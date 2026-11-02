Diziler Kriz Yüzünden Veda Etmişti: Milyonluk Ücret Alan Oyuncuların Yeni Sezon Kararı Belli Oldu!
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Dizi sektöründe aylardır konuşulan maliyet krizinde beklenen uzlaşma sonunda sağlandı. Akşam'dan Recep Aslan'ın haberine göre kanallar, yapımcılar ve oyuncular yeni sezon öncesinde ortak bir noktada buluştu. Ekranın en yüksek kaşeli isimlerinin bu masadan hangi kararla kalktığı ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu.
Kaynak: Akşam
Dizi oyuncularının bölüm başı ücretleri, 30 milyon TL'yi bulan maliyetler nedeniyle aylardır tartışılıyordu.
Kanallar bölüm başı bütçeyi sabit tuttu, milyonluk kaşe alan oyuncular da yeni sezonda zam istemedi.
Ozan Akbaba ve Uraz Kaygılaroğlu bölüm başı 1,5 milyon TL ile listenin zirvesinde.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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