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Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Büyük Kızı Ayşecan'a Taziye Tepkisi!

Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Büyük Kızı Ayşecan'a Taziye Tepkisi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 13:46
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Soner Olgun'un vefatının ardından bu kez aile içinde yaşandığı öne sürülen taziye meselesi gündemde. Sanatçıya veda töreninde gözyaşlarıyla seslenen eski eşi Özlem Koldaş, geçtiğimiz günlerde tedavi sürecine ilişkin ihmal iddialarını dile getirmişti. Koldaş, şimdi ise Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a tepki gösterdi. Okan Mermer'in aktardığı açıklamada, kızları Elif'in ayrı düzenlenen taziyeden habersiz bırakıldığını söyledi. Kırgınlığını anlatan Koldaş, bunu ömrü boyunca affedebileceğini sanmadığını belirtti.

Kaynak: Okan Mermer

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Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 16 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 16 Ekim'de hayatını kaybetmişti.

67 yaşında yaşamını yitiren sanatçının vefatı, ailesini ve sevenlerini yasa boğmuştu. Şarkılarıyla uğurlanan Olgun için düzenlenen veda törenine kızları Ayşecan ve Elif ile eski eşi Özlem Koldaş da katılmıştı.

Törende gözyaşları içinde konuşan Koldaş, yıllarını paylaştığı sanatçıya veda ederken kızları Elif'e çok iyi bakacağını söylemişti. Evlilikleri sona erse de bağları devam eden ikilinin hikayesi, bu duygusal vedayla yeniden gündeme gelmişti.

Özlem Koldaş, katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde zaman kaybedildiğini öne sürmüştü.

Özlem Koldaş, katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde zaman kaybedildiğini öne sürmüştü.

Olgun'un hastalık sürecini anlatan Koldaş, kan şekeri değerlerindeki ciddi yükselişin ardından insülin tedavisine başlandığını ancak bu değişimin nedeninin yeterince araştırılmadığını iddia etmişti.

“Çok zaman kaybettik” diyen Koldaş, bazı incelemelerin daha erken yapılması gerektiğini düşündüğünü belirterek doktor ihmali olabileceğini savunmuştu. Koldaş'ın bu açıklamaları, tedavi sürecine ilişkin kendi iddiaları olarak basına yansımıştı.

Koldaş, bu kez Soner Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a taziye konusunda tepki gösterdi.

Koldaş, bu kez Soner Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a taziye konusunda tepki gösterdi.

Okan Mermer'in aktardığı açıklamaya göre Özlem Koldaş, kızı Elif'in babası için bir taziye evi açtığını, bunu Ayşecan'a da bildirdiğini ancak “Gerek yok” yanıtını aldığını söyledi.

Daha sonra kendilerinden habersiz başka bir taziye düzenlendiğini öğrendiğini belirten Koldaş, asıl kırgınlığının Elif'in bu süreçten haberdar edilmemesi olduğunu dile getirdi:

“Beni davet etmeyebilir, ama onun bir kız kardeşi var. Aynı babanın evladı olan Elif... Bir evladın, kendi babası için düzenlenen taziyeden habersiz bırakılmasını ne vicdanıma ne de kalbime sığdırabiliyorum.”

Koldaş, tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

“Bunu ömrüm boyunca affedebileceğimi sanmıyorum. İnanıyorum ki bir gün herkes yaptıklarıyla Allah katında yüzleşecek.”

Cenazeden görüntüler kameralara böyle yansımıştı:

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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