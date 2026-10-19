Final Yapan Diziden Sonra Haftanın En Düşük Reytingi O Yeni Diziye Ait: 12-18 Ekim Haftalık Reyting Tablosu

Tablonun öbür ucunda TRT 1'in cuma dizisi Taşacak Bu Deniz var. 16 Ekim'deki bölüm Total'de 9,95, AB'de 8,18, ABC1'de 10,35 aldı ve üç kategoride de haftanın en yüksek dizi reytingi oldu. Aynı akşam yeni senaristleriyle ilk bölümünü yayınlayan Kızılcık Şerbeti ise bir haftada AB'de 1,80 puan birden yükseldi. Pazar akşamı da dengeler değişti: Aylardır pazarın birincisi olan Daha 17'yi Ömür Usta, Total'de yalnızca 0,06 puan farkla geçti ve üç listede de zirveye yerleşti.

Maçların damga vurduğu bu haftada her akşamın kendi galibi vardı. Total'de gün gün lider diziler:

Pazartesi: Altı Üstü İstanbul (7,51)

Salı: Tuzlu Kahve (4,81)

Çarşamba: Sevdan Bir Ateş (7,20)

Perşembe: Sevdiğim Sensin (4,93)

Cuma: Taşacak Bu Deniz (9,95)

Cumartesi: Güller ve Günahlar (4,93)

Pazar: Ömür Usta (6,74)

Kaybedenler tarafında en sert düşüş Uzak Şehir'den geldi. Altı Üstü İstanbul'un ekrana döndüğü pazartesi akşamı Kanal D dizisi, bir önceki haftaya göre Total'de 2,38 puan kaybederek zirveyi rakibine bıraktı.