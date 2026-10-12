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Yeni Konsepti ve Büyük Ödülü Açıklayan Acun Ilıcalı Survivor 2027 İçin Çıtayı Arşa Çıkardı!

Yeni Konsepti ve Büyük Ödülü Açıklayan Acun Ilıcalı Survivor 2027 İçin Çıtayı Arşa Çıkardı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
12.10.2026 - 23:19
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Yıllardır Türk televizyonlarının en çok konuşulan yapımlarına imza atan Acun Ilıcalı, Survivor 2027 için yine oldukça iddialı geliyor. Yeni sezonda yalnızca yarışmacılar değil, format da baştan aşağı değişiyor. Survivor tarihinin iki efsane ismi Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'in kaptanlık yapacağı yeni konseptin ardından Ilıcalı bir de büyük ödülü açıkladı. 

Gönüllü yarışmacıları bu sezon tam 10 milyon TL bekliyor! Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü olarak duyurulan rakamla Survivor 2027, daha başlamadan çıtayı bambaşka bir noktaya taşıdı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Televizyon dünyasında attığı her adımla gündem yaratan Acun Ilıcalı'nın yıllardır elindeki en güçlü markalardan biri hiç şüphesiz Survivor!

Televizyon dünyasında attığı her adımla gündem yaratan Acun Ilıcalı'nın yıllardır elindeki en güçlü markalardan biri hiç şüphesiz Survivor!

2005 yılında Türkiye macerasına başlayan Survivor, aradan geçen 20 yılı aşkın sürede yalnızca bir yarışma programı olmaktan çıkıp ekranların vazgeçilmezlerinden biri haline geldi.

Ünlüler-Gönüllüler sezonları, All Star'ları, unutulmayan yarışmacıları, nefes kesen parkurları ve yıllar geçse de konuşulmaya devam eden rekabetleriyle Survivor'ın televizyon tarihimizde kendine ait kocaman bir yeri var.

Elbette bunda Acun Ilıcalı'nın yarışmayı her sezon yeniden şekillendirmesinin payı da büyük. Kimi zaman kadroyu baştan aşağı değiştiren, kimi zaman formatın dinamikleriyle oynayan Ilıcalı, Survivor'ı yıllardır gündemde tutmayı başardı. Şimdiyse sırada Survivor 2027 var ve bu kez değişiklik oldukça büyük! Ilıcalı'nın daha önce sinyallerini verdiği yeni konseptle birlikte yarışmada alıştığımız takım düzeni değişiyor.

Survivor tarihinin iki efsanesi Turabi ve Ogeday bu kez yarışmacı değil, takım kaptanı olarak karşı karşıya geliyor!

Survivor tarihinin iki efsanesi Turabi ve Ogeday bu kez yarışmacı değil, takım kaptanı olarak karşı karşıya geliyor!

Survivor denildiğinde akla gelen isimleri saysak Turabi Çamkıran ve Ogeday Girişken'i listenin dışında bırakmak pek mümkün değil.

2014 ve 2015'te üst üste şampiyonluğa ulaşan Turabi, yarışmanın en iddialı ve hafızalara kazınan karakterlerinden biri olurken; Ogeday Girişken de 2017'nin ardından 2024 All Star'da bir kez daha kupayı kaldırarak Survivor tarihindeki yerini sağlamlaştırmıştı. Acun Ilıcalı yeni sezonda bu iki efsaneyi bambaşka bir rolle yeniden oyuna dahil ediyor.

Survivor 2027'de Turabi ve Ogeday takım kaptanlığı yapacak ve kendi takımlarında mücadele edecek isimleri seçecek. Yani rekabet bu kez daha yarışmacılar parkura çıkmadan başlayacak.

Bir tarafta Turabi'nin, diğer tarafta Ogeday'ın oluşturduğu iki takım... Yıllardır Survivor izleyenlerin çok iyi tanıdığı iki ismin bu kez kendi stratejileriyle kurdukları ekipleri karşı karşıya getirecek olması bile yeni sezonun heyecanını şimdiden birkaç kat artırdı.

Fakat Acun Ilıcalı'nın asıl bombası ödül oldu: Gönüllüleri tam 10 milyon TL bekliyor!

Yeni konseptin heyecanı henüz dinmemişken Acun Ilıcalı, Survivor 2027'nin en büyük sürprizlerinden birini daha açıkladı. Yeni sezonda yarışacak gönüllüler, tam 10 milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak için mücadele edecek! Üstelik bu rakam, Türk televizyon tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ödülü olarak duyuruldu.

Survivor gibi yıllardır rekabetin sınırlarını zorlayan bir yapımın yeni sezonunda hem formatın tamamen yenilenmesi hem de ödülün böylesine iddialı bir seviyeye taşınması, Acun Ilıcalı'nın 2027 sezonu için işi ne kadar büyüttüğünü de gözler önüne seriyor. Ve bu dev mücadelede yer almak isteyenler için başvurular açık! Survivor 2027'de Turabi veya Ogeday'ın takımına seçilmek ve 10 milyon TL'lik ödül için mücadele etmek isteyen adaylar, Survivor'ın resmi başvuru sayfası üzerinden başvurabiliyor.

Acun Ilıcalı bu kez yalnızca yeni bir Survivor sezonuyla değil; kaptanlarından ödülüne kadar baştan aşağı yenilenen bir Survivor'la geliyor. 2027 sezonunun daha başlamadan gündemin göbeğine oturması da pek şaşırtıcı değil!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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