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Final Yapan Diziden Sonra Haftanın En Düşük Reytingi O Yeni Diziye Ait: 12-18 Ekim Haftalık Reyting Tablosu

Final Yapan Diziden Sonra Haftanın En Düşük Reytingi O Yeni Diziye Ait: 12-18 Ekim Haftalık Reyting Tablosu

yerli dizi Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 13:56
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Sezonun ilk haftaları geride kalırken reyting tablosu her hafta yeni bir sürprizle güncelleniyor. 12-18 Ekim haftasında bir dizi vedasını yaptı, yepyeni bir dizi ise ilk bölümünde beklentilerin çok gerisinde kaldı. Zirvede de üç listeyi birden kucaklayan tek bir isim var. Peki haftalık reyting sonuçlarında kim kazandı, kim kaybetti ve final sorusu hangi dizilerin kapısını çalıyor?

Kaynak: BirGün, GZT, Haber Gazetesi

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Mercan Köşk, 7. bölümde gelen finalle sezonun erkenden veda eden dördüncü dizisi oldu.

Mercan Köşk, 7. bölümde gelen finalle sezonun erkenden veda eden dördüncü dizisi oldu.

Yeni sezon eylül başında 35 diziyle açılmıştı. Çirkin, A.B.İ. ve Aşk ve Taht ekimin ilk haftasında art arda vedasını yaparken sıradaki isim ATV'nin cumartesi dizisi Mercan Köşk oldu. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın başrollerini paylaştığı dizi, 17 Ekim'de 7. bölümüyle izleyicisine el salladı. İşin acı tarafı, final bölümü bir önceki haftaya göre Total'de 0,40 puan yükselmesine rağmen yine yetmedi: Total'de 1,96, AB'de 1,16, ABC1'de 1,64. Bu rakamlarla Mercan Köşk, haftanın yeni bölümleri arasında üç listede de en düşük reytingi alan dizi oldu ve Total'de 16. sırada kaldı.

Sevdam Karadeniz ilk bölümde dibe yakın başladı, Muhtemel Aşk final sorularına resmi hesaptan yanıt verdi.

Sevdam Karadeniz ilk bölümde dibe yakın başladı, Muhtemel Aşk final sorularına resmi hesaptan yanıt verdi.

Haftanın asıl sürprizi pazartesi akşamı geldi. Daha yayına girmeden altı oyuncunun ayrılığıyla konuşulan NOW dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'deki ilk bölümünde Total'de 2,11 ile 14. sıraya yerleşti; AB'de 1,94, ABC1'de 2,62 aldı. Yani Mercan Köşk'ün finalinden sonra haftanın en düşük reytingi, üç listede de bu yeni diziye ait. Şimdilik bir final kararı yok. diziseti.tv'ye göre NOW ile yapım şirketi Mia Yapım arasında 8 bölümlük bir ön anlaşma bulunuyor.

Dipteki bir diğer isim Show TV'nin perşembe dizisi Muhtemel Aşk. İki Avrupa maçının ekranı salladığı 15 Ekim akşamı dizi Total'de 2,35 ile 16. sıraya kadar geriledi. 'Muhtemel Aşk final mi yapıyor?' sorusu büyüyünce dizinin resmi X hesabı 17 Ekim'de devreye girdi: Ekran yolculuğunun sürdüğünü duyurdu, izleyicilerden olumsuz haberlere itibar etmemelerini istedi. NOW'un salı dizisi Anne Yarısı için de Galatasaray-Barcelona maçının olduğu akşam AB'de 2,54'le 9. sıraya inmesinin ardından final iddiası konuşuluyor, ancak kanal ya da yapımdan bir doğrulama gelmedi.

Taşacak Bu Deniz üç listede de haftanın zirvesine oturdu, pazar akşamı ise lider değişti.

Taşacak Bu Deniz üç listede de haftanın zirvesine oturdu, pazar akşamı ise lider değişti.

Tablonun öbür ucunda TRT 1'in cuma dizisi Taşacak Bu Deniz var. 16 Ekim'deki bölüm Total'de 9,95, AB'de 8,18, ABC1'de 10,35 aldı ve üç kategoride de haftanın en yüksek dizi reytingi oldu. Aynı akşam yeni senaristleriyle ilk bölümünü yayınlayan Kızılcık Şerbeti ise bir haftada AB'de 1,80 puan birden yükseldi. Pazar akşamı da dengeler değişti: Aylardır pazarın birincisi olan Daha 17'yi Ömür Usta, Total'de yalnızca 0,06 puan farkla geçti ve üç listede de zirveye yerleşti.

Maçların damga vurduğu bu haftada her akşamın kendi galibi vardı. Total'de gün gün lider diziler:

Pazartesi: Altı Üstü İstanbul (7,51)

Salı: Tuzlu Kahve (4,81)

Çarşamba: Sevdan Bir Ateş (7,20)

Perşembe: Sevdiğim Sensin (4,93)

Cuma: Taşacak Bu Deniz (9,95)

Cumartesi: Güller ve Günahlar (4,93)

Pazar: Ömür Usta (6,74)

Kaybedenler tarafında en sert düşüş Uzak Şehir'den geldi. Altı Üstü İstanbul'un ekrana döndüğü pazartesi akşamı Kanal D dizisi, bir önceki haftaya göre Total'de 2,38 puan kaybederek zirveyi rakibine bıraktı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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