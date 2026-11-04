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Uzak Şehir'e Veda Eden "Boran" Burç Kümbetlioğlu, Sette Unutamadığı Anı İtiraf Etti

Uzak Şehir'e Veda Eden "Boran" Burç Kümbetlioğlu, Sette Unutamadığı Anı İtiraf Etti

Kanal D yerli dizi Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
04.11.2026 - 11:16
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Uzak Şehir’de Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, dizideki en unutulmaz anını anlattı. 2. sezon finaliyle diziye veda eden oyuncu, Mardin’e yıllar sonra yağan kar yüzünden ekibin sette 6 saat mahsur kaldığını söyledi. Kümbetlioğlu’nun sözleri, geçtiğimiz kış Midyat’tan paylaşılan karlı karelerin perde arkasını da ortaya çıkardı.

KAYNAK: Televizyon Dünyası

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Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, setteki en unutulmaz anının kar yüzünden mahsur kaldıkları gün olduğunu söyledi.

Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, setteki en unutulmaz anının kar yüzünden mahsur kaldıkları gün olduğunu söyledi.

Uzak Şehir'in kadrosundan geçen oyuncular, setten geriye kalan anıları paylaşmaya devam ediyor. Muhabirlerin 'Uzak Şehir'de unutulmaz dediğiniz an hangisi?' sorusuna yanıt veren Burç Kümbetlioğlu'nun yanıtı sosyal medyada gündem oldu.

'Aklıma ilk gelen hazır kışta geliyor, kışın Mardin'e 20 yıldır yağmayan karın yağıp sette 6 saat mahsur kalmamız.'

Buradan izleyebilirsiniz:

Uzak Şehir'e kar ocak ayında yağmış, oyuncular karlı Midyat sokaklarından kareler paylaşmıştı.

Uzak Şehir'e kar ocak ayında yağmış, oyuncular karlı Midyat sokaklarından kareler paylaşmıştı.

Burç Kümbetlioğlu'nun anlattığı kar, geçtiğimiz kış dizinin çekimlerinin sürdüğü Mardin'in Midyat ilçesine yağmıştı. Ocak 2026'nın ilk günlerinde Sinem Ünsal, Sahra Şaş, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan ve Kuzey Gezer gibi isimler, tarihi taş yapıları beyaza bürünen Midyat'tan paylaştıkları karelerle sosyal medyada gündem olmuştu.

Kartpostalı aratmayan o görüntüler, dizinin 5 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan bölümü öncesinde hayranlar arasında kısa sürede yayılmıştı. Ancak o karelerin perde arkasında ekibin sette saatlerce mahsur kaldığı, Kümbetlioğlu'nun sözleriyle ortaya çıktı.

Burç Kümbetlioğlu, 2. sezon finaliyle birlikte Uzak Şehir'e veda etmişti.

Burç Kümbetlioğlu, 2. sezon finaliyle birlikte Uzak Şehir'e veda etmişti.

Dizinin ilk bölümünde yer alan, ardından 2. sezonda hikâyeye yeniden dahil olan Burç Kümbetlioğlu, Boran karakteriyle izleyicinin ilgisini çeken isimlerden biri olmuştu. Senaryo gereği karakterinin hikâyesi tamamlanınca 25 Mayıs'ta yayınlanan 2. sezon finaliyle diziden ayrılmıştı.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi ise 3. sezonuyla pazartesi akşamları ekran yolculuğunu sürdürüyor. Kadrosunda pek çok değişiklik yaşanan Uzak Şehir'den ayrılan isimlerin set anıları da hayranların ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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