Bizim Evin Halleri'nin Misket'iydi: Berfu Öngören'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!
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Bir dönemin televizyon ekranlarından eksik olmayan Bizim Evin Halleri, kalabalık ailesi ve birbirinden renkli karakterleriyle çocukluğumuzun unutulmaz dizileri arasında yer alıyor. 2000 yılında başlayan ve tam sekiz yıl boyunca ekran macerasını sürdüren yapımda hafızalara kazınan isimlerden biri de Misket karakteriydi. Misket'e hayat veren Berfu Öngören, dizinin ardından oyunculuk kariyerini birbirinden farklı projelerle sürdürdü. Şimdilerde 45 yaşında olan oyuncunun son hali ise eski günleri hatırlayanların ilgisini çekti. Gelin, bir zamanların Misket'inin bugünkü haline ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.
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2000'li yıllarda televizyon başında büyüyenler burada mı? Bir dönemin en sevilen aile dizilerinden Bizim Evin Halleri'ni hatırlamıyor olamazsınız!
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Bizim Evin Halleri'nin unutulmayan karakterlerinden biri de Berfu Öngören'in hayat verdiği Misket Sezgin'di. Peki Öngören, Misket'ten sonra neler yaptı?
Gelelim asıl merak edilen konuya! Bizim Evin Halleri'nin Misket'i Berfu Öngören, bugün 45 yaşında ve son haliyle yeniden karşımıza çıktı. Epey de şaşırttı.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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