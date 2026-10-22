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Akasya Durağı'nın Dilek'iydi: Ekranlardan Uzaklaşan Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Akasya Durağı'nın Dilek'iydi: Ekranlardan Uzaklaşan Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 09:50
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Akasya Durağı'nın Dilek'ini hatırlıyor musunuz? Osman Aga'yı bir türlü rahat bırakmayan karaktere hayat veren Pelin Sönmez, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda görüntülenen oyuncu, zamanının büyük bölümünü yurt dışında geçirdiğini anlatmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla takipçileriyle bağını sürdüren Sönmez, son kareleriyle yeniden dikkat çekti. Oyuncunun son görünümünün yanı sıra yanında görünen kişi de merak konusu oldu.

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Pelin Sönmez'i, Akasya Durağı'nda Osman Aga'nın kızı Dilek olarak tanımıştık.

Pelin Sönmez'i, Akasya Durağı'nda Osman Aga'nın kızı Dilek olarak tanımıştık.

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, taksi durağında ve mahallede yaşanan olaylarla izleyiciyi ekran başına topluyordu. Pelin Sönmez de dizide evlenmek isteyen, bu yüzden babası Osman Aga'yla sık sık karşı karşıya gelen Dilek'i canlandırıyordu.

Babasını kızdırdığı sahneler ve bitmeyen evlilik hayalleriyle hatırladığımız Dilek, dizinin unutulmayan karakterlerinden biri oldu. Sönmez'in yüzü de pek çok izleyicinin hafızasında o dönemki görüntüsüyle kaldı.

Dizinin ardından daha sakin bir hayat tercih eden oyuncuyu uzun süredir ekranlarda görmüyoruz.

Dizinin ardından daha sakin bir hayat tercih eden oyuncuyu uzun süredir ekranlarda görmüyoruz.

2018'de evlenen, 2023'te ise evliliğini sonlandıran Pelin Sönmez, geçtiğimiz aylarda Nişantaşı'nda objektiflere yansımıştı. Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, ağırlıklı olarak yurt dışında yaşadığını ve Türkiye'ye gidip geldiğini anlatmıştı.

Aktif olarak oyunculuk yapmadığını söyleyen Sönmez, “Ama her sene bir sinema filmi yapmak istiyorum” diyerek yeniden kamera karşısına geçmeye açık olduğunu da belirtmişti.

Pelin Sönmez, şimdi sosyal medyada paylaştığı son karelerle karşımızda.

Pelin Sönmez, şimdi sosyal medyada paylaştığı son karelerle karşımızda.

Akasya Durağı günlerinin üzerinden yıllar geçen oyuncu, hayatından anları sosyal medya hesabında paylaşmayı sürdürüyor. Sönmez'in yeni fotoğrafları da onu uzun süredir görmeyenlere son halini gösterdi.

Paylaşımlarda oyuncunun yanında görünen kişiyle samimi pozları da dikkat çekti. Bu kareler yeni bir ilişki yaşadığı şeklinde yorumlansa da Sönmez'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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