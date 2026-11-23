Enver'in ölümünün ardından Onur Özaydın sessiz kalmadı. Ünlü oyuncu, bölümün yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından diziye duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Özaydın paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Böyle bir dizinin ufak da olsa bir parçası olduğum için çok mutluyum. Enver'i büyük bir zevkle oynadım. Uzak Şehir'e emek veren herkese, tüm ekip arkadaşlarıma ve seyircilerimize teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın.'

Ancak paylaşımın en dikkat çeken kısmı, oyuncunun mesajının sonuna eklediği not oldu. Özaydın, takipçilerine 'Beni hep ikinci fotoğraftaki gibi hatırlayın' diye seslendi.