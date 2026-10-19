Final Yapan Diziden Sonra Haftanın En Düşük Reytingi O Yeni Diziye Ait: 12-18 Ekim Haftalık Reyting Tablosu
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Sezonun ilk haftaları geride kalırken reyting tablosu her hafta yeni bir sürprizle güncelleniyor. 12-18 Ekim haftasında bir dizi vedasını yaptı, yepyeni bir dizi ise ilk bölümünde beklentilerin çok gerisinde kaldı. Zirvede de üç listeyi birden kucaklayan tek bir isim var. Peki haftalık reyting sonuçlarında kim kazandı, kim kaybetti ve final sorusu hangi dizilerin kapısını çalıyor?
Kaynak: BirGün, GZT, Haber Gazetesi
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Mercan Köşk, 7. bölümde gelen finalle sezonun erkenden veda eden dördüncü dizisi oldu.
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Sevdam Karadeniz ilk bölümde dibe yakın başladı, Muhtemel Aşk final sorularına resmi hesaptan yanıt verdi.
Taşacak Bu Deniz üç listede de haftanın zirvesine oturdu, pazar akşamı ise lider değişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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