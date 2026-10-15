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Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Başroller Belli Oldu!

Özgü Namal ve Songül Öden Çekilmişti: Show TV'nin İddialı Dizisi Cevher'de Başroller Belli Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 19:22
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Show TV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı dizisi Cevher, daha ekranlara gelmeden yaşanan ayrılıklarla gündeme oturmuştu. Önce Özgü Namal'ın, ardından yönetmen Neslihan Yeşilyurt'un projeden çekilmesi şaşkınlık yaratmış, başrol için görüşülen Songül Öden'den de olumsuz haber gelmişti. 

Peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından dizinin nasıl bir kadroyla izleyici karşısına çıkacağı merak konusu olmuştu. Show TV, yaptığı resmi duyuruyla sonunda merak edilen iki başrolü de açıkladı. Üstelik dizinin hikâyesi ve oyuncuların hayat vereceği karakterler de netleşti!

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Show TV'nin yeni dizisi Cevher, daha yayın hayatına başlamadan yaşadığı ayrılıklarla epey konuşulmuştu. Özgü Namal ve Songül Öden'in ardından yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşanmıştı!

Show TV'nin yeni dizisi Cevher, daha yayın hayatına başlamadan yaşadığı ayrılıklarla epey konuşulmuştu. Özgü Namal ve Songül Öden'in ardından yönetmen koltuğunda da değişiklik yaşanmıştı!

Yeni sezonun merakla beklenen projelerinden biri olan Cevher, aslında daha ilk duyurulduğu günden itibaren dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dünya çapında ilgi gören Fransız dizisi High Intellectual Potential'ın Türkiye uyarlaması olmasıydı. Fabrika Yapım imzasıyla Show TV ekranlarına gelmesi planlanan dizinin başrolü için ilk olarak Özgü Namal'la görüşülmüş, hatta tarafların prensipte anlaştığı haberleri gündeme gelmişti. Ancak hazırlıklar ilerlerken beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve Namal projeden çekilmişti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, oyuncunun ayrılığında senaryoya ilişkin memnuniyetsizlik etkili olmuştu. Üstelik ayrılık haberi bununla da sınırlı kalmamıştı. Dizinin yönetmen koltuğuna oturması planlanan Neslihan Yeşilyurt da projeyle yollarını ayırdığını açıklamıştı. Yeşilyurt, yapımın yaratıcı sürecinde yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bu gelişmelerin ardından yönetmenlik görevi Yüksel Aksu'ya emanet edilmiş, kadın başrol içinse bu kez Songül Öden'le görüşmelere başlanmıştı. Ertan Saban'ın da erkek başrol için düşünüldüğü konuşuluyordu. Tam kadronun şekillenmeye başladığı düşünülürken Songül Öden'in de senaryoyla ilgili rahatsızlıkları nedeniyle projede yer almaktan vazgeçtiği haberi geldi. Böylece Cevher, henüz ilk bölümü yayınlanmadan iki kadın başrol adayının ve ilk yönetmeninin ayrılığıyla gündeme gelmiş oldu.

Peki, bunca değişikliğin ardından Cevher karakterine kim hayat verecekti? Beklenen açıklama sonunda doğrudan Show TV'den geldi!

Peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından Cevher'in başrolleri sonunda netleşti! Show TV, Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı resmen duyurdu.

Peş peşe yaşanan ayrılıkların ardından Cevher'in başrolleri sonunda netleşti! Show TV, Elçin Sangu ve Ertan Saban'ı resmen duyurdu.

Show TV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cevher'in yeni başrol oyuncularını açıkladı. Dört yıl aradan sonra ulusal televizyon ekranlarına dönmeye hazırlanan Elçin Sangu, dizinin başkarakteri Cevher'e hayat verecek. Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle hafızalara kazınan, ardından pek çok farklı projede izlediğimiz Sangu, bu kez sıra dışı zekası ve renkli kişiliğiyle dikkat çeken bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Dizinin erkek başrolü ise Ertan Saban oldu. Gelsin Hayat Bildiği Gibi ve Kötü Kan gibi yapımlardan tanıdığımız başarılı oyuncu, disiplinli komiser Mert Kara karakterine hayat verecek.

Peki, dizide bizi nasıl bir hikaye bekliyor? 160 IQ'ya sahip, üç çocuk annesi Cevher'in hayatı, bir cinayet dosyasında kimsenin fark etmediği kritik bir ayrıntıyı keşfetmesiyle bambaşka bir yöne sürükleniyor. Sıra dışı zekası ve kendine özgü tavırlarıyla komiser Mert Kara'nın karşısına çıkan Cevher, zamanla karmaşık suçların çözümünde önemli bir rol üstleniyor. Ancak başkalarının sırlarını ortaya çıkarırken kendi geçmişinde saklı kalan gerçeklerle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

Birbirinden oldukça farklı karakterlere sahip Cevher ve Mert'in yollarının kesişmesiyle mizah, polisiye ve duygusal hikayeler iç içe geçecek. Yapımcılığını Öner Arslanel'in üstlendiği, yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun yapacağı dizinin senaryosu Burcu Yılmaz'a emanet. Fabrika Yapım imzalı Cevher'in yayın tarihi henüz açıklanmadı ancak Show TV, dizinin çok yakında izleyiciyle buluşacağını duyurdu.

Bakalım, hazırlık sürecinde bu kadar çok konuşulan Cevher, Elçin Sangu ve Ertan Saban'lı yeni kadrosuyla beklentileri karşılayabilecek mi?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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