Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Tarzını Değiştirdi: Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Arda Güler'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar merak ediliyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan yolculuğunda yanında olan sevgilisi Duru Nayman, çiftin hayranlarının yakından takip ettiği isimlerden. Basketbol geçmişi bulunan Nayman'ı ilk olarak Arda'nın imza töreninde görmüştük. O günden bu yana birlikte verdikleri pozlarla konuşulan çift, bu kez farklı bir nedenle gündemde. Duru Nayman'ın zaman içinde değişen tarzı dikkat çekti.