ATV Dizisi Resmen Çakıldı, Zirveden 6. Sıraya Düştü: 26 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları
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26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam dizilerin reytinglerini de etkiledi. Geçen hafta zirvede olan Altı Üstü İstanbul üç listede de ciddi kan kaybederken, Uzak Şehir reytingini yükseltip üç listede de birinciliğe oturdu. Final kararı alınan Sevdam Karadeniz ise AB'de 1 reytingin altına indi.
İşte 26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Uzak Şehir, TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye yerleşti ve bir haftada 1 puandan fazla yükseldi.
Altı Üstü İstanbul derbi akşamında TOTAL'de 1,43 puan kaybetti, AB'de 6. sıraya geriledi.
Final kararı alınan Sevdam Karadeniz, AB'de 0,79 reytingle 30. sıraya düştü.
TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i AB'de 4. sıradan 7. sıraya indi.
26 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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