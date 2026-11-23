Güney Sudanlı Yetkilinin Rus Büyükelçiyle Fotoğrafı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Güney Sudan Devlet Başkanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı Tut Gatluak Manime ile Rusya'nın Juba Büyükelçisi Aleksandr Kosmodemyansky'nin görüşmesine ait bir fotoğraf sosyal medyada hızla yayıldı. Fotoğrafın farklı versiyonları dolaşıma girdi ve bunlardan biri Manime'nin görünümü nedeniyle dikkat çekti. Görüntüyle birlikte toplantının içeriğine dair iddialar da paylaşıldı.
Manime'nin görünümü farklı gösterildi.
Orijinal kare resmî kaynaktan çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın