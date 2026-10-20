Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Sevdam Karadeniz İkinci Bölümde de Toparlanamadı, Final İddiası Gündem Oldu!

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, Trabzon'da yaklaşık elli yıldır birbirine husumet besleyen Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesini, torunlar Kuzey ile Zeyşan'ın zorla kıyılan nikâhı üzerinden anlatıyor. Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat verirken kadroda Ayşegül Günay ve Şerif Erol gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

Dizi ise setin kurulduğu günden beri adını en çok kadro değişiklikleriyle duyurdu; başrol için anlaşılan isimler dahil tam altı oyuncu projeden ayrıldı, son olarak Ece Dizdar'ın bıraktığı Şehnaz rolüne Nur Yazar geldi. Ertelenen yayın tarihinin ardından 12 Ekim'de NOW ekranlarına gelen dizinin ilk bölümü, Total'de 2,11 reytingle 14. sırada kalarak ilk sinyali vermişti.