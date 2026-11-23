Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı ilan edildi. Oranın hangi ölçüye göre hesaplandığı ve hangi dönemde uygulanacağı da tebliğde yer aldı.