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Geçen Yıl Bu Tarihte Tek Bir Dizi Bile Final Yapmamıştı: Bu Sezon Sayı Şimdiden 5'e Çıktı

Geçen Yıl Bu Tarihte Tek Bir Dizi Bile Final Yapmamıştı: Bu Sezon Sayı Şimdiden 5'e Çıktı

Atv yerli dizi dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 15:05
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Geçen yıl bu tarihlerde ekranda henüz tek bir erken final kararı yoktu. Bu sezon ise bir ay dolmadan beş dizinin fişi çekildi ve geçen sezonun ilk iki ayındaki final sayısı şimdiden geride kaldı. Peki iki sezon arasındaki fark ne kadar büyük, yaprak dökümünde yine hangi kanal önde?

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Geçen yıl 20 Ekim itibarıyla tek bir dizi için bile final kararı yoktu, bu yıl aynı tarihte sayı 5'e ulaştı.

Geçen yıl 20 Ekim itibarıyla tek bir dizi için bile final kararı yoktu, bu yıl aynı tarihte sayı 5'e ulaştı.

Bu sezonun ilk final haberi 23 Eylül'de geldi. Çirkin 4 Ekim'de, A.B.İ. 6 Ekim'de, Aşk ve Taht 7 Ekim'de, Mercan Köşk ise 17 Ekim'de ekrana veda etti. 20 Ekim'de Sevdam Karadeniz için de final kararı alınınca sayı beşe çıktı.

Geçen sezon aynı tarihte tablo bambaşkaydı. 20 Ekim 2025 itibarıyla final kararı verilmiş tek bir dizi bile yoktu. 2025-2026 sezonunun ilk erken final haberi ancak 2 Kasım'da geldi.

İlk final bölümlerinin tarihi de aynı farkı gösteriyor. Geçen sezon ilk final 7 Kasım'da ekrana gelirken bu sezon Çirkin 4 Ekim'de seyircisine veda etti. Yani erken finaller bu yıl yaklaşık altı hafta önce başladı.

Geçen sezonun ilk iki ayı 3 erken finalle kapanmıştı, bu yıl o sayı bir ayda aşıldı.

Geçen sezonun ilk iki ayı 3 erken finalle kapanmıştı, bu yıl o sayı bir ayda aşıldı.

2025-2026 sezonunda listeyi Hande Erçel ile Barış Arduç'un başrolündeki Aşk ve Gözyaşı açtı. Dizi, 7 Kasım'da 7. bölümüyle ekrana veda etti.

Bir hafta içinde iki dizi daha listeye eklendi. Funda Eryiğit, Caner Cindoruk ve Zerrin Tekindor'u buluşturan Ben Onun Annesiyim 14 Kasım'da 4. bölümüyle yayından kalktı. Onur Tuna, Simay Barlas ve Caner Topçu'nun Aynadaki Yabancı'sı ise 15 Kasım'da 7. bölümüyle final yaptı. Böylece geçen sezonun ilk iki ayı üç erken finalle kapandı.

Ancak iki liste arasında dikkat çekici bir fark daha var. Geçen sezon final yapan üç dizinin üçü de yeni yapımdı. Bu sezonun listesinde ise ikinci sezonuna dönen A.B.İ. ve Çirkin de yer alıyor. A.B.İ. yeni sezonda yalnızca beş, Çirkin ise üç bölüm yayınlanabildi.

Yaprak dökümünde iki sezondur zirvedeki kanal değişmedi: ATV.

Yaprak dökümünde iki sezondur zirvedeki kanal değişmedi: ATV.

Geçen sezonun ilk iki ayındaki üç finalin ikisi ATV'den gelmişti: Aşk ve Gözyaşı ile Aynadaki Yabancı. Bu sezon kanal, A.B.İ., Aşk ve Taht ve Mercan Köşk ile beş finalin üçünü tek başına üstlendi. Sezonu beş diziyle açan ATV'nin ekranında şimdilik Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer kaldı.

Üstelik NOW cephesinde de tablo neredeyse birebir tekrarlandı. Kanal geçen sezon Ben Onun Annesiyim'i 4. bölümde uğurlamıştı. Kulislerden aktarılan bilgilere göre 12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz de 2 Kasım'daki 4. bölümüyle veda edecek.

Öte yandan Kanal D, Show TV, TRT 1 ve TV8 bu sezon henüz hiçbir dizisi için erken final kararı vermedi. Geçen sezonun ilk iki ayında da final listesinde bu kanallardan bir dizi yer almamıştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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