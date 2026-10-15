article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Böylesine Pek Rastlamıyoruz: Semiramis Pekkan'ın 78. Yaş Gününde Eski Eşinden Herkesi Şaşırtan Hamle!

Böylesine Pek Rastlamıyoruz: Semiramis Pekkan'ın 78. Yaş Gününde Eski Eşinden Herkesi Şaşırtan Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 17:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Semiramis Pekkan, 78. yaşını oldukça özel bir kutlamayla karşıladı. Yıllardır güzelliği, enerjisi ve kendine has yaşam tarzıyla dikkat çeken usta sanatçı, doğum gününden yaptığı paylaşımla bu kez özel hayatındaki güzel bir dostluğu gündeme taşıdı. 

Pekkan'ın doğum günü partisini organize eden kişinin kim olduğunu öğrenince biz de biraz şaşırdık doğrusu. Üstelik organizasyonun arkasında tek bir kişi de yoktu!

Buyurun, Semiramis Pekkan'ın yüzünü güldüren o sürprize birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, 78 yaşına girdi! Usta sanatçı, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.

Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, 78 yaşına girdi! Usta sanatçı, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.

Ajda Pekkan'ın kardeşi olarak tanınsa da müzik ve sinema dünyasında kendi izini bırakmayı başaran Semiramis Pekkan, yıllardır hem güzelliği hem de kendine has yaşam tarzıyla dikkat çekiyor.

“Bana Yalan Söylediler”, “Olmaz Olmaz Bu İş Olamaz” ve “Unutamadım” gibi şarkılarla hafızalarımıza kazınan Pekkan, müzik kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

Özellikle Hint asıllı İngiliz iş insanı Gulu Lalvani ile yaptığı evlilik, sanatçının hayatındaki önemli dönemlerden biriydi. 1987 yılında evlenen çift, 1996 yılında yollarını ayırmıştı. Bu evlilikten dünyaya gelen oğulları Zoran Lalvani ise geçtiğimiz günlerde Zoe Springer ile hayatını birleştirmiş, Semiramis Pekkan da oğlunun mutluluğunu takipçileriyle paylaşmıştı.

Şimdiyse 78. yaşını kutlayan Pekkan, doğum günü hazırlığından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ancak kutlamayı kimin organize ettiğini öğrenince, boşanma sonrası ilişkilerin her zaman alıştığımız gibi ilerlemediğini bir kez daha gördük!

Semiramis Pekkan'ın doğum günü partisini eski eşi Gulu Lalvani düzenlemiş! Üstelik organizasyonda yeni partneri de varmış.

Magazin dünyasında boşandıktan sonra birbirinin adını bile duymak istemeyen çiftlere, yıllarca süren tartışmalara ve bitmek bilmeyen kırgınlıklara fazlasıyla alışığız. Ama belli ki her eski eş hikâyesinin böyle bir sonu olmak zorunda değil. Semiramis Pekkan da bunun en güzel örneklerinden birini verdi.

78. yaşını kutlayan usta sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum günü partisinin eski eşi Gulu Lalvani ve onun yeni partneri tarafından organize edildiğini anlattı. Evet, yanlış okumadınız! Bir zamanlar evli olduğu kişi, yeni partneriyle birlikte Pekkan'a doğum günü partisi düzenlemiş. Üstelik sanatçı da bu durumdan oldukça memnun.

Pekkan, paylaşımında eski eşiyle yıllar içinde korumayı başardıkları dostluğu şu sözlerle anlattı: “Böyle dostlukları hayatta tutmak çok güzel bir şey.” Aslında bu güzel tabloya bakınca, bir ilişkinin bitmesinin insanların birbirlerinin hayatından tamamen çıkması anlamına gelmediğini de görüyoruz. Semiramis Pekkan ve Gulu Lalvani, evliliklerini yıllar önce sonlandırmış olsalar da aralarındaki bağı dostluğa dönüştürmeyi başarmış gibi görünüyor.

Ne diyelim, bazı eski eşler de doğum gününde sürpriz yapacak kadar iyi anlaşabiliyormuş!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın