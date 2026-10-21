Geçen Yıl Bu Tarihte Tek Bir Dizi Bile Final Yapmamıştı: Bu Sezon Sayı Şimdiden 5'e Çıktı

Bu sezonun ilk final haberi 23 Eylül'de geldi. Çirkin 4 Ekim'de, A.B.İ. 6 Ekim'de, Aşk ve Taht 7 Ekim'de, Mercan Köşk ise 17 Ekim'de ekrana veda etti. 20 Ekim'de Sevdam Karadeniz için de final kararı alınınca sayı beşe çıktı.

Geçen sezon aynı tarihte tablo bambaşkaydı. 20 Ekim 2025 itibarıyla final kararı verilmiş tek bir dizi bile yoktu. 2025-2026 sezonunun ilk erken final haberi ancak 2 Kasım'da geldi.

İlk final bölümlerinin tarihi de aynı farkı gösteriyor. Geçen sezon ilk final 7 Kasım'da ekrana gelirken bu sezon Çirkin 4 Ekim'de seyircisine veda etti. Yani erken finaller bu yıl yaklaşık altı hafta önce başladı.