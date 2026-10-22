Sinem Ünsal, Uzak Şehir Çekimlerinde En Çok Zorlandığı Şeyi Açıkladı!
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yoğun temposunun en zor yanını anlattı. Dizinin çekimleri nedeniyle iki yıldır Mardin ile İstanbul arasında gidip gelen oyuncu, marka yüzü olduğu İpekyol'un davetinde muhabirlerle sohbet etti. Mardin'de kurdukları düzenden memnun olduğunu söyleyen Ünsal, şehrin artık memleketi gibi olduğunu belirtti. Ancak bu temponun bir de özlem tarafı var. Ünsal, sevgilisi Berk Cankat'tan uzak kalmanın kendisini zorladığını dile getirdi.
Kaynak: Gazetemagazin
Sinem Ünsal, Mucize Doktor'la yakaladığı çıkışın ardından Uzak Şehir'le kariyerinde yeni bir sayfa açtı.
Oyunculuğuyla gündemde olan Ünsal'ın özel hayatında ise meslektaşı Berk Cankat var.
Gazetemagazin'e konuşan Sinem Ünsal, bu temponun en zor yanını “Berk'i özlemek” diye anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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