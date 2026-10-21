Bağırsaklarının Bir Bölümü Alınmıştı: Joe Manganiello Ameliyat İzlerini Dövmeyle Kapattı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu dövmenin ardında yıllar süren bir mücadele var! True Blood ve Magic Mike gibi yapımlarla tanıdığımız Joe Manganiello, vücudunun sağ tarafını kaplayan ejderha dövmesini takipçileriyle paylaştı. Oyuncu, yaklaşık bir metre uzunluğundaki tasarımı ameliyatlarından kalan izleri örtmek için yaptırdığını anlattı. Ancak seçtiği figürün anlamı bununla sınırlı değil. Yaşadığı sağlık sorunlarını Bloodlines adlı anı kitabında da anlatan Manganiello için ejderha, bedeni üzerindeki kontrol hissini yeniden kazanma çabasını simgeliyor.
True Blood'ın kurt adamından Magic Mike'ın Richie’sine, Joe Manganiello'yu birbirinden farklı rollerle tanıdık.
Kamera karşısında güçlü karakterleri canlandırırken özel hayatında ağır bir hastalık sürecinden geçiyordu.
Ameliyat izlerinin üzerine yaptırdığı ejderha, onun için bedeniyle yeniden bağ kurmanın bir yolu oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın