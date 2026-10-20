Sezonun 5. Erken Finali: Yeni NOW Dizisi İçin 2. Bölümde Final Kararı Alındı
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre Sevdam Karadeniz, 4. bölümüyle ekrana veda edecek.
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İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen dizi, AB'de 21. sıraya kadar düştü.
Sevdam Karadeniz, bu sezon erken final kararı alınan yeni diziler arasında en az bölümle veda eden yapım olacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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