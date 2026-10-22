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Şarkıcı Hamiyet Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Mekan Sahiplerine Tepki Gösterdi!

Şarkıcı Hamiyet Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Mekan Sahiplerine Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 09:09
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“Bir Ateşe Attın Beni” ve “Yalan Mı?” gibi şarkılarıyla tanınan Hamiyet, uzun süredir gündemden uzaktı. Şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni açılan mekanların kendisinden istediği indirimlere isyan etti. Hamiyet, mekan sahiplerinin yüksek bir yatırım anlatıp ardından sanatçıya düşük ücret önermesini eleştirdi. Peki Hamiyet neler söyledi? Gelin, birlikte bakalım!

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Hamiyet, "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Hamiyet, "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınıyor.

Hamiyet, Türk halk ve arabesk-fantezi müziğinin sevilen isimlerinden biri. “Bir Ateşe Attın Beni”, “Elimde Duran Fotoğrafın” ve “Yalan Mı?” gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer ediniyor.

Uzun süredir kamuoyundan uzak olan şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Hamiyet, yeni açılan mekanların kendisinden istediği indirimlere tepki gösterdi.

Hamiyet, yeni açılan mekanların kendisinden istediği indirimlere tepki gösterdi.

Hamiyet paylaşımında, yeni mekan açanların kendisini arayıp indirim istediğini anlattı. Şarkıcıya göre görüşmelerde önce yaklaşık 45 dakika boyunca mekana ne kadar para harcandığı, hangi iç mimarla çalışıldığı ve porselenlerin hangi ülkelerden getirildiği anlatılıyor.

Hamiyet, “Tamam biz de indirimimizi yapalım, 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim, orada da okeyiz” diyerek esnek davrandığını söyledi. Ancak teklifler “dilenci parası” düzeyine inince tepkisini gösterdi.

Şarkıcı, mekan sahiplerine müzik ve müzisyenlerin önemini hatırlattı.

Şarkıcı, mekan sahiplerine müzik ve müzisyenlerin önemini hatırlattı.

Hamiyet, mekan sahiplerine sitem ederek hiçbir müşterinin mekandaki masa ya da sandalye için gelmediğini söyledi. Şarkıcıya göre insanları mekana çeken, orada çalan müzik ve çalan müzisyenler.

Hamiyet, “Memleketinizde en iyi müzisyenler kimlerse 4-5 parça sazı koyun oraya” diyerek mekan sahiplerine müziğe ve müzisyene hak ettiği değeri vermeleri çağrısı yaptı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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