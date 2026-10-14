Bizim Evin Halleri'nin Misket'iydi: Berfu Öngören'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Televizyon dizilerinin bugünkü kadar hızlı tüketilmediği, karakterlerin neredeyse ailemizden biri haline geldiği yıllarda Bizim Evin Halleri'nin yeri bambaşkaydı. 2000 yılında TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, tam sekiz yıl boyunca izleyiciyle buluşarak Türk televizyonlarının uzun soluklu aile yapımlarından biri olmayı başardı.

Hikayenin merkezinde, ailesini bir arada tutmaya çalışan Nemide ve birbirinden farklı karakterlere sahip aile üyeleri vardı. Bir yanda bitmek bilmeyen aile meseleleri, diğer yanda aşk hayatları, kuşak çatışmaları, komik yanlış anlaşılmalar ve gündelik hayatın içinden tanıdık sorunlar derken Bizim Evin Halleri, izleyicisine yalnızca bir aileyi anlatmakla kalmıyor, pek çoğumuzun kendi evinden bir şeyler bulabileceği sıcacık bir dünya sunuyordu.

Beyhan Saran, Meral Niron, Nusret Çetinel, Emel Göksu, Hülya Gülşen Irmak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlüydü. Ankara'da geçen hikayesi ve mahalle sıcaklığını hissettiren atmosferiyle hafızalarımızda yer eden yapım, 2008 yılında ekranlara veda etti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen karakterlerini gördüğümüzde kendimizi yeniden o günlerde bulmamız için tek bir fotoğraf bile hala yetiyor!