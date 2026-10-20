Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Sevdam Karadeniz İkinci Bölümde de Toparlanamadı, Final İddiası Gündem Oldu!
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Yayına girmeden önce kadrosundan tam altı oyuncunun ayrılmasıyla konuşulan NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, ekran macerasının ilk haftalarında da beklenen ilgiyi bir türlü yakalayamadı. 19 Ekim akşamı yayınlanan ikinci bölümün reyting sonuçları ilk bölümün de gerisinde kalınca, sosyal medyada dizinin erken final yapıp yapmayacağı tartışılmaya başlandı.
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Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla gündeme gelmişti.
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İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen Sevdam Karadeniz, AB'de 21. sıraya kadar düştü.
Sevdam Karadeniz için erken final konuşulmasının hemen ardından final kararı da geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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