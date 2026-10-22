Son 5 Yılda 1 Reyting Bile Alamayıp Erken Final Yapan 20 Dizi
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Ruhun Duymaz, final bölümünde üç kategoride de 0,6'lı reytinglerde kaldı.
TV8'in Aşka Düşman'ı AB'de 0,37'ye kadar geriledi, 4 bölümde ekrana veda etti.
Sıfırıncı Gün'ün final bölümü Total'de 0,69'u geçemedi.
İlker Kaleli ve Öykü Karayel'in Kara'sı finalde AB'de 0,35 ile listenin en düşük rakamını gördü.
New Amsterdam uyarlaması Hayat Bugün, 8. bölümdeki finalinde Total'de 0,74'e düştü.
ATV'nin Altın Kafes'i 4 bölümün ardından ekrandan kalktı.
İsmail Ege Şaşmaz ve Rabia Soytürk'ün Kör Nokta'sı, final bölümünde üç kategoride de 1'in altında kaldı.
Akın Akınözü'nün başrolündeki Aşk ve Taht, AB'de 35. sırada veda etti.
Yıldızlar Bana Uzak, final bölümünde ABC1'de 0,63'e geriledi.
Total'de 1'i aşan 11 dizi daha AB ya da ABC1'de 1'in altına düşüp erken final yaptı.
Listedeki 20 dizinin 9'u ATV'den çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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