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Bizim Evin Halleri'nin Misket'iydi: Berfu Öngören'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Bizim Evin Halleri'nin Misket'iydi: Berfu Öngören'in Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 23:36
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Bir dönemin televizyon ekranlarından eksik olmayan Bizim Evin Halleri, kalabalık ailesi ve birbirinden renkli karakterleriyle çocukluğumuzun unutulmaz dizileri arasında yer alıyor. 2000 yılında başlayan ve tam sekiz yıl boyunca ekran macerasını sürdüren yapımda hafızalara kazınan isimlerden biri de Misket karakteriydi. Misket'e hayat veren Berfu Öngören, dizinin ardından oyunculuk kariyerini birbirinden farklı projelerle sürdürdü. Şimdilerde 45 yaşında olan oyuncunun son hali ise eski günleri hatırlayanların ilgisini çekti. Gelin, bir zamanların Misket'inin bugünkü haline ve yıllar içindeki değişimine birlikte bakalım.

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2000'li yıllarda televizyon başında büyüyenler burada mı? Bir dönemin en sevilen aile dizilerinden Bizim Evin Halleri'ni hatırlamıyor olamazsınız!

2000'li yıllarda televizyon başında büyüyenler burada mı? Bir dönemin en sevilen aile dizilerinden Bizim Evin Halleri'ni hatırlamıyor olamazsınız!

Televizyon dizilerinin bugünkü kadar hızlı tüketilmediği, karakterlerin neredeyse ailemizden biri haline geldiği yıllarda Bizim Evin Halleri'nin yeri bambaşkaydı. 2000 yılında TRT ekranlarında yayın hayatına başlayan dizi, tam sekiz yıl boyunca izleyiciyle buluşarak Türk televizyonlarının uzun soluklu aile yapımlarından biri olmayı başardı.

Hikayenin merkezinde, ailesini bir arada tutmaya çalışan Nemide ve birbirinden farklı karakterlere sahip aile üyeleri vardı. Bir yanda bitmek bilmeyen aile meseleleri, diğer yanda aşk hayatları, kuşak çatışmaları, komik yanlış anlaşılmalar ve gündelik hayatın içinden tanıdık sorunlar derken Bizim Evin Halleri, izleyicisine yalnızca bir aileyi anlatmakla kalmıyor, pek çoğumuzun kendi evinden bir şeyler bulabileceği sıcacık bir dünya sunuyordu.

Beyhan Saran, Meral Niron, Nusret Çetinel, Emel Göksu, Hülya Gülşen Irmak ve Ayşenil Şamlıoğlu gibi başarılı isimleri bir araya getiren dizinin oyuncu kadrosu da oldukça güçlüydü. Ankara'da geçen hikayesi ve mahalle sıcaklığını hissettiren atmosferiyle hafızalarımızda yer eden yapım, 2008 yılında ekranlara veda etti. Ancak aradan geçen yıllara rağmen karakterlerini gördüğümüzde kendimizi yeniden o günlerde bulmamız için tek bir fotoğraf bile hala yetiyor!

Bizim Evin Halleri'nin unutulmayan karakterlerinden biri de Berfu Öngören'in hayat verdiği Misket Sezgin'di. Peki Öngören, Misket'ten sonra neler yaptı?

Bizim Evin Halleri'nin unutulmayan karakterlerinden biri de Berfu Öngören'in hayat verdiği Misket Sezgin'di. Peki Öngören, Misket'ten sonra neler yaptı?

Dizinin kalabalık kadrosunda kendine yer bulan Misket Sezgin, Berfu Öngören'in televizyon izleyicisi tarafından tanınmasını sağlayan karakterlerden biriydi. Henüz kariyerinin başlarında Bizim Evin Halleri gibi uzun soluklu bir yapımda rol alan Öngören, ilerleyen yıllarda birbirinden farklı hikayelerde karşımıza çıkarak oyunculuk yolculuğuna devam etti.

Tiyatro sahnesinde de çalışmalarını sürdüren oyuncu, yıllar içinde hem dram hem de komedi türündeki yapımlarda kendini gösterdi. Bir Bulut Olsam'da Seher, uzun yıllar ekranlarda kalan Unutma Beni'de Ceylan karakterini canlandıran Öngören'i, Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrollerini paylaştığı Kardeş Payı dizisinde Şükriye olarak da izlemiştik. Ardından Hangimiz Sevmedik, Şahsiyet, Kırmızı Oda ve Adı Sevgi gibi yapımlarda rol aldı. 2024 yılında yayınlanan Kül Masalı dizisinde ise Süreyya karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Kısacası çocukluğumuzun Misket'i, yıllar içinde pek çok farklı karaktere hayat vererek oyunculuk kariyerini sürdürdü. Fakat onu ilk kez Bizim Evin Halleri'nde tanıyanlar için hep bir şekilde Misket olarak kaldı.

Gelelim asıl merak edilen konuya! Bizim Evin Halleri'nin Misket'i Berfu Öngören, bugün 45 yaşında ve son haliyle yeniden karşımıza çıktı. Epey de şaşırttı.

Gelelim asıl merak edilen konuya! Bizim Evin Halleri'nin Misket'i Berfu Öngören, bugün 45 yaşında ve son haliyle yeniden karşımıza çıktı. Epey de şaşırttı.

Bizim Evin Halleri'nin yayın hayatına başlamasının üzerinden tam 26 yıl geçti. Dile kolay! O dönem ekran başında Misket'in hikayesini takip edenler büyüdü, televizyon dünyası baştan aşağı değişti ve dizinin oyuncuları da bambaşka projelerle yollarına devam etti.

Bugün 45 yaşında olan Berfu Öngören de yıllar içindeki değişimiyle yeniden dikkat çekti. Bir zamanlar Misket karakteriyle tanıdığımız oyuncu, olgunlaşan görünümü ve yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle nostalji haberlerinin konusu oldu. Öngören'in bugünkü halini görünce Bizim Evin Halleri'nin üzerinden bu kadar uzun zaman geçtiğine inanmak biraz zor geldi. Hala aynı güzelliği, duruluğu ve nahifliğini koruyan Öngören'in son hali '41 kere maşallah, zaman ona hiç değmemiş' dedirtti. 

Bizim Evin Halleri'nin Misket'i olarak hafızalarımıza yerleşen Berfu Öngören'in değişimini siz nasıl buldunuz?

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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