Kıvanç Tatlıtuğ ve Burak Yamantürk Motosikletleriyle Görüntülendi!

Başak Dizer ve Özge Özpirinçci'nin de dahil olduğu arkadaş grubunu zaman zaman tatil fotoğraflarında bir arada görüyoruz. Birlikte vakit geçiren çiftlerin paylaşımları, aralarındaki yakınlığı da gözler önüne seriyor.

Üstelik Tatlıtuğ ve Yamantürk'ün sohbetleri yalnızca iş etrafında dönmüyor. Yamantürk daha önce, babalık konusunda da birbirleriyle sürekli bir şeyler paylaştıklarını anlatmıştı. İki dostun bir diğer ortak tutkusu ise motosiklet.