Uzak Şehir'e Veda Eden "Boran" Burç Kümbetlioğlu, Sette Unutamadığı Anı İtiraf Etti
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Uzak Şehir’de Boran karakterine hayat veren Burç Kümbetlioğlu, dizideki en unutulmaz anını anlattı. 2. sezon finaliyle diziye veda eden oyuncu, Mardin’e yıllar sonra yağan kar yüzünden ekibin sette 6 saat mahsur kaldığını söyledi. Kümbetlioğlu’nun sözleri, geçtiğimiz kış Midyat’tan paylaşılan karlı karelerin perde arkasını da ortaya çıkardı.
KAYNAK: Televizyon Dünyası
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Uzak Şehir'in Boran'ı Burç Kümbetlioğlu, setteki en unutulmaz anının kar yüzünden mahsur kaldıkları gün olduğunu söyledi.
Buradan izleyebilirsiniz:
Uzak Şehir'e kar ocak ayında yağmış, oyuncular karlı Midyat sokaklarından kareler paylaşmıştı.
Burç Kümbetlioğlu, 2. sezon finaliyle birlikte Uzak Şehir'e veda etmişti.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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