Efe Ak: 700 bin TL

Rahimcan Kapkap: 625 bin TL

İlker Aksum: 600 bin TL

Bensu Soral: 600 bin TL

Ava Yaman: 500 bin TL

Yüsra Geyik: 500 bin TL

Ceren Ayruk: 500 bin TL

Ata Yaşat: 250 bin TL

Yeni listede Devrim Özkan'ın ücreti 1 milyon TL olarak geçerken, ekim ortasında konuşulan iddialarda bu rakam 1,2 milyon TL olarak verilmişti. Listenin son sırasında ise bölüm başına 250 bin TL aldığı öne sürülen Daha 17'nin Teoman'ı Ata Yaşat bulunuyor.