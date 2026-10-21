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Bağırsaklarının Bir Bölümü Alınmıştı: Joe Manganiello Ameliyat İzlerini Dövmeyle Kapattı!

Bağırsaklarının Bir Bölümü Alınmıştı: Joe Manganiello Ameliyat İzlerini Dövmeyle Kapattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 16:40
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Bu dövmenin ardında yıllar süren bir mücadele var! True Blood ve Magic Mike gibi yapımlarla tanıdığımız Joe Manganiello, vücudunun sağ tarafını kaplayan ejderha dövmesini takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, yaklaşık bir metre uzunluğundaki tasarımı ameliyatlarından kalan izleri örtmek için yaptırdığını anlattı. Ancak seçtiği figürün anlamı bununla sınırlı değil. Yaşadığı sağlık sorunlarını Bloodlines adlı anı kitabında da anlatan Manganiello için ejderha, bedeni üzerindeki kontrol hissini yeniden kazanma çabasını simgeliyor.

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True Blood'ın kurt adamından Magic Mike'ın Richie’sine, Joe Manganiello'yu birbirinden farklı rollerle tanıdık.

True Blood'ın kurt adamından Magic Mike'ın Richie’sine, Joe Manganiello'yu birbirinden farklı rollerle tanıdık.

Joe Manganiello, geniş bir izleyici kitlesinin hafızasına True Blood'da canlandırdığı kurt adam Alcide Herveaux olarak yerleşti. Magic Mike ve Magic Mike XXL filmlerinde ise Channing Tatum'la birlikte kamera karşısına geçti; grubun dikkat çeken üyelerinden Richie'ye hayat verdi.

Komedi sevenler onu How I Met Your Mother'da Marshall'ın hukuk fakültesinden arkadaşı Brad olarak hatırlayacaktır. One Tree Hill'de barmen Owen'ı canlandıran oyuncunun sinemadaki ilk önemli rollerinden biri de 2002 yapımı Spider-Man'deki Flash Thompson'dı. Justice League filmlerinde Deathstroke olarak da izlediğimiz Manganiello, bu kez kariyerinden çok, uzun süre gözlerden uzak yaşadığı sağlık mücadelesiyle gündemde.

Kamera karşısında güçlü karakterleri canlandırırken özel hayatında ağır bir hastalık sürecinden geçiyordu.

Kamera karşısında güçlü karakterleri canlandırırken özel hayatında ağır bir hastalık sürecinden geçiyordu.

Manganiello, Bloodlines adlı anı kitabında yıllarca kesin tanı konulamayan, otoimmün hastalık olarak değerlendirilmiş sağlık sorunlarını anlattı. Oyuncunun aktardığına göre bu süreçte şiddetli karın ağrıları, ateş, ciltte döküntüler ve yoğun yorgunluk yaşadı. Ağrılarının yürümekte zorlanmasına neden olduğu dönemler de oldu. 

2016 yılında acil ameliyata alınan oyuncunun bağırsaklarının bir bölümü çıkarıldı. Sonrasında bir süre ostomi torbası kullanması gerekti. Yedi yıla yayılan mücadelesinde çok sayıda tetkik ve tedaviden geçtiğini anlatan Manganiello, ciddi kilo kaybı da yaşadığını paylaştı. Oyuncunun kitabında anlattığı bu dönem, ameliyat izlerinin arkasındaki zorlu süreci de ortaya koydu.

Ameliyat izlerinin üzerine yaptırdığı ejderha, onun için bedeniyle yeniden bağ kurmanın bir yolu oldu.

Ameliyat izlerinin üzerine yaptırdığı ejderha, onun için bedeniyle yeniden bağ kurmanın bir yolu oldu.

Manganiello, 19 Ekim'de Instagram hesabından dövmesinin yapım aşamalarını paylaştı. Yaklaşık 91 santimetre uzunluğundaki ejderha, vücudunun sağ tarafında karın ve kalça bölgesinden dizinin üzerine kadar uzanıyor. Siyah, kırmızı ve turuncu detaylarla tamamlanan tasarım, ameliyat izlerini de kaplıyor. 

Oyuncunun ejderhayı seçmesinin kişisel bir anlamı var. Hastalığını, bedeninin gerçekte var olmayan bir ejderhayla savaşmak için askerler göndermesine benzetiyor. Bu askerlerin düşman bulamayınca kendi vücuduna zarar verdiğini anlatıyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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