Böylesine Pek Rastlamıyoruz: Semiramis Pekkan'ın 78. Yaş Gününde Eski Eşinden Herkesi Şaşırtan Hamle!
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Türk müziğinin sevilen isimlerinden Semiramis Pekkan, 78. yaşını oldukça özel bir kutlamayla karşıladı. Yıllardır güzelliği, enerjisi ve kendine has yaşam tarzıyla dikkat çeken usta sanatçı, doğum gününden yaptığı paylaşımla bu kez özel hayatındaki güzel bir dostluğu gündeme taşıdı.
Pekkan'ın doğum günü partisini organize eden kişinin kim olduğunu öğrenince biz de biraz şaşırdık doğrusu. Üstelik organizasyonun arkasında tek bir kişi de yoktu!
Buyurun, Semiramis Pekkan'ın yüzünü güldüren o sürprize birlikte bakalım.
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Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Semiramis Pekkan, 78 yaşına girdi! Usta sanatçı, yeni yaşını sevdikleriyle birlikte kutladı.
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Semiramis Pekkan'ın doğum günü partisini eski eşi Gulu Lalvani düzenlemiş! Üstelik organizasyonda yeni partneri de varmış.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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