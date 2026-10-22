Soner Olgun'un Eski Eşi Özlem Koldaş'tan Büyük Kızı Ayşecan'a Taziye Tepkisi!
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Soner Olgun'un vefatının ardından bu kez aile içinde yaşandığı öne sürülen taziye meselesi gündemde. Sanatçıya veda töreninde gözyaşlarıyla seslenen eski eşi Özlem Koldaş, geçtiğimiz günlerde tedavi sürecine ilişkin ihmal iddialarını dile getirmişti. Koldaş, şimdi ise Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a tepki gösterdi. Okan Mermer'in aktardığı açıklamada, kızları Elif'in ayrı düzenlenen taziyeden habersiz bırakıldığını söyledi. Kırgınlığını anlatan Koldaş, bunu ömrü boyunca affedebileceğini sanmadığını belirtti.
Kaynak: Okan Mermer
Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, 16 Ekim'de hayatını kaybetmişti.
Özlem Koldaş, katıldığı canlı yayında tedavi sürecinde zaman kaybedildiğini öne sürmüştü.
Koldaş, bu kez Soner Olgun'un büyük kızı Ayşecan'a taziye konusunda tepki gösterdi.
Cenazeden görüntüler kameralara böyle yansımıştı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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