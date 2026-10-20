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Sezonun 5. Erken Finali: Yeni NOW Dizisi İçin 2. Bölümde Final Kararı Alındı

Sezonun 5. Erken Finali: Yeni NOW Dizisi İçin 2. Bölümde Final Kararı Alındı

yerli dizi Now TV
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 13:08
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A.B.İ., Aşk ve Taht, Çirkin ve Mercan Köşk'ün ardından yeni sezonun 5. erken final haberi geldi. Bu kez sıra, NOW'un pazartesi akşamlarındaki yeni dizisinde. Daha ikinci bölümü yayınlanan yapım için fişin çekildiği öğrenildi.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle ekrana veda edecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz için final kararı alındı. Yayın akışında bir değişiklik olmazsa dizinin final bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kanal ya da yapım şirketi cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzon'da çekilen dizi, yaklaşık elli yıldır birbirine husumet besleyen Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesini, torunlar Kuzey ile Zeyşan'ın zorla kıyılan nikâhı üzerinden anlatıyordu. Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat verirken kadroda Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol ve Sema Keçik gibi isimler de yer alıyordu.

İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen dizi, AB'de 21. sıraya kadar düştü.

İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen dizi, AB'de 21. sıraya kadar düştü.

12 Ekim'de başlayan Sevdam Karadeniz, ilk bölümünde Total'de 2,11 reytingle 14. sırada yer almıştı. 19 Ekim'deki ikinci bölümde ise Total'de 1,84'e geriledi. AB'de 1,94'ten 1,04'e, ABC1'de 2,62'den 1,58'e indi.

Üstelik dizi için NOW ile yapım şirketi arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma olduğu konuşuluyordu. Son karara göre Sevdam Karadeniz bu sürenin yarısında hikâyesini tamamlamak zorunda kalacak. Daha yayına girmeden altı oyuncunun ayrıldığı dizi, kadro krizlerinin ardından ekranda da beklenen çıkışı yakalayamadı.

Sevdam Karadeniz, bu sezon erken final kararı alınan yeni diziler arasında en az bölümle veda eden yapım olacak.

Sevdam Karadeniz, bu sezon erken final kararı alınan yeni diziler arasında en az bölümle veda eden yapım olacak.

Sezonun ilk final haberleri ATV'den gelmişti. A.B.İ., Afra Saraçoğlu'nun yerine Bergüzar Korel'in geldiği ikinci sezonunda yalnızca 5 bölüm dayanabildi ve 6 Ekim'de 23. bölümüyle ekrana veda etti. Bozdağ Film imzalı Aşk ve Taht ise 'yeni Muhteşem Yüzyıl' beklentisiyle başlamış, 5 bölümün ardından 7 Ekim'de Total'de 0,85 reytingle finalini yapmıştı.

Listenin en şaşırtıcı ismi Star TV'nin Çirkin'i oldu. İlk sezonunu Total'de 6,28 ile zirvede kapatan dizi, ikinci sezonda yalnızca üç bölüm sürdü ve 4 Ekim'de noktalandı. Baran Bölükbaşı'nın 'Yeniden zirveye hazırdık' sözleri de karara verilen tepkiler arasında gündem olmuştu.

Dördüncü final haberi ise Mercan Köşk'ten gelmişti. Kadronun 'Yalan her şey!' diyerek reddettiği final iddiaları kısa sürede doğrulandı ve Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın dizisi 17 Ekim'de 7. bölümüyle ekrandan çekildi.

Öte yandan Aşk ve Taht 5, Mercan Köşk 7 bölüm sürerken Sevdam Karadeniz'in hikâyesi 4. bölümde noktalanacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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