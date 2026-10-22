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Son 5 Yılda 1 Reyting Bile Alamayıp Erken Final Yapan 20 Dizi

Son 5 Yılda 1 Reyting Bile Alamayıp Erken Final Yapan 20 Dizi

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 15:05
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Son 5 yılda 10. bölümü göremeden erken final yapan 20 dizi, en az bir reyting kategorisinde 1'in altına düştü. Bunlardan 9'u Total’de bile 1'i göremedi. Listede Total’deki en düşük rakam 0,65 ile NOW’ın Ruhun Duymaz’ına ait. Son halka ise 7 Ekim’de 0,85 Total ile veda eden Aşk ve Taht oldu.

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Ruhun Duymaz, final bölümünde üç kategoride de 0,6'lı reytinglerde kaldı.

Ruhun Duymaz, final bölümünde üç kategoride de 0,6'lı reytinglerde kaldı.

NOW ekranlarında 2023 yazında başlayan Ruhun Duymaz, listede Total'deki en düşük reytinge sahip dizi oldu. 23 Eylül 2023'te yayınlanan final bölümü Total'de 0,65, AB'de 0,64, ABC1'de 0,64 aldı.

Dizi yalnızca 9 bölüm sürdü ve 10. bölümü göremeden biten yapımların arasına girdi.

TV8'in Aşka Düşman'ı AB'de 0,37'ye kadar geriledi, 4 bölümde ekrana veda etti.

TV8'in Aşka Düşman'ı AB'de 0,37'ye kadar geriledi, 4 bölümde ekrana veda etti.

Ocak 2024'te başlayan Aşka Düşman'ın 19 Ocak'taki 3. bölümü Total'de 0,68, AB'de 0,37, ABC1'de 0,52 aldı. Kanal diziyi bir hafta sonra 4. bölümüyle bitirdi. Final bölümü de Total'de 0,71'de kaldı.

Sıfırıncı Gün'ün final bölümü Total'de 0,69'u geçemedi.

Sıfırıncı Gün'ün final bölümü Total'de 0,69'u geçemedi.

TV8'de Aralık 2022'de başlayan Sıfırıncı Gün için erken final kararı 6. bölümde geldi. 24 Şubat 2023'teki final bölümü Total'de 0,69, AB'de 0,50 aldı. Dizi ABC1'de ise ancak 1,00'e tutunabildi.

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Kara'sı finalde AB'de 0,35 ile listenin en düşük rakamını gördü.

İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Kara'sı finalde AB'de 0,35 ile listenin en düşük rakamını gördü.

Show TV'de Aralık 2023'te Arak adıyla yayına giren dizi, ikinci bölümünde Kara adını aldı ama seyirciyi ekrana bağlayamadı. 25 Ocak 2024'teki 4. bölüm Total'de 0,72, AB'de 0,46, ABC1'de 0,83 aldı. 1 Şubat'taki final bölümünde ise AB'de 0,35, ABC1'de 0,40 görüldü. Bu, listedeki 20 dizinin en düşük AB reytingi.

New Amsterdam uyarlaması Hayat Bugün, 8. bölümdeki finalinde Total'de 0,74'e düştü.

New Amsterdam uyarlaması Hayat Bugün, 8. bölümdeki finalinde Total'de 0,74'e düştü.

Ulaş Tuna Astepe'nin başrolünde yer aldığı Hayat Bugün, Ekim 2022'de Show TV'de başladı ama yalnızca 8 bölüm ekranda kalabildi. 7 Aralık 2022'deki final bölümü Total'de 0,74, AB'de 0,48, ABC1'de 0,91 aldı.

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ATV'nin Altın Kafes'i 4 bölümün ardından ekrandan kalktı.

ATV'nin Altın Kafes'i 4 bölümün ardından ekrandan kalktı.

Aralık 2023'te başlayan Altın Kafes, 17 Aralık'taki 3. bölümünde AB'de 0,53'e geriledi. 24 Aralık'taki final bölümü ise Total'de 0,75, ABC1'de 0,61'de kaldı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün Kör Nokta'sı, final bölümünde üç kategoride de 1'in altında kaldı.

İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün Kör Nokta'sı, final bölümünde üç kategoride de 1'in altında kaldı.

Osman Sınav'ın yapımcılığını üstlendiği Kör Nokta, Eylül 2024'te ATV'de başladı. Dizinin 5 Ekim'deki 3. bölümü AB'de 0,40 aldı. Bir hafta sonra, 12 Ekim'de yayınlanan final bölümü Total'de 0,82, AB'de 0,59, ABC1'de 0,78 ile kapandı.

Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht, AB'de 35. sırada veda etti.

Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht, AB'de 35. sırada veda etti.

Eylül 2026'da Total'de 2,49 ile başlayan dizi, 5 bölümde reytinginin yüzde 66'sını kaybetti. 7 Ekim'deki final bölümü Total'de 0,85, AB'de 0,57, ABC1'de 0,77 aldı.

Yıldızlar Bana Uzak, final bölümünde ABC1'de 0,63'e geriledi.

Yıldızlar Bana Uzak, final bölümünde ABC1'de 0,63'e geriledi.

ATV'de Aralık 2023'te başlayan dizi 4 bölüm sürebildi. Final bölümü Total'de 0,88, ABC1'de 0,63 aldı ve dizi ekrana erken veda edenler arasına katıldı.

Total'de 1'i aşan 11 dizi daha AB ya da ABC1'de 1'in altına düşüp erken final yaptı.

Total'de 1'i aşan 11 dizi daha AB ya da ABC1'de 1'in altına düşüp erken final yaptı.

ATV'nin Yaban Çiçekleri 3 bölüm sürdü ve AB'de 0,60'a düştü. Star TV'nin Ah Nerede'si 2022'de 7 bölümde biterken AB'de 0,60 aldı. Yine Star TV'nin Sana Söz'ü 2021'de 7 bölümde AB'de 0,61'e geriledi.

Hülya Avşar'ın da rol aldığı Aynı Yağmur Altında, 2026'da ATV'de 7 bölümde bitti ve AB'de 0,63'ü gördü. Aralık 2024'te başlayan Holding ise 4 bölümle sınırlı kaldı, finalinde AB'de 0,69 aldı.

Kanal D'nin Senden Önce'si 2024'te 3 bölümde ekrandan kalktı ve AB'de 0,70'e indi. Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolündeki Aşk ve Gözyaşı, 2025'te ATV'deki 7 bölümlük finalinde AB'de 0,73, ABC1'de 0,78 aldı.

Engin Akyürek'in başrolündeki Bereketli Topraklar, Show TV'de 5 bölümde bitti; final bölümünde AB'de 0,85'e düştü. Kubilay Aka'nın Mercan Köşk'ü 7 bölümde veda etmeden önce AB'de 0,87'ye geriledi.

Kanal D'nin Güzel Aşklar Diyarı 2024'te 6 bölüm sürdü ve AB'de 0,89'a indi. NOW'ın Aşk, Evlilik, Boşanma'sı ise 4 bölümlük finalinde ABC1'de 0,98'de kaldı.

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Listedeki 20 dizinin 9'u ATV'den çıktı.

Listedeki 20 dizinin 9'u ATV'den çıktı.

Erken final yapan ve 1 reytingin altına düşen 20 dizinin 9'u ATV'ye ait. Bu dizilerin hepsi 2023'ten sonra ekrana geldi. Öte yandan liste uzamaya devam edecek gibi görünüyor. NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e düşmüştü ve 2 Kasım'da 4. bölümüyle final yapacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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