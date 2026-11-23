Güney Sudan Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak Manime ile Rusya'nın Juba Büyükelçisi Aleksandr Kosmodemyansky'nin görüşmesine ait bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafın farklı versiyonları dolaşıma girdi ve bunlardan biri Manime'nin görünümü nedeniyle dikkat çekti. Görüntüyle birlikte toplantının içeriğine dair iddialar da paylaşıldı.