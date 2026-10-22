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Sinem Ünsal, Uzak Şehir Çekimlerinde En Çok Zorlandığı Şeyi Açıkladı!

Sinem Ünsal, Uzak Şehir Çekimlerinde En Çok Zorlandığı Şeyi Açıkladı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 14:09
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Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yoğun temposunun en zor yanını anlattı. Dizinin çekimleri nedeniyle iki yıldır Mardin ile İstanbul arasında gidip gelen oyuncu, marka yüzü olduğu İpekyol'un davetinde muhabirlerle sohbet etti. Mardin'de kurdukları düzenden memnun olduğunu söyleyen Ünsal, şehrin artık memleketi gibi olduğunu belirtti. Ancak bu temponun bir de özlem tarafı var. Ünsal, sevgilisi Berk Cankat'tan uzak kalmanın kendisini zorladığını dile getirdi.

Kaynak: Gazetemagazin

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Sinem Ünsal, Mucize Doktor'la yakaladığı çıkışın ardından Uzak Şehir'le kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Sinem Ünsal, Mucize Doktor'la yakaladığı çıkışın ardından Uzak Şehir'le kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Siyah Beyaz Aşk, Kızım ve Gizli Saklı gibi yapımlarda izlediğimiz Sinem Ünsal, özellikle Mucize Doktor'daki Nazlı karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncu, şimdi ise Uzak Şehir'de canlandırdığı Alya Albora'yla adından söz ettiriyor.

Başrolü Ozan Akbaba'yla paylaşan Ünsal, eşinin cenazesi ve oğluyla Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın mücadelesini ekrana taşıyor. Dizinin gördüğü ilginin yanında oyunculuğuyla da övgü toplayan Ünsal, hikayenin merkezindeki isimlerden biri.

Oyunculuğuyla gündemde olan Ünsal'ın özel hayatında ise meslektaşı Berk Cankat var.

Oyunculuğuyla gündemde olan Ünsal'ın özel hayatında ise meslektaşı Berk Cankat var.

Bir süredir birlikte olan Sinem Ünsal ve Berk Cankat, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etseler de zaman zaman paylaştıkları karelerle takipçilerini sevindiriyor.

Çekimler nedeniyle zamanının önemli bir bölümünü Mardin'de geçiren Ünsal için sevgilisiyle buluşmak da iş takvimine göre şekilleniyor. Oyuncunun son açıklaması, iki şehir arasında geçen hayatında en çok neyin eksikliğini hissettiğini ortaya koydu.

Gazetemagazin'e konuşan Sinem Ünsal, bu temponun en zor yanını “Berk'i özlemek” diye anlattı.

Marka yüzü olduğu İpekyol'un yeni sezon davetinde muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, iki yıldır Mardin ile İstanbul arasında mekik dokuduğunu söyledi.

Mardin'e ve set ekibine alıştığını belirten Ünsal, “Mardin artık memleketim haline geldi. Orada çok güzel bir aile ortamı kurduk” sözleriyle çekimlerden duyduğu mutluluğu anlattı.

Kendisini en çok zorlayan şeyin ise özlem olduğunu söyleyerek sevgilisi Berk Cankat'tan söz etti:

“Tek zorluğu Berk'i özlemek. Berk'le de kavuşacağımız günü bekliyoruz.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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