Yeni Konsepti ve Büyük Ödülü Açıklayan Acun Ilıcalı Survivor 2027 İçin Çıtayı Arşa Çıkardı!
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Yıllardır Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarına imza atan Acun Ilıcalı, Survivor 2027 için yine oldukça iddialı geliyor. Yeni sezonda yalnızca yarışmacılar değil, format da baştan aşağı değişiyor. Survivor tarihinin iki efsane ismi Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlık yapacağı yeni konseptin ardından Ilıcalı bir de büyük ödülü açıkladı.
Gönüllü yarışmacıları bu sezon tam 10 milyon TL bekliyor! Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü olarak duyurulan rakamla Survivor 2027, daha başlamadan çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Televizyon dünyasında attığı her adımla gündem yaratan Acun Ilıcalı'nın yıllardır elindeki en güçlü markalardan biri hiç şüphesiz Survivor!
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Survivor tarihinin iki efsanesi Turabi ve Ogeday bu kez yarışmacı değil, takım kaptanı olarak karşı karşıya geliyor!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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