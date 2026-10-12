Yeni Konsepti ve Büyük Ödülü Açıklayan Acun Ilıcalı Survivor 2027 İçin Çıtayı Arşa Çıkardı!

Survivor denildiğinde akla gelen isimleri saysak Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'i listenin dışında bırakmak pek mümkün değil.

2014 ve 2015'te üst üste şampiyonluğa ulaşan Turabi, yarışmanın en iddialı ve hafızalara kazınan karakterlerinden biri olurken; Ogeday Girişken de 2017'nin ardından 2024 All Star'da bir kez daha kupayı kaldırarak Survivor tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştı. Acun Ilıcalı yeni sezonda bu iki efsaneyi bambaşka bir rolle yeniden oyuna dahil ediyor.

Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday takım kaptanlığı yapacak ve kendi takımlarında mücadele edecek isimleri seçecek. Yani rekabet bu kez daha yarışmacılar parkura çıkmadan başlayacak.

Bir tarafta Turabi'nin, diğer tarafta Ogeday'ın oluşturduğu iki takım... Yıllardır Survivor izleyenlerin çok iyi tanıdığı iki ismin bu kez kendi stratejileriyle kurdukları ekipleri karşı karşıya getirecek olması bile yeni sezonun heyecanını şimdiden birkaç kat artırdı.