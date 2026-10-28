Derbi Bile Durduramadı: Zirveyi Geri Alan Uzak Şehir'in Asıl Potansiyeli Ortaya Çıktı

19 Ekim'de TOTAL ve ABC1'de zirvede olan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul, derbi akşamında TOTAL'de 7,47'den 6,04'e, AB'de 4,14'ten 2,73'e, ABC1'de ise 6,66'dan 4,67'ye indi. Dizi AB'de 6. sıraya kadar geriledi.

Böylece bir hafta önce yalnızca 0,02 puan olan TOTAL farkı, Uzak Şehir lehine 2,47 puana çıktı. Derbinin iki diziyi aynı ölçüde etkilemediği de rakamlara açıkça yansıdı.