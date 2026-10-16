Final Kararları Peş Peşe Geldi: Ekranda Kaç Dizi Kaldı, Sırada Bekleyen 10 Yeni Dizi Hangisi?

Sezonun ilk haftaları kanallar için tam bir sınav oldu ve sınıfta kalan dizilere kimse acımadı. İlk fişi Star TV çekti; Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin, ikinci sezonunda yalnızca üç bölüm dayanabildi ve 4 Ekim'de ekrandan çekildi.

Asıl darbeyi ise ATV yedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden buluşturan A.B.İ. 6 Ekim'de son bölümünü yayınladı, büyük iddialarla başlayan dönem dizisi Aşk ve Taht da aynı hafta vedasını yaptı.

Listeye son eklenen isim Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü oldu. Oyuncuların bir dönem sert bir dille yalanladığı final iddiası gerçek çıktı; dizi 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 7. bölümüyle ekrana elveda diyecek. Sezonu beş diziyle açan ATV'de böylece yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer kalıyor.