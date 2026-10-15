Kadir İnanır'ın 35 Milyon TL Değerindeki Kurbağa Koleksiyonu Nerede? Levent İnanır'dan Şoke Eden İddia!

Türk sinemasının en önemli isimlerinden Kadir İnanır'ı 26 Haziran 2026'da, 77 yaşında kaybetmiştik. Yıllarca Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerine hayat veren usta oyuncunun vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğarken, ardından geride bıraktığı mal varlığı gündeme gelmişti. İnanır'ın gayrimenkulleri, banka hesapları ve değerli eşyalarından oluşan mirasının yaklaşık 1 milyar TL değerinde olduğu iddia edilmişti. Ancak asıl tartışma, usta oyuncunun mal varlığını uzun yıllardır hayatını paylaştığı Jülide Kural'a bıraktığı yönündeki haberlerin ardından başlamıştı.

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır, vasiyete itiraz ederek dayısının böyle bir karar vereceğine inanmadığını açıklamıştı. Hatta ailesine bir kravat bile bırakılmadığını söyleyen İnanır, dayısının sağlık sorunları yaşadığı dönemde hazırlanan vasiyetnamelerin koşullarının incelenmesi gerektiğini savunmuştu. Özellikle 2015 ve 2022 yıllarında düzenlenen vasiyetnamelere dikkat çeken Levent İnanır, dayısının karar verme yeterliliğinin araştırılmasını istemişti. Mirasla ilgili hukuki süreç devam ederken aile üyelerinden gelen açıklamalar da magazin gündeminde geniş yer bulmuştu.

Ancak Kadir İnanır'ın mirası konuşulurken gündeme gelen bir başka detay daha vardı. Usta oyuncunun yıllar boyunca büyük bir özenle biriktirdiği ve değerinin milyonları bulduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonu!