Resmi Gazete'de Yayımlanan Tebliğle 2026 Yılı Yeniden Değerleme Oranı Belli Oldu
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı ilan edildi. Oranın hangi ölçüye göre hesaplandığı ve hangi dönemde uygulanacağı da tebliğde yer aldı.
Oran yüzde 27,83 olarak belirlendi.
Oran üretici fiyatlarına göre hesaplanıyor.
Son geçici vergi dönemi de kapsamda.
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