Akasya Durağı'nın Dilek'iydi: Ekranlardan Uzaklaşan Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!
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Akasya Durağı'nın Dilek'ini hatırlıyor musunuz? Osman Aga'yı bir türlü rahat bırakmayan karaktere hayat veren Pelin Sönmez, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, zamanının büyük bölümünü yurt dışında geçirdiğini anlatmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdüren Sönmez, son kareleriyle yeniden dikkat çekti. Oyuncunun son görünümünün yanı sıra yanında görünen kişi de merak konusu oldu.
Pelin Sönmez'i, Akasya Durağı'nda Osman Aga'nın kızı Dilek olarak tanımıştık.
Dizinin ardından daha sakin bir hayat tercih eden oyuncuyu uzun süredir ekranlarda görmüyoruz.
Pelin Sönmez, şimdi sosyal medyada paylaştığı son karelerle karşımızda.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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