Akasya Durağı'nın Dilek'iydi: Ekranlardan Uzaklaşan Pelin Sönmez'in Son Halini Görenler Tanıyamadı!

2008-2012 yılları arasında yayınlanan Akasya Durağı, taksi durağında ve mahallede yaşanan olaylarla izleyiciyi ekran başına topluyordu. Pelin Sönmez de dizide evlenmek isteyen, bu yüzden babası Osman Aga'yla sık sık karşı karşıya gelen Dilek'i canlandırıyordu.

Babasını kızdırdığı sahneler ve bitmeyen evlilik hayalleriyle hatırladığımız Dilek, dizinin unutulmayan karakterlerinden biri oldu. Sönmez'in yüzü de pek çok izleyicinin hafızasında o dönemki görüntüsüyle kaldı.