Sevdam Karadeniz'in "Kuzey"i Erdem Adilce, Final Haberini Alınca Gözyaşlarına Hakim Olamadı
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NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz için erken final kararı alındı. Dizide Kuzey’i canlandıran Erdem Adilce’nin final haberini öğrendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde genç oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Dizinin, yayın akışı değişmezse 2 Kasım’da 4. bölümüyle veda etmesi bekleniyor.
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Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'in final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.
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Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince ilk bölümden 8 gün sonra final kararı aldı.
Sevdam Karadeniz, 35 diziyle açılan sezonda final kararı verilen 5. dizi oldu; en hızlı karar da onun için geldi.
Erdem Adilce'nin Sevdam Karadeniz'in finalini öğrendiği anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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