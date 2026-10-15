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Kadir İnanır'ın 35 Milyon TL Değerindeki Kurbağa Koleksiyonu Nerede? Levent İnanır'dan Şoke Eden İddia!

Kadir İnanır'ın 35 Milyon TL Değerindeki Kurbağa Koleksiyonu Nerede? Levent İnanır'dan Şoke Eden İddia!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 18:18
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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmaları, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun vasiyeti ve mal varlığının paylaşımı uzun süre konuşulmuş, özellikle 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonu epey dikkat çekmişti. 

Şimdiyse Levent İnanır'dan bu koleksiyonun akıbetine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Esra Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Levent İnanır, dayısının yıllarca biriktirdiği kurbağa figürlerinin evinde bulunmadığını söyleyen İnanır, koleksiyonun hastanede tedavi gördüğü dönemde kaybolduğunu öne sürdü.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası ve vasiyeti epey konuşulmuştu. Özellikle yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları, aile içindeki anlaşmazlığı gözler önüne sermişti.

Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası ve vasiyeti epey konuşulmuştu. Özellikle yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları, aile içindeki anlaşmazlığı gözler önüne sermişti.

Türk sinemasının en önemli isimlerinden Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında kaybetmiştik. Yıllarca Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerine hayat veren usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ardından geride bıraktığı mal varlığı gündeme gelmişti. İnanır'ın gayrimenkulleri, banka hesapları ve değerli eşyalarından oluşan mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edilmişti. Ancak asıl tartışma, usta oyuncunun mal varlığını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberlerin ardından başlamıştı.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyete itiraz ederek dayısının böyle bir karar vereceğine inanmadığını açıklamıştı. Hatta ailesine bir kravat bile bırakılmadığını söyleyen İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde hazırlanan vasiyetnamelerin koşullarının incelenmesi gerektiğini savunmuştu. Özellikle 2015 ve 2022 yıllarında düzenlenen vasiyetnamelere dikkat çeken Levent İnanır, dayısının karar verme yeterliliğinin araştırılmasını istemişti. Mirasla ilgili hukuki süreç devam ederken aile üyelerinden gelen açıklamalar da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Ancak Kadir İnanır'ın mirası konuşulurken gündeme gelen bir başka detay daha vardı. Usta oyuncunun yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdiği ve değerinin milyonları bulduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonu!

Kadir İnanır'ın yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa koleksiyonu, miras haberlerinin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu. Üstelik değerinin tam 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti!

Kadir İnanır'ın yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa koleksiyonu, miras haberlerinin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu. Üstelik değerinin tam 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti!

Kadir İnanır'ın kurbağalara olan ilgisi aslında yıllardır biliniyordu. Usta oyuncu, dünyanın farklı noktalarından topladığı kurbağa figürleriyle oldukça geniş bir koleksiyon oluşturmuştu. Öyle ki koleksiyonda yaklaşık 3 bin parça bulunduğu belirtiliyordu. Farklı boyutlarda, renklerde ve malzemelerden üretilen kurbağa objeleri, İnanır'ın evinin en dikkat çekici parçaları arasındaydı.

Sanatçı, 2010 yılında verdiği bir röportajda kurbağaları çok sevdiğini, bu ilgisini bilen arkadaşlarının da kendisine sürekli kurbağa figürleri hediye ettiğini anlatmıştı. Zamanla koleksiyonun o kadar büyüdüğünü söylemişti ki evinde yeni parçaları koyacak yer bulmakta bile zorlandığını dile getirmişti. Kadir İnanır'ın vefatının ardından koleksiyon yeniden gündeme gelmiş, yaklaşık 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülmüştü. Elbette bu rakamın resmi bir değerleme sonucuna dayanıp dayanmadığı bilinmiyor.

Bir dönem sosyal medyada da epey konuşulan bu sıra dışı koleksiyon, şimdi çok daha dikkat çekici bir iddiayla yeniden gündemde. Çünkü Levent İnanır'a göre dayısının yıllarca biriktirdiği kurbağa figürleri artık evinde yok!

Levent İnanır, dayısının 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonunun kaybolduğunu açıkladı! Üstelik işin içinde "başka adli vakalar" olduğunu iddia etti.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, YouTube'da yayınlanan Esra Ezmeci ile Kırmızı Çizgi programına konuk oldu. Dayısının vasiyetine ilişkin itirazlarını bir kez daha dile getiren İnanır, bu kez daha önce değeriyle gündeme gelen kurbağa koleksiyonunun akıbetine ilişkin konuştu. İnanır, yıllarca biriktirilen kurbağa figürlerinin artık dayısının evinde bulunmadığını ve nerede olduklarının bilinmediğini öne sürdü.

“Kurbağa koleksiyonu Kadir dayımın evinde yok. Nerede olduğu belli değil. Hastanedeyken onlar kaybolmuş, başka adli vakalar var burada.” Levent İnanır'ın bu sözleri, zaten tartışmaların odağında olan miras meselesine yeni bir boyut kazandırdı. Dayısının hastanede tedavi gördüğü dönemde koleksiyonun ortadan kaybolduğunu iddia eden İnanır, olayın yalnızca miras paylaşımıyla sınırlı olmadığını da savundu. Öte yandan İnanır, aynı programda dayısına ait başka bir koleksiyonun kendisinde bulunduğunu da anlattı. Bu koleksiyonu Kadir İnanır'ın ödülleri ve aksesuarlarıyla birlikte bir müzede sergilemek istediğini, elde edilecek gelirle kız çocuklarının eğitimine destek olmayı planladığını söyledi.

Ancak 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonunun gerçekten kaybolup kaybolmadığı ve nerede olduğu henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Konuya ilişkin resmi bir soruşturma yürütüldüğüne dair de doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.

Bakalım, Kadir İnanır'ın yıllarca biriktirdiği ve bir dönem değeriyle gündem olan kurbağa koleksiyonunun akıbeti ortaya çıkacak mı?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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