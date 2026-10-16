Final Kararları Peş Peşe Geldi: Ekranda Kaç Dizi Kaldı, Sırada Bekleyen 10 Yeni Dizi Hangisi?
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Yeni sezon daha ikinci ayını doldurmadan ekranda yaprak dökümü başladı. İlk aydan 4 dizi birden final yapınca başka final yapacak dizi var mı ya da yeni diziler başlayacak mı sorusu izleyicinin kafasını karıştırdı. Kalan dizilere ek olarak yayına girmek için hazırlığı süren yapımları derledik.
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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından Mercan Köşk de cumartesi akşamı veda ediyor.
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Ekranda kalan 22 dizide NOW ve TRT 1 beşer diziyle başı çekiyor.
Hamal, Karakuyu ve Susuz Yaz sette, yedi yeni dizinin kadrosu ise hâlâ kuruluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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