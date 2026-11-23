Uzak Şehir'de Flaş Ayrılık! Enver'e Hayat Veren Onur Özaydın Ölerek Veda Etti
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Uzak Şehir'in yeni bölümünde dikkat çekici bir veda yaşandı. Onur Özaydın'ın hayat verdiği Enver, hayatını kaybederek hikâyeye veda etti. Ünlü oyuncunun bölümün ardından yaptığı paylaşımdaki tek bir cümle ise gözden kaçmadı.
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Uzak Şehir'in 74. bölümünde Alya'nın ilk aşkı Enver hayatını kaybetti
Onur Özaydın'dan veda paylaşımı: "Beni hep ikinci fotoğraftaki gibi hatırlayın"
Budapeşte'de yaşayan Enver, 64. bölümde hikâyeye dahil olmuştu
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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