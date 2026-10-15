Kadir İnanır'ın 35 Milyon TL Değerindeki Kurbağa Koleksiyonu Nerede? Levent İnanır'dan Şoke Eden İddia!
Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kadir İnanır'ın vefatının ardından başlayan miras tartışmaları, yeğeni Levent İnanır'ın açıklamalarıyla yeniden gündeme geldi. Usta oyuncunun vasiyeti ve mal varlığının paylaşımı uzun süre konuşulmuş, özellikle 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonu epey dikkat çekmişti.
Şimdiyse Levent İnanır'dan bu koleksiyonun akıbetine ilişkin çarpıcı bir iddia geldi. Esra Ezmeci'nin Youtube programına konuk olan Levent İnanır, dayısının yıllarca biriktirdiği kurbağa figürlerinin evinde bulunmadığını söyleyen İnanır, koleksiyonun hastanede tedavi gördüğü dönemde kaybolduğunu öne sürdü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Kadir İnanır'ın vefatının ardından mirası ve vasiyeti epey konuşulmuştu. Özellikle yeğeni Levent İnanır'ın açıklamaları, aile içindeki anlaşmazlığı gözler önüne sermişti.
Kadir İnanır'ın yaklaşık 3 bin parçalık kurbağa koleksiyonu, miras haberlerinin en çok konuşulan detaylarından biri olmuştu. Üstelik değerinin tam 35 milyon TL olduğu iddia edilmişti!
Levent İnanır, dayısının 35 milyon TL değerinde olduğu öne sürülen kurbağa koleksiyonunun kaybolduğunu açıkladı! Üstelik işin içinde "başka adli vakalar" olduğunu iddia etti.
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