Sevdam Karadeniz'in "Kuzey"i Erdem Adilce, Final Haberini Alınca Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Mia Yapım imzalı, Trabzon'da çekilen Sevdam Karadeniz 12 Ekim'de ekrana gelmişti. Erdem Adilce ile Meltem Akçöl'ün başrolleri paylaştığı dizinin kadrosunda Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol ve Sema Keçik de yer alıyor. Ancak dizi beklenen ilgiyi göremedi. İlk bölümünde Total'de 2,11 alan Sevdam Karadeniz, 19 Ekim'deki 2. bölümünde Total'de 1,84 ile 17., AB'de 1,04 ile 21., ABC1'de ise 1,58 ile 16. sırada kaldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu tablonun ardından dizi için final kararı alındı. Yayın akışı değişmezse 3. bölüm 26 Ekim'de, final bölümü ise 2 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Sevdam Karadeniz'in zorlu yolculuğu aslında yayından çok önce başlamıştı. Dizi, daha ilk bölümü yayınlanmadan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olmuş, başrol koltuğu defalarca el değiştirmişti. Tüm bu krizlere rağmen yola devam eden ekip için final haberi ağır bir darbe oldu. Kulislerde dizi ile kanal arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma olduğu konuşuluyordu. Ancak dizi bu sayının ancak yarısına ulaşıp veda edecek.