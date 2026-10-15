Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Başroller Belli Oldu!

Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden biri olan Cevher, aslında daha ilk duyurulduğu günden itibaren dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dünya çapında ilgi gören Fransız dizisi High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması olmasıydı. Fabrika Yapım imzasıyla Show TV ekranlarına gelmesi planlanan dizinin başrolü için ilk olarak Özgü Namal'la görüşülmüş, hatta tarafların prensipte anlaştığı haberleri gündeme gelmişti. Ancak hazırlıklar ilerlerken beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve Namal projeden çekilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun ayrılığında senaryoya ilişkin memnuniyetsizlik etkili olmuştu. Üstelik ayrılık haberi bununla da sınırlı kalmamıştı. Dizinin yönetmen koltuğuna oturması planlanan Neslihan Yeşilyurt da projeyle yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yeşilyurt, yapımın yaratıcı sürecinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından yönetmenlik görevi Yüksel Aksu'ya emanet edilmiş, kadın başrol içinse bu kez Songül Öden'le görüşmelere başlanmıştı. Ertan Saban'ın da erkek başrol için düşünüldüğü konuşuluyordu. Tam kadronun şekillenmeye başladığı düşünülürken Songül Öden'in de senaryoyla ilgili rahatsızlıkları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçtiği haberi geldi. Böylece Cevher, henüz ilk bölümü yayınlanmadan iki kadın başrol adayının ve ilk yönetmeninin ayrılığıyla gündeme gelmiş oldu.

Peki, bunca değişikliğin ardından Cevher karakterine kim hayat verecekti? Beklenen açıklama sonunda doğrudan Show TV'den geldi!