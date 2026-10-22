Şarkıcı Hamiyet Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Mekan Sahiplerine Tepki Gösterdi!

Hamiyet paylaşımında, yeni mekan açanların kendisini arayıp indirim istediğini anlattı. Şarkıcıya göre görüşmelerde önce yaklaşık 45 dakika boyunca mekana ne kadar para harcandığı, hangi iç mimarla çalışıldığı ve porselenlerin hangi ülkelerden getirildiği anlatılıyor.

Hamiyet, “Tamam biz de indirimimizi yapalım, 5 ise 3'e gidelim, 3 ise 2'ye gidelim, orada da okeyiz” diyerek esnek davrandığını söyledi. Ancak teklifler “dilenci parası” düzeyine inince tepkisini gösterdi.