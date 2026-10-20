Sevdam Karadeniz'in Final Kararıyla Ekrandaki Dizi Sayısı 21'e Düştü, 9 Yeni Dizi Yolda

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Sevdam Karadeniz için final kararı alındı. Yayın akışında değişiklik olmazsa dizi, 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak 4. bölümüyle hikâyesini noktalayacak.

Sevdam Karadeniz, sezonun erken final yapan beşinci dizisi oldu. Listeyi 4 Ekim'de Star TV'nin Çirkin'i açmış, ardından ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizileri aynı hafta ekrandan çekilmişti. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk de 17 Ekim'de 7. bölümüyle veda etti.

En büyük kaybı ATV yaşadı. Sezonu beş diziyle açan kanal, üç final kararının ardından ekranda yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer ile kaldı.