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Derbi Bile Durduramadı: Zirveyi Geri Alan Uzak Şehir'in Asıl Potansiyeli Ortaya Çıktı

Derbi Bile Durduramadı: Zirveyi Geri Alan Uzak Şehir'in Asıl Potansiyeli Ortaya Çıktı

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 14:43
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam reytingini yükseltip zirveye geri döndü. Ancak bir reyting uzmanına göre bu yükseliş, dizinin asıl potansiyelinin yalnızca bir kısmı. Peki derbi olmasaydı tablo nasıl olurdu?

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Uzak Şehir, 26 Ekim akşamı ABC1'de 6,33'ten 7,12'ye çıkarak üç listede de birinci oldu.

Uzak Şehir, 26 Ekim akşamı ABC1'de 6,33'ten 7,12'ye çıkarak üç listede de birinci oldu.

Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba'nın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir, 26 Ekim Pazartesi akşamı TOTAL'de 8,51, AB'de 5,39, ABC1'de ise 7,12 reyting aldı. Dizi üç kategoride de zirveye yerleşti.

Bir hafta önce TOTAL'de rakibinin yalnızca 0,02 puan gerisinde kalan dizi, bu kez farkı açtı. TOTAL reytingi 7,45'ten 8,51'e, AB reytingi 4,93'ten 5,39'a, ABC1 reytingi ise 6,33'ten 7,12'ye yükseldi. Üstelik bu artış, futbolseverlerin ekran başına kilitlendiği bir derbi akşamında geldi.

Reyting uzmanına göre derbi, tematik kanalların reytingini yaklaşık 6,5 puan artırdı.

Reyting uzmanına göre derbi, tematik kanalların reytingini yaklaşık 6,5 puan artırdı.

Sonuçların ardından X'te paylaşımda bulunan reyting uzmanı, derbinin ekrandaki dengeyi nasıl değiştirdiğini rakamlarla anlattı. Uzman, ölçümlerde 'other channels' başlığı altında toplanan tematik kanalların derbi etkisiyle sıçradığını vurguladı.

'Derbi other channels (tematik kanallar) reytingini yaklaşık 6,5 puan artırmış, uzun bir zamandır görmediğimiz bir artış.' ifadelerini kullanan uzman, asıl dikkat çekici yorumu ise Uzak Şehir için yaptı.

Uzmanın hesabına göre derbi olmasaydı Uzak Şehir 2,25 ile 2,50 puan arasında yükselebilirdi.

Uzmanın hesabına göre derbi olmasaydı Uzak Şehir 2,25 ile 2,50 puan arasında yükselebilirdi.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi saat 21.30'da başladı. Uzmanın paylaşımına göre Uzak Şehir, derbiden hemen önce, 21.20'de geçen haftanın tam 2 puan önündeydi.

'Eğer derbi olmasaydı muhtemelen 2,25-2,50 arası artardı, derbi o potansiyeli 0,79'a indirmiş oldu.' diyen uzman, maçın dizinin yükselişini ciddi ölçüde frenlediğini savundu.

Uzmanın işaret ettiği 0,79 puan, dizinin ABC1'deki yükselişiyle birebir örtüşüyor. Yani Uzak Şehir derbiye rağmen artış yakaladı, ama uzmana göre bu artış olması gerekenin yaklaşık üçte biri kadar kaldı.

Rakibi Altı Üstü İstanbul ise aynı akşam ciddi kan kaybetti.

Rakibi Altı Üstü İstanbul ise aynı akşam ciddi kan kaybetti.

19 Ekim'de TOTAL ve ABC1'de zirvede olan ATV dizisi Altı Üstü İstanbul, derbi akşamında TOTAL'de 7,47'den 6,04'e, AB'de 4,14'ten 2,73'e, ABC1'de ise 6,66'dan 4,67'ye indi. Dizi AB'de 6. sıraya kadar geriledi.

Böylece bir hafta önce yalnızca 0,02 puan olan TOTAL farkı, Uzak Şehir lehine 2,47 puana çıktı. Derbinin iki diziyi aynı ölçüde etkilemediği de rakamlara açıkça yansıdı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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