article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Tarzını Değiştirdi: Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Arda Güler'in Sevgilisi Duru Nayman Tarzını Değiştirdi: Yeni İmajı Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 11:13
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Arda Güler'in özel hayatı da futbol kariyeri kadar merak ediliyor. Fenerbahçe'den Real Madrid'e uzanan yolculuğunda yanında olan sevgilisi Duru Nayman, çiftin hayranlarının yakından takip ettiği isimlerden. Basketbol geçmişi bulunan Nayman'ı ilk olarak Arda'nın imza töreninde görmüştük. O günden bu yana birlikte verdikleri pozlarla konuşulan çift, bu kez farklı bir nedenle gündemde. Duru Nayman'ın zaman içinde değişen tarzı dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe'de adını duyuran Arda Güler, Real Madrid'e transferiyle hepimizi heyecanlandırmıştı.

Fenerbahçe'de adını duyuran Arda Güler, Real Madrid'e transferiyle hepimizi heyecanlandırmıştı.

Genç yaşta sahadaki yeteneğiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Güler, 2023 yılında Real Madrid'e transfer olarak kariyerinde büyük bir adım attı. Fenerbahçe formasıyla izlediğimiz genç futbolcunun İspanya'ya uzanan yolculuğu, futbolseverlerin de yakın takibine girdi. 

Tabii Arda'ya duyulan ilgi yalnızca futboluyla sınırlı kalmadı. Ailesiyle ilişkisi, saha dışındaki tavırları ve sevgilisi Duru Nayman'la birlikteliği de magazinin merak edilen konuları arasına yerleşti.

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da sporun içinden gelen bir isim.

Arda Güler'in sevgilisi Duru Nayman da sporun içinden gelen bir isim.

Basketbol geçmişi bulunan Duru Nayman, Arda Güler'in Real Madrid'deki imza töreninde yer almasıyla geniş bir kitlenin dikkatini çekmişti. O günden sonra çiftin birlikte görüntülendiği anlar ve sosyal medya paylaşımları da yakından takip edilmeye başladı.

İlişkilerini sık sık açıklamalarla gündeme getirmeyi tercih etmeyen ikili, birlikte verdikleri pozlarla konuşuluyor. Nayman'ın tribünden Arda'ya destek verdiği kareler de çiftin takipçilerinin gözünden kaçmıyor.

Bu kez konuşulan ise Duru Nayman'ın zaman içinde değişen imajı oldu.

Bu kez konuşulan ise Duru Nayman'ın zaman içinde değişen imajı oldu.

İlk dönemlerde daha çok sade ve sportif tercihleriyle hatırlanan Nayman, son dönemde paylaşılan karelerinde farklı bir tarzla karşımıza çıkıyor. Daha belirgin makyajı, saç tercihleri ve kıyafetleriyle dikkat çeken Nayman'ın eski ve yeni fotoğrafları sosyal medyada karşılaştırılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın