Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Tarzını Değiştirdi: Yeni İmajı Dikkat Çekti!
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Arda Güler'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar merak ediliyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan yolculuğunda yanında olan sevgilisi Duru Nayman, çiftin hayranlarının yakından takip ettiği isimlerden. Basketbol geçmişi bulunan Nayman'ı ilk olarak Arda'nın imza töreninde görmüştük. O günden bu yana birlikte verdikleri pozlarla konuşulan çift, bu kez farklı bir nedenle gündemde. Duru Nayman'ın zaman içinde değişen tarzı dikkat çekti.
Fenerbahçe'de adını duyuran Arda Güler, Real Madrid'e transferiyle hepimizi heyecanlandırmıştı.
Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da sporun içinden gelen bir isim.
Bu kez konuşulan ise Duru Nayman'ın zaman içinde değişen imajı oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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