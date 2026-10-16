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Final Kararları Peş Peşe Geldi: Ekranda Kaç Dizi Kaldı, Sırada Bekleyen 10 Yeni Dizi Hangisi?

Final Kararları Peş Peşe Geldi: Ekranda Kaç Dizi Kaldı, Sırada Bekleyen 10 Yeni Dizi Hangisi?

yerli dizi
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 15:04
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Yeni sezon daha ikinci ayını doldurmadan ekranda yaprak dökümü başladı. İlk aydan 4 dizi birden final yapınca başka final yapacak dizi var mı ya da yeni diziler başlayacak mı sorusu izleyicinin kafasını karıştırdı. Kalan dizilere ek olarak yayına girmek için hazırlığı süren yapımları derledik.

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A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından Mercan Köşk de cumartesi akşamı veda ediyor.

A.B.İ., Aşk ve Taht ve Çirkin'in ardından Mercan Köşk de cumartesi akşamı veda ediyor.

Sezonun ilk haftaları kanallar için tam bir sınav oldu ve sınıfta kalan dizilere kimse acımadı. İlk fişi Star TV çekti; Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak'ın başrolündeki Çirkin, ikinci sezonunda yalnızca üç bölüm dayanabildi ve 4 Ekim'de ekrandan çekildi.

Asıl darbeyi ise ATV yedi. Kenan İmirzalıoğlu ile Bergüzar Korel'i yıllar sonra yeniden buluşturan A.B.İ. 6 Ekim'de son bölümünü yayınladı, büyük iddialarla başlayan dönem dizisi Aşk ve Taht da aynı hafta vedasını yaptı.

Listeye son eklenen isim Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın Mercan Köşk'ü oldu. Oyuncuların bir dönem sert bir dille yalanladığı final iddiası gerçek çıktı; dizi 17 Ekim Cumartesi akşamı yayınlanacak 7. bölümüyle ekrana elveda diyecek. Sezonu beş diziyle açan ATV'de böylece yalnızca Altı Üstü İstanbul ve Güneşin Doğduğu Yer kalıyor.

Ekranda kalan 22 dizide NOW ve TRT 1 beşer diziyle başı çekiyor.

Ekranda kalan 22 dizide NOW ve TRT 1 beşer diziyle başı çekiyor.

Mercan Köşk'ü hesaptan düştüğümüzde ekranda şu an 22 dizi yayında. En kalabalık kadrolar NOW ve TRT 1'de; iki kanal da beşer diziyle yarışıyor. Kanal D dört, Star TV ve Show TV üçer diziyle onları izlerken üç final kararıyla sarsılan ATV iki diziye kadar geriledi.

Haftanın en hareketli akşamları pazartesi, salı ve perşembe. Çarşamba ve cuma akşamları ise yalnızca ikişer dizi ekrana geliyor. Peki hangi dizi hangi gün, hangi kanalda yayında?

Pazartesi: Altı Üstü İstanbul (ATV), Evlilik Güzeldir (TRT 1), Uzak Şehir (Kanal D), Sevdam Karadeniz (NOW)

Salı: Tuzlu Kahve (Star TV), Anne Yarısı (NOW), Mehmed: Fetihler Sultanı (TRT 1), Haysiyet (Kanal D)

Çarşamba: Yeraltı (NOW), Sevdan Bir Ateş (Show TV)

Perşembe: Halef: Köklerin Çağrısı (NOW), Sevdiğim Sensin (Star TV), Güneşin Doğduğu Yer (ATV), Muhtemel Aşk (Show TV)

Cuma: Taşacak Bu Deniz (TRT 1), Kızılcık Şerbeti (Show TV)

Cumartesi: Başkalarının Hayatı (Star TV), Güller ve Günahlar (Kanal D), Gönül Dağı (TRT 1)

Pazar: Daha 17 (Kanal D), Teşkilat (TRT 1), Ömür Usta (NOW)

Mercan Köşk'ün vedasıyla cumartesi akşamları da üç diziye inecek. Maç ve özel yayınlar olduğunda yayın günlerinin zaman zaman kayabileceğini de hatırlatalım.

Hamal, Karakuyu ve Susuz Yaz sette, yedi yeni dizinin kadrosu ise hâlâ kuruluyor.

Hamal, Karakuyu ve Susuz Yaz sette, yedi yeni dizinin kadrosu ise hâlâ kuruluyor.

Final kararları can sıkarken kanallar boş durmuyor. Sırada ekrana gelmeye hazırlanan 10 dizi var ve bunların üçü çoktan sete çıktı. Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen'i buluşturan ATV'nin Hamal'ı, Özge Törer ile Onur Tuna'nın başrolündeki Karakuyu ve yine Kanal D için çekilen Susuz Yaz yakında ekran yarışına katılacak. Hamal ne zaman başlıyor diye merak edenler için kötü haber: ATV henüz kesin bir yayın tarihi duyurmadı, diğer iki dizinin tarihi de netlik kazanmadı.

Yedi projede ise oyuncu seçimleri ve ön hazırlıklar sürüyor:

NOW: Centilmen, Adana Ayazı, Şapkacı Kadınlar

Show TV: Cevher

TRT 1: Yörük Kızı

ATV: Bir Hayat Hikâyesi

Kanalı açıklanmadı: Kaderin Cilvesi

En sürpriz hamle Bir Hayat Hikâyesi'nden geldi; son haberlere göre dizi Star TV'den ATV'ye geçti. Bunlara ek olarak NOW için Mavi Orkide, TV8 için Mükemmel Anneler ve Show TV için Deli Divane'nin hazırlıkları başladı. Yani sezonun dizi sayısı şimdiden 39'a dayanıyor. Bu kalabalık yeni final kararları getirir mi, orası henüz belli değil. Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için bir süredir final iddiaları konuşulsa da kanaldan resmi bir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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