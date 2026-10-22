Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Büyük Kızı Ayşecan'a Taziye Tepkisi!

Okan Mermer'in aktardığı açıklamaya göre Özlem Koldaş, kızı Elif'in babası için bir taziye evi açtığını, bunu Ayşecan'a da bildirdiğini ancak “Gerek yok” yanıtını aldığını söyledi.

Daha sonra kendilerinden habersiz başka bir taziye düzenlendiğini öğrendiğini belirten Koldaş, asıl kırgınlığının Elif'in bu süreçten haberdar edilmemesi olduğunu dile getirdi:

“Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif... Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum.”

Koldaş, tepkisini şu sözlerle sürdürdü: