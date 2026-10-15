Böylesine Pek Rastlamıyoruz: Semiramis Pekkan'ın 78. Yaş Gününde Eski Eşinden Herkesi Şaşırtan Hamle!

Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak tanınsa da müzik ve sinema dünyasında kendi izini bırakmayı başaran Semiramis Pekkan, yıllardır hem güzelliği hem de kendine has yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

“Bana Yalan Söylediler”, “Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz” ve “Unutamadım” gibi şarkılarla hafızalarımıza kazınan Pekkan, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Özellikle Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile yaptığı evlilik, sanatçının hayatındaki önemli dönemlerden biriydi. 1987 yılında evlenen çift, 1996 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Zoran Lalvani ise geçtiğimiz günlerde Zoe Springer ile hayatını birleştirmiş, Semiramis Pekkan da oğlunun mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdiyse 78. yaşını kutlayan Pekkan, doğum günü hazırlığından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ancak kutlamayı kimin organize ettiğini öğrenince, boşanma sonrası ilişkilerin her zaman alıştığımız gibi ilerlemediğini bir kez daha gördük!