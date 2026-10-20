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Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Sevdam Karadeniz İkinci Bölümde de Toparlanamadı, Final İddiası Gündem Oldu!

Başlamadan 6 Oyuncu Ayrılmıştı: Sevdam Karadeniz İkinci Bölümde de Toparlanamadı, Final İddiası Gündem Oldu!

dizi Now TV Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 12:33
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Yayına girmeden önce kadrosundan tam altı oyuncunun ayrılmasıyla konuşulan NOW'un yeni dizisi Sevdam Karadeniz, ekran macerasının ilk haftalarında da beklenen ilgiyi bir türlü yakalayamadı. 19 Ekim akşamı yayınlanan ikinci bölümün reyting sonuçları ilk bölümün de gerisinde kalınca, sosyal medyada dizinin erken final yapıp yapmayacağı tartışılmaya başlandı.

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Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Sevdam Karadeniz, daha ilk bölümü yayınlanmadan kadrodan altı oyuncunun ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Mia Yapım imzalı Sevdam Karadeniz, Trabzon'da yaklaşık elli yıldır birbirine husumet besleyen Alazlı ve Yeniceli ailelerinin hikâyesini, torunlar Kuzey ile Zeyşan'ın zorla kıyılan nikâhı üzerinden anlatıyor. Kuzey'e Erdem Adilce, Zeyşan'a Meltem Akçöl hayat verirken kadroda Ayşegül Günay ve Şerif Erol gibi tecrübeli isimler de yer alıyor.

Dizi ise setin kurulduğu günden beri adını en çok kadro değişiklikleriyle duyurdu; başrol için anlaşılan isimler dahil tam altı oyuncu projeden ayrıldı, son olarak Ece Dizdar'ın bıraktığı Şehnaz rolüne Nur Yazar geldi. Ertelenen yayın tarihinin ardından 12 Ekim'de NOW ekranlarına gelen dizinin ilk bölümü, Total'de 2,11 reytingle 14. sırada kalarak ilk sinyali vermişti.

İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen Sevdam Karadeniz, AB'de 21. sıraya kadar düştü.

İkinci bölümde Total'de 1,84'e gerileyen Sevdam Karadeniz, AB'de 21. sıraya kadar düştü.

İlk bölümdeki 2,11'lik açılış NOW için beklentinin altında kalsa da ikinci haftada toparlanma umudu vardı, ancak 19 Ekim akşamı yayınlanan yeni bölüm bu umudu boşa çıkardı. Dizi, Total kategorisinde 1,84 reyting ve yüzde 4,86 izlenme payıyla 17. sırada yer alırken ilk bölüme göre 0,27 puan kaybetti.

Düşüşün en sert hissedildiği yer, kanalların reklam gelirinde belirleyici kabul edilen AB grubu oldu ve dizi burada 1,94'ten 1,04'e inerek 21. sıraya geriledi. ABC1'de de 2,62'den 1,58'e düşen Sevdam Karadeniz, üç kategorinin hiçbirinde ilk 15'e giremedi. Aynı akşam ATV'nin Altı Üstü İstanbul'u Total ve ABC1'de, Kanal D'nin Uzak Şehir'i ise AB'de zirveye yerleşti.

Sevdam Karadeniz için erken final konuşulmasının hemen ardından final kararı da geldi.

Sevdam Karadeniz için erken final konuşulmasının hemen ardından final kararı da geldi.

Zirvedeki dizilerle arasındaki farkın ikinci haftada daha da açılması, sosyal medyada ve dizi sayfalarında Sevdam Karadeniz'in erken final yapabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. Kanal ya da Mia Yapım tarafından dizinin geleceğine dair yapılmış resmi bir açıklama ise bulunmuyor.

Dizi Seti'nin haberine göre NOW ile yapım şirketi arasında sekiz bölümlük bir ön anlaşma var ve dizinin bu süreden sonra devam edip etmeyeceği izlenme rakamlarına göre belirlenecek. İlk bölümünde Total'de 3,87 alıp üçüncü bölümünde zirveye yerleşen Taşacak Bu Deniz örneğini hatırlayan izleyiciler, Karadeniz hikâyesinin önümüzdeki haftalarda benzer bir çıkış yakalayıp yakalayamayacağını merak ediyor.

Düşük reytinglerin ardından kısa bir süre sonra dizinin final kararı da açıklandı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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