Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Başroller Belli Oldu!
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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Cevher, daha ekranlara gelmeden yaşanan ayrılıklarla gündeme oturmuştu. Önce Özgü Namal'ın, ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un projeden çekilmesi şaşkınlık yaratmış, başrol için görüşülen Songül Öden'den de olumsuz haber gelmişti.
Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dizinin nasıl bir kadroyla izleyici karşısına çıkacağı merak konusu olmuştu. Show TV, yaptığı resmi duyuruyla sonunda merak edilen iki başrolü de açıkladı. Üstelik dizinin hikâyesi ve oyuncuların hayat vereceği karakterler de netleşti!
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Show TV'nin yeni dizisi Cevher, daha yayın hayatına başlamadan yaşadığı ayrılıklarla epey konuşulmuştu. Özgü Namal ve Songül Öden'in ardından yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşanmıştı!
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Peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından Cevher'in başrolleri sonunda netleşti! Show TV, Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı resmen duyurdu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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