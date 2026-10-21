Bağırsaklarının Bir Bölümü Alınmıştı: Joe Manganiello Ameliyat İzlerini Dövmeyle Kapattı!

Manganiello, Bloodlines adlı anı kitabında yıllarca kesin tanı konulamayan, otoimmün hastalık olarak değerlendirilmiş sağlık sorunlarını anlattı. Oyuncunun aktardığına göre bu süreçte şiddetli karın ağrıları, ateş, ciltte döküntüler ve yoğun yorgunluk yaşadı. Ağrılarının yürümekte zorlanmasına neden olduğu dönemler de oldu.

2016 yılında acil ameliyata alınan oyuncunun bağırsaklarının bir bölümü çıkarıldı. Sonrasında bir süre ostomi torbası kullanması gerekti. Yedi yıla yayılan mücadelesinde çok sayıda tetkik ve tedaviden geçtiğini anlatan Manganiello, ciddi kilo kaybı da yaşadığını paylaştı. Oyuncunun kitabında anlattığı bu dönem, ameliyat izlerinin arkasındaki zorlu süreci de ortaya koydu.