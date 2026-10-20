Sezonun 5. Erken Finali: Yeni NOW Dizisi İçin 2. Bölümde Final Kararı Alındı

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz için final kararı alındı. Yayın akışında bir değişiklik olmazsa dizinin final bölümü 2 Kasım Pazartesi akşamı izleyiciyle buluşacak. Kanal ya da yapım şirketi cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Trabzon'da çekilen dizi, yaklaşık elli yıldır birbirine husumet besleyen Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesini, torunlar Kuzey ile Zeyşan'ın zorla kıyılan nikâhı üzerinden anlatıyordu. Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat verirken kadroda Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Şerif Erol ve Sema Keçik gibi isimler de yer alıyordu.