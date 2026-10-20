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Sevdam Karadeniz'in "Kuzey"i Erdem Adilce, Final Haberini Alınca Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Sevdam Karadeniz'in "Kuzey"i Erdem Adilce, Final Haberini Alınca Gözyaşlarına Hakim Olamadı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 21:16
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NOW’ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz için erken final kararı alındı. Dizide Kuzey’i canlandıran Erdem Adilce’nin final haberini öğrendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde genç oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Dizinin, yayın akışı değişmezse 2 Kasım’da 4. bölümüyle veda etmesi bekleniyor.

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Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'in final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce, Sevdam Karadeniz'in final haberini öğrendiği anlarda gözyaşlarını tutamadı.

NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz için erken final kararı alındı. Dizide Kuzey'i canlandıran Erdem Adilce'nin final haberini öğrendiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerde genç oyuncunun gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü. Kuzey karakteriyle dizinin yükünü sırtlayan Adilce'nin bu anları, final kararının ekipte yarattığı üzüntüyü de gözler önüne serdi.

Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince ilk bölümden 8 gün sonra final kararı aldı.

Sevdam Karadeniz, 2. bölümünde AB'de 1,04'e gerileyince ilk bölümden 8 gün sonra final kararı aldı.

Mia Yapım imzalı, Trabzon'da çekilen Sevdam Karadeniz 12 Ekim'de ekrana gelmişti. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol ve Sema Keçik de yer alıyor. Ancak dizi beklenen ilgiyi göremedi. İlk bölümünde Total'de 2,11 alan Sevdam Karadeniz, 19 Ekim'deki 2. bölümünde Total'de 1,84 ile 17., AB'de 1,04 ile 21., ABC1'de ise 1,58 ile 16. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından dizi için final kararı alındı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek. 

Sevdam Karadeniz'in zorlu yolculuğu aslında yayından çok önce başlamıştı. Dizi, daha ilk bölümü yayınlanmadan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olmuş, başrol koltuğu defalarca el değiştirmişti. Tüm bu krizlere rağmen yola devam eden ekip için final haberi ağır bir darbe oldu. Kulislerde dizi ile kanal arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma olduğu konuşuluyordu. Ancak dizi bu sayının ancak yarısına ulaşıp veda edecek.

Sevdam Karadeniz, 35 diziyle açılan sezonda final kararı verilen 5. dizi oldu; en hızlı karar da onun için geldi.

Sevdam Karadeniz, 35 diziyle açılan sezonda final kararı verilen 5. dizi oldu; en hızlı karar da onun için geldi.

Listede 4 Ekim'de veda eden Çirkin, 6 Ekim'de biten A.B.İ., 7 Ekim'de final yapan Aşk ve Taht ve 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrandan çekilen Mercan Köşk de yer alıyor. Mercan Köşk için final kararı ilk bölümden 32 gün sonra gelmişti. NOW dizisinin fişi ise yalnızca 8 günde çekildi.

Erdem Adilce'nin duygusal anlarının paylaşılmasının ardından gözler, dizinin ekrana gelecek son iki bölümüne çevrildi.

Erdem Adilce'nin Sevdam Karadeniz'in finalini öğrendiği anları buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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