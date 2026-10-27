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ATV Dizisi Resmen Çakıldı, Zirveden 6. Sıraya Düştü: 26 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları

ATV Dizisi Resmen Çakıldı, Zirveden 6. Sıraya Düştü: 26 Ekim Pazartesi Reyting Sonuçları

yerli dizi Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
27.10.2026 - 12:07
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26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oynandığı akşam dizilerin reytinglerini de etkiledi. Geçen hafta zirvede olan Altı Üstü İstanbul üç listede de ciddi kan kaybederken, Uzak Şehir reytingini yükseltip üç listede de birinciliğe oturdu. Final kararı alınan Sevdam Karadeniz ise AB'de 1 reytingin altına indi.

İşte 26 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...

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Uzak Şehir, TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye yerleşti ve bir haftada 1 puandan fazla yükseldi.

Uzak Şehir, TOTAL'de 8,51 reytingle üç listede de zirveye yerleşti ve bir haftada 1 puandan fazla yükseldi.

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 26 Ekim Pazartesi akşamı TOTAL'de 8,51, AB'de 5,39, ABC1'de ise 7,12 reyting aldı. Dizi üç kategoride de birinci sıraya yerleşti.

Geçen hafta TOTAL'de rakibinin yalnızca 0,02 puan gerisinde kalan Uzak Şehir, bu kez farkı açtı. Dizinin TOTAL reytingi 7,45'ten 8,51'e, AB reytingi 4,93'ten 5,39'a, ABC1 reytingi ise 6,33'ten 7,12'ye çıktı. Üstelik bu yükseliş, derbinin ekrandaki seyirciyi böldüğü bir akşamda geldi.

Altı Üstü İstanbul derbi akşamında TOTAL'de 1,43 puan kaybetti, AB'de 6. sıraya geriledi.

Altı Üstü İstanbul derbi akşamında TOTAL'de 1,43 puan kaybetti, AB'de 6. sıraya geriledi.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 6,04, AB'de 2,73, ABC1'de ise 4,67 reyting aldı. Dizi TOTAL ve ABC1'de ikinci olurken AB'de 6. sıraya kadar geriledi.

19 Ekim'de TOTAL ve ABC1'de zirvede olan dizinin düşüşü dikkat çekti. TOTAL'de 7,47'den 6,04'e, AB'de 4,14'ten 2,73'e, ABC1'de ise 6,66'dan 4,67'ye inen Altı Üstü İstanbul, en sert kaybı ABC1'de yaşadı ve bu kategoride neredeyse 2 puan geriledi. Bir hafta önce 0,02 puan olan TOTAL farkı ise Uzak Şehir lehine 2,47 puana çıktı.

Final kararı alınan Sevdam Karadeniz, AB'de 0,79 reytingle 30. sıraya düştü.

Final kararı alınan Sevdam Karadeniz, AB'de 0,79 reytingle 30. sıraya düştü.

Yayın öncesinde kadrosundan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olan NOW dizisi Sevdam Karadeniz, final kararının ardından ekrana gelen üçüncü bölümünde de toparlanamadı. Dizi TOTAL'de 1,25 reytingle 23., AB'de 0,79 reytingle 30., ABC1'de ise 1,01 reytingle 27. sırada yer aldı.

12 Ekim'deki ilk bölümünde TOTAL'de 2,11 reyting alan dizi, iki haftada 0,86 puan kaybetti. AB'deki düşüş daha da çarpıcı: ilk bölümde 1,94 olan AB reytingi önce 1,04'e, şimdi de 0,79'a indi.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i AB'de 4. sıradan 7. sıraya indi.

TRT 1'in Evlilik Güzeldir'i AB'de 4. sıradan 7. sıraya indi.

TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir, TOTAL'de 2,05 reytingle 13., AB'de 2,33 reytingle 7., ABC1'de ise 2,38 reytingle 10. sırada yer aldı. Geçen hafta AB'de 2,96 reytingle 4. sıraya yükselen dizi, bu kez derbi akşamında üç sıra kaybetti.

26 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

26 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Uzak Şehir

Total: 8,51 (1)

AB: 5,39 (1)

ABC1: 7,12 (1)

Altı Üstü İstanbul

Total: 6,04 (2)

AB: 2,73 (6)

ABC1: 4,67 (2)

Evlilik Güzeldir

Total: 2,05 (13)

AB: 2,33 (7)

ABC1: 2,38 (10)

Sevdam Karadeniz

Total: 1,25 (23)

AB: 0,79 (30)

ABC1: 1,01 (27)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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