Geçen Yıl Bu Tarihte Tek Bir Dizi Bile Final Yapmamıştı: Bu Sezon Sayı Şimdiden 5'e Çıktı
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Geçen yıl bu tarihlerde ekranda henüz tek bir erken final kararı yoktu. Bu sezon ise bir ay dolmadan beş dizinin fişi çekildi ve geçen sezonun ilk iki ayındaki final sayısı şimdiden geride kaldı. Peki iki sezon arasındaki fark ne kadar büyük, yaprak dökümünde yine hangi kanal önde?
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Geçen yıl 20 Ekim itibarıyla tek bir dizi için bile final kararı yoktu, bu yıl aynı tarihte sayı 5'e ulaştı.
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Geçen sezonun ilk iki ayı 3 erken finalle kapanmıştı, bu yıl o sayı bir ayda aşıldı.
Yaprak dökümünde iki sezondur zirvedeki kanal değişmedi: ATV.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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