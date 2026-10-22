Şarkıcı Hamiyet Uzun Zaman Sonra Ortaya Çıktı: Mekan Sahiplerine Tepki Gösterdi!
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“Bir Ateşe Attın Beni” ve “Yalan Mı?” gibi şarkılarıyla tanınan Hamiyet, uzun süredir gündemden uzaktı. Şarkıcı bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni açılan mekanların kendisinden istediği indirimlere isyan etti. Hamiyet, mekan sahiplerinin yüksek bir yatırım anlatıp ardından sanatçıya düşük ücret önermesini eleştirdi. Peki Hamiyet neler söyledi? Gelin, birlikte bakalım!
Hamiyet, "Bir Ateşe Attın Beni", "Elimde Duran Fotoğrafın" ve "Yalan Mı?" gibi şarkılarıyla tanınıyor.
Hamiyet, yeni açılan mekanların kendisinden istediği indirimlere tepki gösterdi.
Şarkıcı, mekan sahiplerine müzik ve müzisyenlerin önemini hatırlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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