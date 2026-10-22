Sinem Ünsal, Uzak Şehir Çekimlerinde En Çok Zorlandığı Şeyi Açıkladı!

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal, yoğun temposunun en zor yanını anlattı. Dizinin çekimleri nedeniyle iki yıldır Mardin ile İstanbul arasında gidip gelen oyuncu, marka yüzü olduğu İpekyol'un davetinde muhabirlerle sohbet etti. Mardin'de kurdukları düzenden memnun olduğunu söyleyen Ünsal, şehrin artık memleketi gibi olduğunu belirtti. Ancak bu temponun bir de özlem tarafı var. Ünsal, sevgilisi Berk Cankat'tan uzak kalmanın kendisini zorladığını dile getirdi.

Kaynak: Gazetemagazin