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Sevdam Karadeniz'in Final Kararıyla Ekrandaki Dizi Sayısı 21'e Düştü, 9 Yeni Dizi Yolda

Sevdam Karadeniz'in Final Kararıyla Ekrandaki Dizi Sayısı 21'e Düştü, 9 Yeni Dizi Yolda

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 17:31
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Yeni sezonda final kararları peş peşe gelmeye devam ediyor. Mercan Köşk'ün ardından NOW'un Sevdam Karadeniz'i için de fişin çekilmesiyle erken final yapan dizi sayısı 5'e çıktı. Peki bu kayıpların ardından ekranda kaç dizi kaldı, hangi kanal kaç diziyle yarışıyor?

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Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

Sevdam Karadeniz, 2 Kasım Pazartesi akşamı 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Sevdam Karadeniz için final kararı alındı. Yayın akışında değişiklik olmazsa dizi, 2 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanacak 4. bölümüyle hikâyesini noktalayacak.

Sevdam Karadeniz, sezonun erken final yapan beşinci dizisi oldu. Listeyi 4 Ekim'de Star TV'nin Çirkin'i açmış, ardından ATV'nin A.B.İ. ve Aşk ve Taht dizileri aynı hafta ekrandan çekilmişti. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrolündeki Mercan Köşk de 17 Ekim'de 7. bölümüyle veda etti.

En büyük kaybı ATV yaşadı. Sezonu beş diziyle açan kanal, üç final kararının ardından ekranda yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer ile kaldı.

Finallerin ardından ekranda 21 dizi kalıyor, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Finallerin ardından ekranda 21 dizi kalıyor, TRT 1 beş diziyle başı çekiyor.

Sevdam Karadeniz'i de hesaptan düştüğümüzde şu an yayında olan dizi sayısı 21'e iniyor. Üstelik pazartesi akşamları da Altı Üstü İstanbul, Evlilik Güzeldir ve Uzak Şehir ile üç diziye düşecek.

TRT 1: Evlilik Güzeldir, Mehmed: Fetihler Sultanı, Taşacak Bu Deniz, Gönül Dağı, Teşkilat

NOW: Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Ömür Usta, Anne Yarısı

Kanal D: Daha 17, Uzak Şehir, Güller ve Günahlar, Haysiyet

Star TV: Sevdiğim Sensin, Başkalarının Hayatı, Tuzlu Kahve

Show TV: Kızılcık Şerbeti, Sevdan Bir Ateş, Muhtemel Aşk

ATV: Altı Üstü İstanbul, Güneşin Doğduğu Yer

Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için bir süredir final iddiaları konuşuluyordu, ancak dizinin resmi hesabından bu iddialara yalanlama geldi.

Yoldaki 9 yeni diziyle NOW'un kadrosu 8'e çıkacak, ATV ise Hamal'ı bekliyor.

Yoldaki 9 yeni diziyle NOW'un kadrosu 8'e çıkacak, ATV ise Hamal'ı bekliyor.

Final kararları can sıksa da kanallar boş durmuyor. Ekrana gelmeye hazırlanan 9 yeni dizi yolda ve bu dizilerle birlikte sezonun toplam dizi sayısı 30'a ulaşacak.

En kalabalık kadro yine NOW'da. Kanal; Kod Adı Adana Günlükleri, Şapkacı Kadınlar, Adana Ayazı ve Centilmen ile dizi sayısını 8'e çıkaracak. Kanal D, İyilik Öğretmeni ve Kara Kuyu'yla altı diziye ulaşacak. Show TV'de Cevher, Star TV'de Bir Hayat Hikâyesi kadroya katılınca iki kanal da dörder diziyle yarışacak.

ATV'nin umudu ise Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i buluşturan Hamal'da. Dizinin yayına girmesiyle kanalın dizi sayısı 3'e çıkacak. TRT 1 ise beş dizilik kadrosuyla yoluna devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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