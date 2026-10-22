Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Motosikletleriyle Görüntülendi!
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, ailece sürdürdükleri dostluklarının yanı sıra motosiklet tutkularını da paylaşıyor. Başak Dizer'le evli olan Tatlıtuğ ile Özge Özpirinçci'nin eşi Yamantürk, sık sık birlikte vakit geçiriyor. İkilinin son buluşmasının adresi ise Yeniköy oldu. Bir mekanda sohbet ettikten sonra motosikletlerine geçen iki oyuncu, Gazetemagazin kameralarına yakalandı.
Kaynak: Gazetemagazin
Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk, özel hayatlarıyla da yakından takip edilen isimlerden.
Tatilleri de günlük buluşmaları da birlikte planlayan iki oyuncunun dostluğu ailelerine de uzanıyor.
Gazetemagazin'in haberine göre, iki yakın dost son olarak Yeniköy'de motosikletleriyle görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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