Derbi Bile Durduramadı: Zirveyi Geri Alan Uzak Şehir'in Asıl Potansiyeli Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam reytingini yükseltip zirveye geri döndü. Ancak bir reyting uzmanına göre bu yükseliş, dizinin asıl potansiyelinin yalnızca bir kısmı. Peki derbi olmasaydı tablo nasıl olurdu?
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Uzak Şehir, 26 Ekim akşamı ABC1'de 6,33'ten 7,12'ye çıkarak üç listede de birinci oldu.
Reyting uzmanına göre derbi, tematik kanalların reytingini yaklaşık 6,5 puan artırdı.
Uzmanın hesabına göre derbi olmasaydı Uzak Şehir 2,25 ile 2,50 puan arasında yükselebilirdi.
Rakibi Altı Üstü İstanbul ise aynı akşam ciddi kan kaybetti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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