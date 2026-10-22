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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Motosikletleriyle Görüntülendi!

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Motosikletleriyle Görüntülendi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:25
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, ailece sürdürdükleri dostluklarının yanı sıra motosiklet tutkularını da paylaşıyor. Başak Dizer'le evli olan Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin eşi Yamantürk, sık sık birlikte vakit geçiriyor. İkilinin son buluşmasının adresi ise Yeniköy oldu. Bir mekanda sohbet ettikten sonra motosikletlerine geçen iki oyuncu, Gazetemagazin kameralarına yakalandı.

Kaynak: Gazetemagazin

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, özel hayatlarıyla da yakından takip edilen isimlerden.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, özel hayatlarıyla da yakından takip edilen isimlerden.

Kıvanç Tatlıtuğ, 2016 yılında Başak Dizer'le Paris'te evlenmiş, çift 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Burak Yamantürk ise uzun süredir birlikte olduğu Özge Özpirinçci'yle 2021'de nikah masasına oturmuştu. İkili, aynı yıl kızları Mercan'ın dünyaya gelmesiyle anne ve baba olmuştu.

Oyunculuklarının yanı sıra aile hayatlarıyla da merak edilen Tatlıtuğ ve Yamantürk'ün ortak noktaları arasında yıllardır sürdürdükleri dostlukları da var.

Tatilleri de günlük buluşmaları da birlikte planlayan iki oyuncunun dostluğu ailelerine de uzanıyor.

Tatilleri de günlük buluşmaları da birlikte planlayan iki oyuncunun dostluğu ailelerine de uzanıyor.

Başak Dizer ve Özge Özpirinçci'nin de dahil olduğu arkadaş grubunu zaman zaman tatil fotoğraflarında bir arada görüyoruz. Birlikte vakit geçiren çiftlerin paylaşımları, aralarındaki yakınlığı da gözler önüne seriyor. 

Üstelik Tatlıtuğ ve Yamantürk'ün sohbetleri yalnızca iş etrafında dönmüyor. Yamantürk daha önce, babalık konusunda da birbirleriyle sürekli bir şeyler paylaştıklarını anlatmıştı. İki dostun bir diğer ortak tutkusu ise motosiklet.

Gazetemagazin'in haberine göre, iki yakın dost son olarak Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi.

Bir mekanda buluşup sohbet eden Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, bu kez motosikletli tarzlarıyla dikkat çekti. Tatlıtuğ'un özel yapım motosikleti ve koruyucu ekipmanları da buluşmanın öne çıkan detayları arasındaydı.

Sohbetin ardından motosikletlerine binen ikili, Boğaz turu için yola koyuldu. Ekranda görmeye alıştığımız iki oyuncunun bu kez Yeniköy sokaklarında yan yana verdiği görüntüler için de söyleyecek tek bir şey kaldı: Karizma turu başlamış!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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