Türkiye Güzeli Zerrin Arbaş'ın Kızıydı: Derya Arbaş'ın 35 Yaşında Son Bulan Trajik Hayatının Detayları!

Bazı hayat hikâyeleri var ki insan okudukça yaşananların gerçek olduğuna inanmakta zorlanıyor. Bir dönemin en güzel ve gelecek vadeden oyuncularından biri olarak gösterilen Derya Arbaş'ın hikâyesi de tam olarak böyle. Türkiye güzeli Zerrin Arbaş'ın kızı olarak dünyaya gelen, henüz genç yaşta Yeşilçam'ın dikkat çeken yüzlerinden biri hâline gelen Arbaş, aşkı uğruna kariyerini geride bırakmıştı. Yıllar sonra hayatına yeniden yön vermeye, Türkiye'ye dönüp yepyeni bir başlangıç yapmaya hazırlanırken ise hiç beklenmedik bir acıyla karşılaştı.

Henüz 35 yaşındayken hayatını kaybeden Derya Arbaş'ın ardında bıraktığı hikaye, annesinin yıllar sonra anlattıklarıyla daha da yürek burkuyor.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.